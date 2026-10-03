China descobre dinossauro "anatomicamente bizarro" que lembra criaturas de Jurassic World

Um fóssil quase completo descoberto no nordeste da China permitiu identificar o Kayrasaurus changliensis, um novo dinossauro pertencente ao grupo singular dos Terizinossauros, espécie essa que fez sucesso entre os amantes do filme Jurassic World. O animal foi descrito em um estudo publicado na revista Journal of Systematic Palaeontology. O estudo analisa uma combinação anatômica inusitada até mesmo nessa linhagem de terópodes.

O fóssil vem da Formação Yixian, conhecida por preservar numerosos restos de dinossauros com características excepcionais. A descoberta amplia o entendimento sobre a diversidade alcançada por esses terópodes extintos e revela adaptações anatômicas que desafiam o que se conhecia sobre esse grupo.

Um Terizinossauro fora do padrão

Os Terizinossauros estavam relacionados a outros dinossauros terópodes, mas desenvolveram uma aparência muito diferente da dos grandes predadores, como o Tyrannosaurus rex. Tinham pescoços longos, cabeças relativamente pequenas e caminhavam sobre duas patas, e seus braços eram robustos e equipados com garras grandes.

O Kayrasaurus changliensis mede aproximadamente 3,6 metros de comprimento e pesava cerca de 270 quilogramas, embora fosse jovem e ainda pudesse crescer. Era aproximadamente 1,6 vez maior que o Beipiaosaurus inexpectus, considerado até então um dos maiores Terizinossauros encontrados na China.

Esse porte o coloca entre os maiores Terizinossauros já identificados e ajuda a compreender como evoluíram os membros maiores desse grupo peculiar de dinossauros.

Características anatômicas únicas

O fóssil reúne uma combinação inusitada de características, e o exemplar possuía numerosos dentes pequenos muito próximos entre si. Paleontólogos contabilizaram 45 dentes na mandíbula inferior e 32 na superior, totalizando 77 dentes, uma configuração rara entre os Terizinossauros de grande porte.

A estrutura do crânio tinha duas particularidades: a mandíbula inferior exibia uma abertura lateral triangular, enquanto a mandíbula superior mantinha outra abertura grande, próxima ao focinho. Os pesquisadores ainda desconhecem qual função essas cavidades desempenhavam ou que vantagem proporcionavam ao animal.

As garras dos Terizinossauros eram desproporcionalmente grandes em relação ao resto do corpo, e o Kayrasaurus changliensis não era exceção. Sua corpulência, porém, teria reduzido significativamente sua agilidade, sugerindo um animal com um papel ecológico distinto daquele desempenhado por seus parentes menores e mais ágeis no mesmo período geológico.

O mistério do modo de vida

Apesar das garras enormes, do grande tamanho e da mandíbula capaz de exercer uma mordida eficaz, os dados não indicam que fosse um predador. A forma da mandíbula e dos dentes se aproxima mais da observada em grupos de dinossauros herbívoros.

A dentição abundante cumpria papel importante na alimentação, e a corpulência do animal teria reduzido sua agilidade em relação à de Terizinossauros menores.

Essa combinação — tamanho avantajado. Garras descomunais, dentição abundante e configuração craniana singular — mostra até que ponto o grupo de dinossauros emplumados pôde desenvolver anatomias muito distintas dentro de uma mesma linhagem e ocupar espaços adaptativos peculiares em seu ecossistema.