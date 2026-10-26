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Reflexão e Filosofia

Platão: O maior castigo de quem não se interessa por política é ser governado por quem se interessa

Trata-se de uma reflexão antiga.

João V. Valença

26/10/2026 - 18h36
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Quem abandona as questões políticas não fica fora de seus efeitos — apenas perde a capacidade de influenciá-los. Por trás da frase atribuída a Platão existe uma contradição incômoda: tentar escapar da política não livra ninguém de suas consequências, apenas transfere o poder de decisão para quem aceita exercê-lo.

Trata-se de uma reflexão antiga, ainda que a frase como é conhecida hoje seja uma releitura posterior das ideias originais do filósofo grego. Ignorar os assuntos públicos tem um preço que não se restringe a quem opta pelo afastamento, mas recai sobre toda a sociedade.

O impacto das decisões públicas sobre quem se mantém à margem

Impostos, regulamentações e políticas de saúde, educação e segurança continuam moldando a vida de qualquer pessoa, independentemente de ela acompanhar ou questionar essas escolhas. O isolamento político não cria uma zona de neutralidade; apenas transforma o cidadão em espectador das decisões tomadas por outros.

Quando cidadãos se afastam do acompanhamento e do debate, pessoas dispostas a investir tempo e energia ocupam esse espaço. Elas passam a definir prioridades, estabelecer regras e decidir rumos coletivos sem contestação. Em democracias estáveis, esse padrão não é exclusividade brasileira: a apatia política prospera onde não há pressão pela participação.

O que Platão pensava sobre poder e responsabilidade

Para o filósofo grego, exercer autoridade exigia preparo intelectual e disposição genuína para buscar o interesse coletivo, não apenas ganhos pessoais. Em sua obra "A República", ele vinculava justiça, conhecimento e organização da cidade, argumentando que lideranças moralmente formadas e competentes sustentavam uma ordem justa.

A frase sobre o castigo não aparece textualmente em seus escritos, mas resume uma passagem em que Sócrates afirma que quem se recusa a governar enfrenta o destino de ser governado por alguém pior. A formulação moderna é uma síntese popular desse pensamento, não uma citação comprovada.

Platão desconfiava de dois extremos: tanto de quem se afastava da vida pública quanto daqueles que nela ingressavam movidos apenas por ambição.

Participação vai além do voto e das eleições

Engajar-se politicamente não exige filiação partidária, repetição de palavras de ordem ou conflito permanente. Significa acompanhar com atenção e discernimento o que ocorre nos espaços coletivos e assumir responsabilidade por eles.

Votar de forma consciente dispensa a concordância integral com um candidato, mas depende de avaliar propostas, trajetória, viabilidade das promessas e compromisso com os princípios democráticos. Sem compreender o funcionamento das instituições e dos orçamentos, o cidadão tem mais dificuldade para participar fora do período eleitoral, e por isso, esse conhecimento é relevante.

Hábitos concretos fazem diferença: acompanhar decisões em diferentes níveis de governo; buscar informação em fontes variadas; separar fatos de opiniões e conteúdos manipulados; exigir prestação de contas de autoridades; conversar sobre ideias sem transformar quem pensa diferente em inimigo pessoal. Associações, conselhos participativos, audiências públicas e contato direto com representantes também funcionam como canais de engajamento fora dos períodos eleitorais.

Nenhum desses caminhos exige conexão permanente; todos exigem presença real.

O perigo silencioso da ausência coletiva

A apatia se torna perigosa não por um dia isolado de desatenção, mas pela recusa prolongada de examinar leis, acompanhar comportamentos públicos e questionar decisões. Quando a vigilância diminui, interesses particulares avançam sem resistência.

A reflexão de Platão permanece incômoda porque aponta algo que muitos preferem não encarar: quem sai da cena pública não se livra dela, mas perde voz e poder de decisão, ficando entregue às escolhas de outros.

A reflexão mantém sua relevância ao mostrar que ficar de fora ou adotar uma postura de falsa neutralidade também traz consequências para a vida coletiva. Ela não pede filiação a partidos nem engajamento ininterrupto, mas sugere que cada pessoa cultive consciência cívica e ajude a manter vivos o diálogo, a fiscalização e a participação.

Tecnologia internacional

Parece ficção científica: China apresenta robô humanoide que destrói carros e domina o kung fu

Exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas.,

26/10/2026 17h02

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Foto: Reprodução

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A empresa chinesa Unitree Robotics criou um robô humanoide capaz de deformar a lataria de um carro com chutes e executar movimentos de artes marciais com precisão assustadora. Chamado H2-X, o autômato demonstra capacidades físicas que parecem saídas de um filme de ficção científica, conforme vídeo divulgado pela companhia nesta semana.

As demonstrações mostram um humanoide lançando socos que danificam partes de veículos, realizando acrobacias aéreas e pousando em pé após se lançar de uma altura de quatro metros. Essas exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas tão poderosas operando em espaços onde pessoas circulam.

Especificações técnicas e capacidades do h2-x

O H2-X integra a linha de humanoides da Unitree e se baseia na plataforma H2, que mede aproximadamente 1,82 metros de altura e pesa cerca de 70 quilogramas. A estrutura possui articulações que permitem girar diferentes partes do corpo e executar movimentos coordenados com força sem precedentes nessa categoria de robôs.

Uma das características que mais se destaca é a autonomia estendida: segundo a companhia, a máquina consegue permanecer de pé por até oito horas. A capacidade de um soco que deforma a porta de um automóvel permite dimensionar a energia que o dispositivo transmite durante suas operações.

Desafios de segurança para convivência com humanos

O que poderia acontecer se uma máquina com tal força física executasse um movimento incorreto próximo a uma pessoa? A Unitree não esclareceu se as manobras exibidas foram autônomas, controladas remotamente ou executadas por sequências pré-programadas — apenas confirmou que o vídeo é genuíno e sem manipulação digital.

Para operar com segurança ao lado de pessoas, essas máquinas precisam de sistemas capazes de reconhecer obstáculos, detectar presença humana, controlar a intensidade dos movimentos e reagir a circunstâncias imprevistas. A coordenação necessária para executar um chute acrobático não garante que o robô funcione corretamente em um ambiente imprevisível.

Demonstrações preparadas, como as do vídeo, diferem dos desafios reais de um espaço com variáveis desconhecidas.

Possíveis aplicações em proteção e resgate

A Unitree apresentou o H2-X como ferramenta potencial de proteção pessoal e assistência em emergências. O vídeo mostra uma cena em que um homem armado com uma faca ameaça uma mulher — o humanoide se coloca entre os dois e executa uma manobra defensiva para neutralizar a agressão.

Outras sequências demonstram o robô levantando a parte dianteira de um carro para facilitar o resgate de uma pessoa presa embaixo e afastando um manequim da trajetória de um veículo em movimento. Essas aplicações indicam uma visão ampla dos usos potenciais da tecnologia além de tarefas industriais tradicionais.

A Unitree também incluiu no manual do robô recomendações de que os usuários o tratem com gentileza — sugerindo certa consciência sobre a natureza delicada de máquinas tão poderosas.

Mercado global de humanoides e perspectivas comerciais

A Unitree conquistou posição relevante no mercado internacional de robôs humanoides, tendo enviado mais de 5.500 máquinas em 2025, representando cerca de 39% do mercado mundial naquele período. Apesar dessa liderança, a companhia não confirmou planos para comercializar o H2-X nem divulgou preços para sua eventual aquisição.

Por enquanto, o H2-X existe apenas como protótipo, mantendo em aberto as questões sobre quando — e se — essa tecnologia chegará ao mercado comercial de forma responsável e regulada.

Como o H2-X consegue transmitir tanta força em seus movimentos

O robô possui 31 graus de liberdade distribuídos em suas articulações, o que significa que diferentes partes do corpo podem se mover de forma coordenada e independente. Essa quantidade de pontos de movimento permite que o H2-X execute sequências complexas — como um chute acrobático ou um soco — sem perder o equilíbrio, pois o robô pode ajustar simultaneamente braços, pernas, tronco e cabeça para manter a estabilidade durante cada ação.

Além da mobilidade, a força transmitida em um golpe depende de como a energia acumulada no corpo da máquina é liberada em uma única direção. Um soco capaz de deformar a porta de um carro ocorre porque toda essa coordenação muscular (feita por motores e atuadores) concentra a potência em um ponto específico — a mão — em um intervalo curtíssimo de tempo. Essa concentração de força em pouco espaço e tempo é o que causa o dano visível.

Oportunidade!

Quer deixar o Brasil? Praia paradisíaca na Baja California procura voluntários e oferece casa grátis

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas.

26/10/2026 16h33

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Foto: nappy/Pexels

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Um alojamento construído com contêineres marítimos na orla de La Paz. Baja California, está recrutando voluntários dispostos a trocar trabalho por hospedagem gratuita durante uma estadia em uma das regiões mais procuradas do México. O Peace Hostel busca pessoas para colaborar com recepção, limpeza, jardinagem e organização de eventos.

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas, areias brancas e pela paisagem que mistura deserto e mar. O estabelecimento funciona como um programa de intercâmbio cultural, integrando viajantes à rotina do local e oferecendo experiência internacional e aprendizado prático no dia a dia de um hostel.

O que o voluntariado oferece

Em troca do trabalho, o hostel oferece ao voluntário um dormitório compartilhado com outros colaboradores, além de banheiros e chuveiros compartilhados. O voluntário também tem acesso irrestrito à cozinha equipada e aos espaços comuns, além de internet, café, chá e água potável durante todo o dia. O período mínimo de compromisso é de um mês.

As tarefas variam conforme a capacidade de cada pessoa, e alguns voluntários trabalham com atendimento ao público, enquanto outros atuam na manutenção geral ou no paisagismo. Fotografia, produção de vídeos e gestão de redes sociais também são bem-vindas, especialmente para quem trabalha com a agência de excursões vinculada ao hostel.

Atividades recreativas como noites de salsa, fogueiras e torneios de ping pong integram a rotina do lugar.

Localização e características do alojamento

O Peace Hostel fica no centro de La Paz, a 10 minutos de caminhada do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia. Os dormitórios foram feitos a partir de contêineres marítimos, uma construção pouco comum na região.

A inscrição é feita pela plataforma WorkAway, onde os candidatos encontram os detalhes da oportunidade. Não há uma quantidade fixa de horas de trabalho por dia: isso é definido em negociação direta com o hostel. Também não há exigência de nível de inglês ou de outro idioma, o que permite a participação de falantes de qualquer nacionalidade.

Pontos importantes antes de se candidatar

Passagens aéreas, transporte local, refeições não incluídas e despesas pessoais correm por conta do voluntário. Quem viaja do exterior precisa verificar a exigência de visto para entrar no México antes de se comprometer com o programa.

A região de La Paz oferece atrações além do hostel. Playa Balandra, a 30 minutos do centro, é conhecida pelas águas cristalinas de tom turquesa, areia clara e pela formação rochosa característica chamada El Hongo — um dos cartões-postais mais reconhecidos de Baja California Sur.

A praia integra uma área de proteção ambiental onde é possível fazer caiaque, snorkel, stand-up paddle e trilhas. O acesso tem limitação de visitantes por turno, exigindo consulta prévia.

Como o sistema de troca funciona na prática

O voluntariado no Peace Hostel funciona como uma negociação direta entre o voluntário e a administração do hostel. Não há um número fixo de horas de trabalho por dia: o período é combinado conforme a disponibilidade do voluntário e as necessidades do lugar.

Em troca de tarefas como recepção, limpeza, jardinagem ou gestão de redes sociais, o voluntário recebe um lugar para dormir, acesso à cozinha, internet e bebidas durante todo o dia. Uma conversa inicial clara pelo WorkAway ajuda as duas partes a encontrar um acordo adequado.

Esse formato se diferencia de programas rígidos porque considera as capacidades de cada pessoa. Quem não sabe cuidar de plantas pode trabalhar na recepção. Quem gosta de fotografia pode documentar a agência de excursões vinculada ao hostel. O hostel não exige um nível específico de inglês ou de outro idioma; a comunicação é definida conforme as possibilidades de cada parte.

Quando este voluntariado pode não ser a melhor opção

Quem espera trabalhar poucas horas por semana e aproveitar as praias o tempo todo pode se frustrar com a experiência. O compromisso mínimo é de um mês e exige dedicação às tarefas acordadas. Por isso, o programa não é indicado para quem busca máxima liberdade.

Viajantes que dependem de renda durante a viagem também não devem se candidatar: o programa oferece apenas hospedagem, sem salário ou remuneração.

Quem viaja do exterior também precisa considerar a exigência de visto para o México. Se seu país necessita de autorização prévia, o processo pode ser demorado e impedir sua participação. Da mesma forma, se você precisa de acomodação privada, banheiro exclusivo ou refeições incluídas, o dormitório compartilhado e a cozinha comunitária não atenderão suas necessidades.

A construção inusitada do hostel e sua importância na região

O Peace Hostel é o único alojamento de La Paz construído com contêineres marítimos, o que o torna um diferencial significativo na região. Essa abordagem de arquitetura sustentável e criativa é pouco comum em Baja California Sur, transformando o lugar em uma atração por si só.

Os dormitórios feitos a partir dessa estrutura oferecem um espaço funcional e inovador que reflete a criatividade do projeto e atrai voluntários interessados em viver em um ambiente fora do comum.

A localização central — a apenas 10 minutos a pé do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia — posiciona o hostel como ponto estratégico para quem quer conhecer La Paz.

Isso significa que você trabalha em um lugar que é simultaneamente um negócio turístico e um ponto de contato cultural com a cidade, facilitando a imersão que o programa de intercâmbio cultural propõe.

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