Noruega procura voluntários para morar de graça em uma fazenda e cuidar de 6 cavalos, 1 cão e 2 gato

Uma fazenda na Noruega busca voluntários para trocar trabalho manual por hospedagem gratuita. A oferta, divulgada na plataforma Worldpackers, pede ajuda para cuidar de seis cavalos, um cachorro e dois gatos em uma propriedade na cidade de Arendal, no sul do país.
Quem aceitar a oferta vai trabalhar 20 horas por semana e, em troca, receberá um quarto privativo durante a estadia. A rotina inclui ainda dois dias de folga para descansar ou explorar a região ao redor da fazenda.
Como funciona a rotina na fazenda
Quatro dos animais pertencem ao anfitrião, enquanto os outros dois são de uma pessoa que aluga espaço nos estábulos da propriedade. Os cavalos puxam troncos retirados da floresta, que mais tarde viram lenha para o inverno.
As tarefas vão além dos cuidados com os animais. Os voluntários também ajudam com pintura, pequenos reparos, carpintaria e limpeza da casa, além de transportar madeira e preparar lenha. Em algumas semanas, o anfitrião se ausenta, e os hóspedes assumem sozinhos os cuidados com os animais.
Quem pode se candidatar à vaga
Segundo o próprio anfitrião, não é preciso ter experiência prévia com máquinas de cortar lenha, embora parte do trabalho exija esforço físico. A candidatura exige fluência em inglês ou nível intermediário de alemão.
Também é necessário contratar seguro-viagem e se comprometer a ficar no local por, no mínimo, três semanas. A oferta aceita tanto viajantes solteiros quanto casais ou duplas de amigos interessados na experiência.
O que a propriedade oferece aos hóspedes
Além do quarto privativo, a fazenda conta com cozinha equipada, internet de alta velocidade e serviço de lavanderia sem custo adicional. Bicicletas ficam à disposição para quem quiser se deslocar pelos arredores nos períodos de descanso.
Quem se interessar precisa procurar a vaga diretamente na Worldpackers, verificar a disponibilidade, revisar as condições da experiência e combinar os detalhes com o anfitrião antes de embarcar para a Noruega.