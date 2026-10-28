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Citação histórica

Churchill deixou uma lição sobre o sucesso: "Ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo"

O foco não está em evitar quedas, mas em como alguém se levanta delas.

João V. Valença

28/10/2026 - 15h03
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Para Winston Churchill, segundo frase a ele atribuída, ser bem-sucedido tem a ver com suportar uma série de derrotas sem abandonar o ânimo. A ideia central é que vencer não exige uma trajetória livre de erros, e sim a capacidade de aguentar firme quando os tropeços se repetem.

A força da formulação está na sequência: o foco não está em evitar quedas, mas em como alguém se levanta delas. Por essa lógica, ser bem-sucedido tem menos a ver com evitar tropeços e mais com não deixar a motivação se perder no meio de tantas tentativas frustradas.

Um erro não fecha a porta do futuro

Nada nessa visão garante que toda nova tentativa vai dar certo. O que ela propõe é outra coisa: um resultado ruim não precisa definir o que vem depois dele.

A própria trajetória de Churchill ilustra esse raciocínio: ele deixou o comando do país após perder a eleição de 1945, de acordo com a biografia oficial do governo britânico. Permaneceu na oposição e retornou ao cargo em 1951 — prova de que um revés pode reorganizar planos sem encerrar uma carreira.

Por que o ânimo custa a durar

Sustentar a disposição de continuar costuma pesar mais do que simplesmente tentar outra vez. Depois de vários tropeços seguidos, a vontade de agir tende a esfriar, sobretudo quando o resultado esperado demora para chegar.

Entusiasmo, aqui, não equivale a otimismo o tempo todo, e ninguém sustenta a mesma energia diante de cada obstáculo. A reflexão valoriza a disposição de recomeçar, mesmo que isso exija pausar, ajustar expectativas ou buscar outro caminho até o mesmo objetivo.

Da queda ao aprendizado

Essa disposição de recomeçar rende mais quando vem acompanhada de análise sobre o que não funcionou. Insistir do mesmo jeito, repetindo o erro que já derrubou antes, não é persistência — é apenas teimosia sem rumo. Entender a causa de uma falha e ajustar a rota é o que transforma tentativa frustrada em experiência útil para a próxima decisão.

Algumas práticas ajudam nesse processo: notar pequenos avanços antes de chegar à meta final. Mudar de método quando o anterior parar de funcionar, respeitar momentos de pausa para recuperar energia e manter metas compatíveis com a realidade, em vez de expectativas impossíveis.

Outro empresário, a mesma lógica

Henry Ford também associou o fracasso a uma chance de recomeçar com mais clareza, reforçando que uma tentativa sem sucesso pode render experiência tão valiosa quanto uma vitória imediata.

A ideia se repete: o que separa quem desiste de quem segue não é a ausência de erros, mas a capacidade de extrair algo deles antes de tentar de novo.

Quando a persistência não é a resposta

A disposição de recomeçar tem um limite: repetir exatamente o método que falhou não é persistência, mas teimosia sem rumo. Em alguns casos, o caminho mais adequado não é continuar tentando da mesma forma, e sim mudar de estratégia.

Reconhecer quando uma meta é impossível de alcançar também faz parte desse aprendizado. Manter objetivos compatíveis com a realidade ajuda a distinguir uma meta possível, que exige outro método, de uma meta inviável, que pode ser abandonada para dar lugar a outra. A reflexão de Churchill valoriza a capacidade de aprender, não a insistência cega.

Como saber se devo continuar tentando ou se é hora de desistir?

Uma forma de distinguir persistência de teimosia é perguntar se o fracasso ensinou algo novo. Se a resposta for sim, há razão para tentar novamente, desta vez com outra estratégia. Repetir exatamente o mesmo caminho indica que a lição do revés ainda não foi extraída e não produzirá resultado diferente.

Também é preciso examinar a meta: ela é realista ou depende de condições impossíveis de controlar? Objetivos compatíveis com a realidade permitem separar os casos em que o método precisa mudar daqueles em que a própria meta é inviável.

No primeiro, vale modificar a rota; no segundo, abandonar o objetivo e concentrar energia em outro pode ser a decisão mais adequada.

A carreira de Churchill como prova viva da lição

Churchill não chegou ao cargo mais importante de forma linear. Segundo a biografia oficial do governo britânico, ele começou no Partido Conservador em 1900, migrou para o Partido Liberal em 1904 e retornou aos conservadores apenas em 1924. A trajetória incluiu mudanças de partido e reposicionamentos estratégicos.

Seu prestígio também sofreu abalos: esteve por trás de um fracasso militar em 1915, renunciou ao cargo e depois se ofereceu para lutar na França, retomando a carreira após uma derrota pública.

Essa trajetória reforça a ideia de que derrotas não são pontos finais. Churchill enfrentou reveses, ajustou seu percurso e permaneceu na política mesmo quando foi rebaixado ou rejeitado. Sua vida mostra que nenhum fracasso individual determinou seu futuro.

Reflexão

Giorgio Agamben, filósofo italiano: "Nada se assemelha mais a um terrorista do que o homem comum"

A frase sintetiza um paradoxo central de seu pensamento.

28/10/2026 17h02

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Giorgio Agamben

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Ações como pagar com o telefone, passar por uma câmera de reconhecimento facial ou fornecer dados biométricos para um trâmite parecem simples e cotidianas. Para o filósofo italiano Giorgio Agamben, porém, elas revelam uma transformação profunda na relação entre indivíduos, tecnologia e poder.

No ensaio Qué es un dispositivo?, publicado originalmente em 2006, agamben desenvolveu essa reflexão e formulou uma de suas frases mais célebres: aos olhos da autoridade, nada se assemelha mais a um terrorista do que o homem ordinário.

A frase sintetiza um paradoxo central de seu pensamento: quanto mais crescem os mecanismos capazes de registrar movimentos. Hábitos, comunicações e identidades, maior se torna também a necessidade de classificar e vigiar até mesmo quem nunca cometeu crime algum.

O contexto dos ataques e a expansão do controle

Agamben escreveu o ensaio em um período marcado pelas consequências dos atentados de 11 de setembro de 2001 e pela expansão de políticas de segurança e controles biométricos em vários países. Para ele, essas transformações revelavam como técnicas originalmente criadas para identificar criminosos podiam ser posteriormente estendidas a toda a população sem maiores questionamentos.

Essa lógica de vigilância universal levanta questões sobre a vida ordinária nas democracias contemporâneas. O cidadão aparentemente inofensivo vê sua saúde, trabalho, entretenimento e desejos progressivamente registrados e administrados por diferentes dispositivos. Paradoxalmente, essa documentação o torna também um potencial risco — justamente porque precisa ser identificado e controlado a todo momento.

O conceito de dispositivo na filosofia de Agamben

O conceito de dispositivo é central na interpretação de Agamben sobre poder e tecnologia. Ele parte de uma noção desenvolvida previamente por Michel Foucault, mas a amplia. Para Agamben, um dispositivo não se resume a câmeras, telefones ou computadores. É praticamente qualquer elemento capaz de capturar, orientar, controlar ou modelar comportamentos, opiniões e gestos.

Sob essa definição abrangente, entram instituições como a escola e a prisão, mas também objetos e práticas como a escrita, os cigarros, os computadores, os telefones celulares e até a própria linguagem. A questão não é se a tecnologia é boa ou má, mas que tipo de relação ela produz entre as pessoas e as estruturas que administram suas ações.

Cada novo sistema pode facilitar atividades cotidianas, mas ao mesmo tempo gera informação sobre quem somos, onde estamos e o que fazemos.

A "nuda vida" e o poder soberano

A preocupação de Agamben conecta-se a outro conceito fundamental de seu pensamento: a "nuda vida". Desde a publicação de Homo sacer: O poder soberano e a nuda vida em 1995. Ele analisa situações nas quais o indivíduo pode ficar reduzido a sua existência biológica enquanto as decisões sobre seus direitos e proteção dependem inteiramente do poder soberano.

Em sua obra posterior, Agamben continuou a explorar essa tensão entre liberdade e controle. A vigilância, os estados de exceção, as fronteiras e a identificação biométrica se tornaram exemplos concretos de uma pergunta mais ampla: quanto poder pode acumular uma autoridade sobre a vida cotidiana?

Reflexão e Filosofia

Confúcio, filósofo chinês: "Aprender sem pensar é inútil; pensar sem aprender é perigoso"

A máxima permanece relevante.

28/10/2026 16h49

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Foto: J.D. Books/Pexels

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Confúcio ensinou que o desenvolvimento intelectual depende do equilíbrio entre absorver conhecimento e questioná-lo, em vez de formular opiniões sem base de estudo. A sabedoria chinesa clássica apresenta essa combinação de leitura rigorosa e reflexão interna como centro da formação intelectual.

A máxima permanece relevante porque expõe dois erros que prejudicam o pensamento em qualquer época: acumular informação sem questioná-la e formular teorias sem evidência. Compreender a filosofia confuciana exige combinar estudo diligente com o exame cotidiano do que foi aprendido.

O contexto histórico dos ensinamentos confucianos

Durante o Período das Primaveras e Outonos, a China enfrentava crises políticas e declínio moral nos reinos. Diante da instabilidade que ameaçava as tradições, Confúcio buscou restaurar a ordem por meio da instrução ética, rejeitou a erudição vazia e exigiu coerência entre o que se pregava e o que se praticava.

A formação de líderes conscientes e capazes de transformar a vida pública com integridade constituiu o foco pedagógico que o orientava. Os Analectos, compilados por seus seguidores após sua morte, preservaram seus ensinamentos e consolidaram princípios que orientaram gerações de pensadores.

Esses textos propunham integração constante entre estudo sistemático e questionamento interior, método que se tornou marca da tradição intelectual chinesa clássica.

Por que pensar isolado de qualquer aprendizado é perigoso

Ideias elaboradas sem base em estudo consistente abrem espaço para certezas infundadas e julgamentos precipitados. Quem recusa a herança cultural e histórica acumulada pela civilização fica refém de preconceitos próprios e de equívocos que se repetem ciclicamente nas sociedades.

A reflexão filosófica precisa de matéria-prima sólida fornecida por livros, observação empírica e conhecimento histórico. Desconectado dessa base, o raciocínio perde orientação e propaga concepções nocivas ao ambiente social — um risco que transcende a filosofia e atinge decisões políticas, econômicas e cotidianas.

Como equilibrar teoria e prática na aprendizagem

O desenvolvimento intelectual depende de uma alternância contínua: absorver teoria, questionar o conteúdo, testá-lo na experiência e anotar conclusões e dúvidas. A leitura sem reflexão deixa informações desconexas, enquanto a reflexão sem dados históricos produz ideias sem utilidade prática.

Métodos organizados ajudam a manter esse equilíbrio, e a leitura pausada, com anotações de conclusões e dúvidas em intervalos regulares, evita a absorção mecânica. Antes de formular certezas, confrontar dados novos com fatos históricos comprovados é a prática que Confúcio chamava de exame de premissas.

Testar hipóteses teóricas em situações reais de convivência ética e trabalho em equipe completa o ciclo.

Hábitos que fortalecem o pensamento crítico diário

A disciplina mental exige constância para romper com a passividade comum em ambientes saturados de conteúdo sem filtro. Em vez de consumir informação indiscriminadamente, cultive curiosidade investigativa e honestidade intelectual — admita lacunas no próprio repertório e busque fontes primárias confiáveis.

A autonomia intelectual fortalece-se quando resumos são redigidos com palavras próprias, argumentos debatidos sem falácias e decisões passadas revisadas com humildade pedagógica.

Esse compromisso estabelece uma base sólida para o pensamento: o leitor que questiona, que compara, que reconhece seus limites desenvolve inteligência adaptável a contextos mutáveis. A sabedoria confuciana perdura não como fórmula fixa, mas como convite a essa vigilância permanente sobre como e por que se pensa.

Como o estudo e a reflexão se fortalecem mutuamente no cérebro

A sabedoria confuciana reconhece que absorver informação e depois questioná-la não são processos isolados: um alimenta o outro. A leitura sem reflexão retém fragmentos desconectados, e a reflexão sem dados de apoio circula apenas por ideias já conhecidas. A alternância entre esses dois processos dá profundidade às novas informações e oferece matéria-prima sólida para a reflexão.

A leitura pausada, com anotações de conclusões e dúvidas em intervalos regulares, concretiza esse mecanismo. Ao confrontar dados recém-adquiridos com fatos históricos comprovados, o estudante estabelece conexões entre o novo e o conhecido, consolidando o aprendizado. Testar depois essas hipóteses em situações reais de convivência completa o ciclo, porque a experiência revela quais ideias funcionam e quais precisam ser revistas.

Como saber se estou acumulando conhecimento sem pensar ou refletindo sem base?

Uma pessoa acumula conhecimento sem pensar quando consegue repetir informações, mas não explicá-las com as próprias palavras, aplicá-las em situações novas ou dizer por que acredita nelas. É o caso do estudante que memoriza respostas para uma prova, mas não conecta o conceito a um problema real.

A reflexão fica sem base quando alguém forma opiniões sobre temas sem consultar fontes confiáveis, contexto histórico ou evidências e apenas "acha" que está certo porque a ideia parece convincente ou combina com seus preconceitos.

O teste prático é simples: resumir o que foi aprendido sem consultar o texto original. Se a pessoa consegue apenas copiar frases, falta reflexão. Se consegue explicar o conteúdo, mas não identifica a origem da informação nem os fatos históricos que a sustentam, falta base de estudo.

O equilíbrio aparece quando ela consegue reproduzir a fonte, questionar suas premissas e aplicar as ideias em contextos diferentes.

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