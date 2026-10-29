Clóvis de Barros Filho refletiu sobre o que realmente precisamos para ter uma boa vida

Uma vida boa se resume a três movimentos simples: desejar o que falta, alegrar-se com o que já se tem e aliviar o sofrimento de quem está por perto, segundo o professor Clóvis de Barros Filho. A síntese parte de uma pergunta antiga, repetida em palestras e entrevistas: o que torna a existência verdadeiramente boa?
A resposta organiza uma sequência que expõe o conflito entre avançar e aproveitar o presente. Para o professor, sem desejo a pessoa se acomoda; mas desejar sem pausa para sentir alegria é correr atrás de algo que nunca se alcança.
Desejar sem esquecer de viver o agora
Fomos treinados para mirar sempre o que ainda não conquistamos. Mal alcançamos um objetivo, surge outro mais distante, e a satisfação da vitória se esvai antes de ser sentida.
Clóvis de Barros Filho defende um ajuste nessa lógica: manter o impulso de buscar novos objetivos, mas aprender a saborear o caminho já percorrido. Não se trata de parar de querer mais, e sim de equilibrar dois tempos na mesma vida: o do movimento e o da pausa para sentir gratidão pelo que já está nas mãos.
Por que a alegria sozinha não dura
O segundo movimento trata da duração da felicidade: vivida isoladamente, ela tende a desaparecer rápido. Uma conquista sem ninguém para comemorar perde força e se esvazia na solidão.
Segundo o professor, dividir a vitória e convidar outras pessoas para celebrá-la prolonga a sensação boa. Cuidar de quem está ao redor e aliviar o peso emocional alheio também traz leveza a quem ajuda, afastando o foco constante em si mesmo.
A formulação que resume a ideia
Para o professor, diminuir a tristeza de quem está perto é o ponto mais alto desse raciocínio: o momento em que a pessoa deixa de agir apenas pelo próprio interesse e consegue superar sua "animalidade feroz" em prol do outro. A alegria que nasce dessa atitude vai além do egoísmo.
Se pudesse levar uma única ideia para uma ilha deserta, levaria esta: fazer com que as pessoas ao redor vivam menos tristemente. Clóvis de Barros Filho é professor livre-docente de Ética na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde construiu boa parte de sua trajetória acadêmica discutindo ética e o bem viver.
Ele também assina com Leandro Karnal o livro "Felicidade ou morte", que trata de ética e bem viver.