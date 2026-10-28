Churchill deixou uma lição sobre o sucesso: "Ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo" - Foto: Reprodução

Para Winston Churchill, segundo frase a ele atribuída, ser bem-sucedido tem a ver com suportar uma série de derrotas sem abandonar o ânimo. A ideia central é que vencer não exige uma trajetória livre de erros, e sim a capacidade de aguentar firme quando os tropeços se repetem.

A força da formulação está na sequência: o foco não está em evitar quedas, mas em como alguém se levanta delas. Por essa lógica, ser bem-sucedido tem menos a ver com evitar tropeços e mais com não deixar a motivação se perder no meio de tantas tentativas frustradas.

Um erro não fecha a porta do futuro

Nada nessa visão garante que toda nova tentativa vai dar certo. O que ela propõe é outra coisa: um resultado ruim não precisa definir o que vem depois dele.

A própria trajetória de Churchill ilustra esse raciocínio: ele deixou o comando do país após perder a eleição de 1945, de acordo com a biografia oficial do governo britânico. Permaneceu na oposição e retornou ao cargo em 1951 — prova de que um revés pode reorganizar planos sem encerrar uma carreira.

Por que o ânimo custa a durar

Sustentar a disposição de continuar costuma pesar mais do que simplesmente tentar outra vez. Depois de vários tropeços seguidos, a vontade de agir tende a esfriar, sobretudo quando o resultado esperado demora para chegar.

Entusiasmo, aqui, não equivale a otimismo o tempo todo, e ninguém sustenta a mesma energia diante de cada obstáculo. A reflexão valoriza a disposição de recomeçar, mesmo que isso exija pausar, ajustar expectativas ou buscar outro caminho até o mesmo objetivo.

Da queda ao aprendizado

Essa disposição de recomeçar rende mais quando vem acompanhada de análise sobre o que não funcionou. Insistir do mesmo jeito, repetindo o erro que já derrubou antes, não é persistência — é apenas teimosia sem rumo. Entender a causa de uma falha e ajustar a rota é o que transforma tentativa frustrada em experiência útil para a próxima decisão.

Algumas práticas ajudam nesse processo: notar pequenos avanços antes de chegar à meta final. Mudar de método quando o anterior parar de funcionar, respeitar momentos de pausa para recuperar energia e manter metas compatíveis com a realidade, em vez de expectativas impossíveis.

Outro empresário, a mesma lógica

Henry Ford também associou o fracasso a uma chance de recomeçar com mais clareza, reforçando que uma tentativa sem sucesso pode render experiência tão valiosa quanto uma vitória imediata.

A ideia se repete: o que separa quem desiste de quem segue não é a ausência de erros, mas a capacidade de extrair algo deles antes de tentar de novo.

Quando a persistência não é a resposta

A disposição de recomeçar tem um limite: repetir exatamente o método que falhou não é persistência, mas teimosia sem rumo. Em alguns casos, o caminho mais adequado não é continuar tentando da mesma forma, e sim mudar de estratégia.

Reconhecer quando uma meta é impossível de alcançar também faz parte desse aprendizado. Manter objetivos compatíveis com a realidade ajuda a distinguir uma meta possível, que exige outro método, de uma meta inviável, que pode ser abandonada para dar lugar a outra. A reflexão de Churchill valoriza a capacidade de aprender, não a insistência cega.

Como saber se devo continuar tentando ou se é hora de desistir?

Uma forma de distinguir persistência de teimosia é perguntar se o fracasso ensinou algo novo. Se a resposta for sim, há razão para tentar novamente, desta vez com outra estratégia. Repetir exatamente o mesmo caminho indica que a lição do revés ainda não foi extraída e não produzirá resultado diferente.

Também é preciso examinar a meta: ela é realista ou depende de condições impossíveis de controlar? Objetivos compatíveis com a realidade permitem separar os casos em que o método precisa mudar daqueles em que a própria meta é inviável.

No primeiro, vale modificar a rota; no segundo, abandonar o objetivo e concentrar energia em outro pode ser a decisão mais adequada.

A carreira de Churchill como prova viva da lição

Churchill não chegou ao cargo mais importante de forma linear. Segundo a biografia oficial do governo britânico, ele começou no Partido Conservador em 1900, migrou para o Partido Liberal em 1904 e retornou aos conservadores apenas em 1924. A trajetória incluiu mudanças de partido e reposicionamentos estratégicos.

Seu prestígio também sofreu abalos: esteve por trás de um fracasso militar em 1915, renunciou ao cargo e depois se ofereceu para lutar na França, retomando a carreira após uma derrota pública.

Essa trajetória reforça a ideia de que derrotas não são pontos finais. Churchill enfrentou reveses, ajustou seu percurso e permaneceu na política mesmo quando foi rebaixado ou rejeitado. Sua vida mostra que nenhum fracasso individual determinou seu futuro.