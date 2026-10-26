María Zambrano: "Não se passa do possível para o real, mas do impossível para o verdadeiro" - Imagem: Fundación María Zambrano / Wikimedia Commons

Uma frase que María Zambrano escreveu em 1939 continua atravessando decisões e buscas pessoais quase um século depois. A filósofa espanhola, uma das vozes mais relevantes do pensamento do século XX, escreveu: "Não se passa do possível para o real, mas do impossível para o verdadeiro".

Zambrano escreveu a frase no prólogo de Filosofia e Poesia, obra em que investigou a relação entre o pensamento filosófico e a criação poética. O trecho surgiu do relato sobre como seu livro havia se formado em meio a uma situação de extrema impossibilidade.

O que a frase de Zambrano quer dizer

A separação entre o possível e o verdadeiro é o centro do raciocínio da pensadora. Aquilo que chamamos de possível nasce das condições que já conhecemos e conseguimos projetar a partir delas.

Já o impossível marca uma fronteira: parece não caber dentro da realidade tal como ela se apresenta. Ao colocar esse limite ao lado da ideia de verdade, Zambrano sugere que certas experiências, ideias e criações não seguem um caminho previsível — elas surgem exatamente de atravessar essa barreira.

A reflexão funciona como um convite a não tratar o que parece inalcançável como algo sem sentido, embora isso não signifique que toda ideia imaginada vá se tornar realidade.

A Guerra e o exílio por trás do texto

O peso da frase muda quando se conhece o momento em que foi escrita. No prólogo de Filosofia e Poesia, a autora afirmou que o próprio livro havia nascido, e não sido construído. Recorreu a essa mesma lógica entre o impossível e o verdadeiro para explicar o processo.

A obra veio a público em 1939, durante a Guerra Civil espanhola e o exílio da pensadora. Depois de deixar a Espanha, ela chegou ao México, onde deu continuidade ao seu trabalho intelectual. Naquele mesmo ano, publicou dois livros fundamentais: Filosofia e Poesia e Pensamento e Poesia na Vida Espanhola.

Razão e poesia como formas de conhecimento

O projeto intelectual de Zambrano questionava os limites da razão tradicional e defendia que a poesia também constitui uma via legítima de conhecimento. Para ela, filosofia e poesia se aproximavam da verdade por caminhos distintos: uma pela reflexão racional, outra pela experiência, pela intuição e pela palavra poética.

Essa fusão entre pensar e sentir explica por que a frase escrita em meio ao exílio segue atravessando contextos e decisões pessoais quase um século depois.

Como o impossível se transforma em verdadeiro

A lógica de Zambrano inverte a ordem que normalmente esperamos. Quando algo parece impossível, isso não significa que lhe faltem realidade ou valor. Significa apenas que não cabe nas condições que já conhecemos e conseguimos projetar.

Para ela, o verdadeiro não é aquilo que podemos antecipar a partir das possibilidades conhecidas, mas o que nos força a atravessar uma barreira de compreensão.

Isso explica por que experiências, ideias e criações genuínas frequentemente surgem de lugares onde a razão tradicional diria "é impossível". Não é magia nem pensamento positivo — é o reconhecimento de que existem descobertas que não podem ser completamente antecipadas a partir do que já sabemos.

O que muda quando acreditamos nessa ideia

Aceitar que o verdadeiro vem do impossível, não do possível, muda a forma como reagimos diante de barreiras. Em vez de descartar algo como "irrealizável" porque não conseguimos projetar seu caminho a partir do que conhecemos, a perspectiva de Zambrano nos convida a reconhecer que talvez ainda não compreendamos como aquilo funcionaria.

Na prática, isso significa não confundir "inalcançável hoje" com "sem valor ou sem sentido". Não é uma promessa de que tudo que imaginamos se tornará realidade, mas um alerta contra desistências prematuras baseadas numa razão que conhece apenas suas próprias limitações.

Quando essa lógica não se aplica

A frase de Zambrano não funciona como uma garantia universal. Ela não significa que todo impossível eventualmente se torna verdadeiro, ou que basta acreditar em algo para que ele se realize.

A distinção que ela propõe — entre o que podemos projetar a partir do conhecido e o que atravessa essa barreira — descreve como certas descobertas acontecem, mas não promete que todos os desejos ou ideias imaginadas seguirão esse caminho.

Se algo é impossível, como pode se tornar verdadeiro?

O impossível aqui não significa "que desafia as leis da natureza", mas aquilo que parece não ter lugar dentro da realidade tal como a entendemos naquele momento. Quando Zambrano escreve isso em 1939, em meio ao exílio e à Guerra Civil, ela descreve como seu próprio livro surgiu de circunstâncias que pareciam não permitir sua existência.

O livro não seguiu a lógica do "possível": nasceu ao atravessar aquela barreira. Muitas criações, descobertas e experiências genuínas funcionam assim, e elas não seguem um caminho previsível porque não cabem nas condições que já conhecemos até o momento em que passam a existir.