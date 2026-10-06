Cientistas da NASA detectam objeto se afastando da Via Láctea a 1,6 milhão de km/h

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A partir de 15 de outubro, experiência terá endereço fixo em Tóquio.

Registros de um confronto entre duas estruturas robóticas gigantes tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, feitos por quem presenciou a cena. Quem está dentro de cada estrutura comanda os próprios braços e pernas, e o exoesqueleto reproduz esses gestos em dimensões muito maiores, como se fossem de um robô de verdade.

O resultado lembra uma luta saída diretamente de um jogo eletrônico ou de um anime japonês. A partir de 15 de outubro, essa experiência terá endereço fixo em Tóquio, dentro de um shopping na orla de Odaiba.

Como funciona o exoesqueleto por trás da luta

Por trás do equipamento está a empresa japonesa Skeletonics, dona de um sistema patenteado conhecido como "estrutura tridimensional de elos fechados", capaz de transferir para a armação metálica, em tempo real, cada movimento feito pelos braços e pernas de quem está operando a máquina.

Nada ali se move sozinho: o robô só avança, soca ou recua porque a pessoa dentro dele fez exatamente aquele gesto primeiro.

Um minuto costuma bastar para vestir o equipamento, segundo a fabricante, sem exigir qualquer preparo prévio. O modelo pensado para combates, batizado SKELETONICS FIGHTER, chega a 2,2 metros de altura e pesa 30 quilos — já as versões maiores da linha ultrapassam os 3 metros.

O que o visitante encontra no parque

Instalado na região de Minato, o THE ROBOT PARK ODAIBA fica no sexto piso do shopping Aqua City Odaiba. A principal atração é o ROBOT FIGHT, em que dois competidores vestem as estruturas. E se enfrentam com regras dos jogos de luta: barra de energia visível, golpes especiais e sensores que registram cada impacto em tempo real.

A plateia também participa — dispositivos próprios permitem que o público interfira na disputa e ajude seu competidor favorito durante o combate.

Quem prefere não lutar pode experimentar o ROBOT RIDE, pilotando um Skeletonics de cerca de 3 metros para empunhar uma espada ou arremessar uma bola. Outra opção é o Cyber KASSEN, modalidade com espadas de material macio e sensores embutidos.

Da oficina de testes ao ponto turístico

Antes de chegar a Odaiba, a experiência rodou numa unidade de desenvolvimento em Hachioji, onde mais de 7 mil pessoas, entre elas turistas estrangeiros, já haviam testado os robôs. Há também uma oficina de montagem, em que o visitante monta estruturas próprias usando peças de alumínio.

O passe de 30 minutos sai por 2 mil ienes, cerca de R$ 70. Para 60 minutos, a tarifa é de 3 mil ienes, aproximadamente R$ 105. Já o pacote de 90 minutos custa 4 mil ienes, por volta de R$ 140.

Odaiba foi escolhida porque concentra um dos fluxos turísticos mais intensos de Tóquio. A instalação dos robôs ali amplia o alcance de um projeto que até então estava restrito a uma única oficina, e combates entre robôs gigantes já viraram espetáculo internacional antes.

Em 2017, o Guinness World Records já havia reconhecido um confronto entre o japonês Kuratas e o americano Eagle Prime como o maior combate entre robôs já registrado, somando as duas máquinas 14,5 toneladas.