Sua TV pode ficar sem Netflix: veja os modelos afetados a partir de 29 de setembro - Foto: cottonbro studio/Pexels

A partir de 29 de setembro, televisores antigos de Samsung, LG, Sony e Panasonic e aparelhos Apple TV perderão acesso à Netflix. Isso ocorrerá porque seus sistemas operacionais não recebem mais as atualizações de segurança que a plataforma exige para funcionar. Quem tiver um desses modelos não conseguirá abrir, baixar nem atualizar o aplicativo da Netflix pelo menu do aparelho.

Por isso, a restrição atinge sistemas desatualizados, que não suportam as medidas de proteção implementadas nos últimos anos.

Como identificar se sua TV será afetada

Três sinais indicam que o aparelho foi afetado pela restrição: o ícone da Netflix desaparece da tela inicial. A loja de aplicativos rejeita qualquer tentativa de baixar ou atualizar o app e surge uma mensagem de erro ao abrir o serviço.

Antes de substituir o aparelho, consulte o manual ou acesse o menu de configuração para confirmar o modelo exato e a versão do software instalada.

Também é possível verificar a compatibilidade diretamente na loja de aplicativos do televisor ou nos portais oficiais do fabricante e da Netflix, e a checagem leva minutos e evita decisões precipitadas.

Televisores Samsung, LG, Sony e Panasonic na lista

Na Samsung, Smart TVs anteriores a 2016 que usam o sistema Orsay OS ficam sem acesso. Na LG, telas antigas sem versões recentes de webOS são atingidas, sobretudo as séries Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, lançadas antes da consolidação do sistema operacional atual da marca.

Os televisores Sony Bravia das séries KDL, XBR e W95 também perdem compatibilidade porque usam software Linux proprietário. Os Panasonic VIERA de gerações anteriores, como as famílias VT50, AX900 e TC-P50VT25, entram na restrição. Os aparelhos Apple TV de primeira, segunda e terceira geração também ficam de fora do serviço.

Soluções práticas para continuar assistindo

Um televisor segue funcionando normalmente mesmo após perder Netflix — a limitação afeta apenas o app nativo. Um Chromecast, Fire TV ou Roku restaura o acesso à plataforma: basta conectar o dispositivo a uma porta HDMI, vinculá-lo à rede WiFi e selecionar essa entrada no controle remoto.

Para manter a compatibilidade, o televisor precisa de um sistema operacional que ainda receba atualizações de software e segurança. Modelos com versões recentes de webOS, Android TV ou outros sistemas ativos garantem suporte contínuo para o aplicativo da Netflix.