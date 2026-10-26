Como pessoas sobreviveram a uma das maiores erupções vulcânicas da história? - Foto: Diego Girón/Pexels

Uma erupção vulcânica devastou o sul do Japão há 7.300 anos e soterrou a região sob metros de cinza vulcânica. A pesquisa moderna, porém, mostra que, enquanto algumas áreas próximas ao vulcão se esvaziaram, outras, a centenas de quilômetros de distância, voltaram a ganhar população nos séculos posteriores à catástrofe.

Pesquisadores das universidades de Cambridge e Lund, em colaboração com colegas das universidades de Kyushu e Aarhus, analisaram 540 datações por radiocarbono de sítios arqueológicos espalhados pelas quatro principais ilhas do Japão.

Eles compararam os 750 anos anteriores à erupção com os 750 anos que se seguiram e reconstruíram padrões de sobrevivência, migração e crescimento populacional. Os resultados contrariaram expectativas simples sobre como desastres vulcânicos afetam as sociedades humanas.

A magnitude da catástrofe vulcânica

O vulcão Kikai-Akahoya é uma caldeira submarina localizada no Mar da China Oriental, cerca de 30 quilômetros ao sul de Kyushu, a ilha mais meridional do Japão. Sua erupção expeliu entre 332 e 457 quilômetros cúbicos de rocha e cinza — volume que rivaliza com poucas erupções desde o final da última era glacial.

Depois de três explosões sucessivas, o teto da câmara magmática colapsou e gerou avalanches de gases quentes e rochas. Elas atravessaram o mar em direção ao sul de Kyushu a velocidades superiores a 160 quilômetros por hora e atingiram temperaturas de 1.000°C. Terremotos devastadores e tsunamis gigantescos atingiram a região antes de ela ser recoberta por metros de cinza vulcânica.

A ponta sul de Kyushu recebeu entre 1 e 2 metros de deposição. A 150 quilômetros do vulcão, o material ainda mede entre 400 e 500 milímetros de espessura compactada.

Camadas com menos de 25 milímetros de cinza permitem que o solo sobreviva e que plantas retornem em uma estação, mas depósitos maiores que 150 milímetros matam o solo enterrado — a formação de novo solo leva séculos.

Publicado na revista Science Advances, o estudo reuniu dados de 540 datações por radiocarbono de sítios arqueológicos nas quatro principais ilhas do Japão.

Declínio populacional antes da erupção

Os primeiros ocupantes dessa região eram os Jomon, coletores-caçadores que se alimentavam de nozes, caça e frutos do mar, mantendo tradições cerâmicas duradouras. Registros de radiocarbono do sul de Kyushu indicam que a população já estava encolhendo antes da catástrofe. As grandes aldeias dos séculos anteriores haviam sido abandonadas há muito tempo, restando apenas pequenas bandas móveis.

A erupção acelerou esse declínio. O sul e o centro de Kyushu registram a queda mais acentuada nos materiais datados de todo o Japão, reflexo de uma combinação de mortes e partidas.

Em Numerikawa Nº 2, no sul de Kyushu, a cinza espessa repousa diretamente sobre um acampamento, sem deixar rastro do estilo cerâmico "sobrevivente" encontrado em outras localidades.

Migração, inovação e crescimento costeiro

Quando as pessoas retornaram à região, deixaram raspadores em vez dos pesados moedores usados por seus predecessores. Os 27 utensílios de obsidiana usados por elas vinham de jazidas situadas mais de 200 quilômetros ao norte.

Brincos de pedra fendida, encontrados apenas em sítios do sul antes da erupção, aparecem em sítios do norte logo depois, sinalizando a formação de novas alianças.

O norte de Kyushu surpreendeu os pesquisadores: embora tenha recebido uma camada espessa de cinza vulcânica, o litoral norte não se esvaziou. Ao contrário, continuou ganhando população nos séculos seguintes à erupção, possivelmente em ritmo acelerado. O mesmo ocorreu na costa norte de Honshu ocidental, nas atuais prefeituras de Shimane e Tottori.

Grupos exploraram ilhas de 40 a 80 quilômetros da costa para caçar mamíferos marinhos, enquanto pontas de arpão de pedra se multiplicavam nas costas do norte.

Por que algumas regiões sofreram mais que outras

Regiões distantes, como o centro e o leste de Honshu, desaceleraram ou reverteram seu crescimento depois da erupção, apesar de receberem poucos centímetros de cinza. A baía de Ise, no centro de Honshu, registrou declínio, e o norte distante, incluindo Tohoku, continuou crescendo.

Possíveis causas incluem mudanças climáticas de curto prazo provocadas pelo vulcão e desgaste dentário em veados e javalis que comiam plantas cobertas de cinzas, reduzindo o suprimento alimentar dos Jomon. O fluoreto da cinza pode ter envenenado pessoas e animais, enquanto partículas finas podem ter danificado os pulmões.

Os pesquisadores advertem que a profundidade da cinza, sozinha, não permite prever o que aconteceu em uma região. Camadas espessas ocultam sítios arqueológicos, então parte do declínio no sul pode refletir perda de visibilidade, e não de população. O estudo não conseguiu determinar quanto da cinza explica os padrões observados.

Para investigar as regiões distantes, a equipe pretende medir o desgaste dentário e as deformidades ósseas em restos animais e humanos ao longo da faixa de deposição de cinza, antes e depois da erupção.

Resiliência e adaptação humana

Sobreviventes migraram, formaram novas relações sociais e criaram novas formas de subsistência para viver nas condições pós-desastre. As comunidades não apenas resistiram: aquelas que conseguiram se deslocar e se integrar a novos territórios prosperaram nos séculos seguintes.