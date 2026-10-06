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Reflexão para a vida

Confúcio deixou reflexão: "Aqueles que tentam resolver tudo muitas vezes negligenciam o essencial"

Ele deixou um legado de ensinamentos sobre virtude e ordem familiar

Henrique Cesaretti

06/10/2026 - 10h13
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Confúcio nasceu em Qufu, em 551 a.C., e seu pensamento permanece relevante mais de dois milênios depois. Sua máxima sobre a pausa diante da pressa convida a refletir sobre a diferença entre velocidade e eficácia, especialmente em um mundo que valoriza a celeridade acima de tudo.

Ele faleceu em 479 a.C, e deixou um legado de ensinamentos sobre virtude e ordem familiar. Conforme a tradição, ensinava que aqueles que tentam resolver tudo com pressa muitas vezes negligenciam o essencial e que a sabedoria começa quando se aprende a observar.

A observação como ferramenta para clareza

O filósofo propôs a paciência como método para alcançar clareza nas decisões: primeiro, observar profundamente; depois, agir. Esse enfoque, baseado na busca da harmonia, forma o núcleo do confucionismo, filosofia seguida por milhões de pessoas no leste asiático.

Confúcio foi professor particular e depois atuou no governo do duque de Lu. Após se aposentar, viajou durante 14 anos por territórios chineses para difundir um sistema ético centrado na virtude, na bondade e na ordem familiar. Seus discípulos sistematizaram suas ideias sobre política, literatura e relações humanas, e assim, seu legado persistiu através dos séculos.

Lições sobre caráter e conduta

Seus ensinamentos oferecem múltiplas reflexões sobre a conduta humana. Sobre o caráter, afirmava que o homem superior possui igualdade e tranquilidade de alma, enquanto o homem vulgar experimenta sem cessar turbação e inquietude. Para evitar desgostos, aconselhava exigir muito de si mesmo e esperar pouco dos demais.

Também dizia que o nobre age primeiro e fala depois. Para ele, um cavalheiro se envergonha quando suas palavras são melhores que seus atos. Sobre educação e vínculo social, sustentava que a natureza nos faz semelhantes e nos une, enquanto a educação nos diferencia e nos afasta.

Um legado universal de equilíbrio

O legado de Confúcio atravessa fronteiras geográficas e serve de guia para a vida cotidiana em contextos de incerteza. Sua filosofia não busca soluções rápidas, mas o desenvolvimento de uma mente ampla e sem preconceitos.

Conceitos de equilíbrio e virtude continuam sendo transmitidos de geração em geração como pilar da cultura asiática e referência universal para quem busca sentido profundo nas ações.

Quatro asas?

Dinossauro de quatro asas encontrado por fazendeiro pode mudar o que sabemos

Esqueleto completo de um pequeno dinossauro foi encontrado e chama atenção por suas asas

06/10/2026 09h12

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Foto: Vladimir Srajber/Pexels

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Um fazendeiro encontrou, na província de Liaoning, na China, o esqueleto completo de um pequeno dinossauro que desafia o que sabemos sobre a evolução do voo. Chamado Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava penas nos membros anteriores, posteriores e na ponta da cauda.

Essas características sugerem que esse grupo desenvolveu a capacidade de voar por um caminho evolutivo diferente daquele seguido pelas aves. O fóssil foi encontrado perto da cidade de Lamadong e doado ao museu da Universidade Hebei GEO em 2023.

A equipe de pesquisadores, liderada por Xuri Wang e formada por cientistas da China, Itália e Eslováquia, analisou o esqueleto e identificou uma espécie até então desconhecida. O animal integrava um grupo chamado microraptorinas, que viveu durante o Cretáceo Inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Um raptor pequeno com quatro asas

As microraptorinas eram criaturas minúsculas — a maioria pesava cerca de 1 quilograma — e pertenciam à mesma família do Velociraptor. A presença de penas longas nos membros anteriores e posteriores deu a elas o apelido de dinossauros de quatro asas. Norellraptor vem de uma formação rochosa chamada Jiufotang, localizada na atual província de Liaoning.

O esqueleto estava completo o suficiente para permitir comparações detalhadas com outras microraptorinas conhecidas. O parente mais próximo identificado é o Zhongjianosaurus, outro pequeno microraptor encontrado na China. As penas preservadas perto do membro anterior direito de Norellraptor apresentavam características assimétricas típicas de penas de voo — exatamente como as que as aves modernas usam para gerar sustentação no ar.

 

Um focinho repleto de aberturas

O crânio de Norellraptor apresenta depressões rasas à frente das cavidades oculares, com aberturas anormalmente grandes. A abertura frontal é tão vasta que ocupa um terço da depressão. O encéfalo também estava bem preservado e fusionado, e diferentemente do de outros membros do grupo, tinha as laterais repletas de bolsas de ar.

O osso do quadril também tinha características particulares: curvava-se suavemente e terminava em um pé pequeno. Em outras microraptorinas, o osso era mais anguloso e tinha um pé maior. Nos pés, o osso metatársico central estava comprimido perto do tornozelo e espremido pelos vizinhos — um arranjo compartilhado apenas com Zhongjianosaurus.

Como seus parentes, Norellraptor carregava uma garra em forma de foice aumentada no segundo dedo.

História de crescimento registrada nos ossos

Anéis de crescimento encontrados em um osso do antebraço revelaram que o animal experimentou duas pausas durante seu desenvolvimento. Camadas iniciais de crescimento também foram absorvidas conforme o osso se expandiu em largura, levando os pesquisadores a estimar que Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

Esse padrão de crescimento diferiu daquele observado nos ossos das pernas, sugerindo particularidades na biologia desse animal.

Homenagem a dois pesquisadores

O nome científico homenageia dois paleontólogos falecidos em 2025, e mark Norell, do Museu Americano de História Natural, dedicou décadas ao estudo de dinossauros semelhantes a aves. Rinchen Barsbold, paleontólogo mongol, descreveu muitos dinossauros do Deserto de Gobi.

Ao escolher os nomes para a espécie, os autores reconheceram as contribuições excepcionais dos dois cientistas para o estudo de dinossauros parecidos com aves.

Transformação total

Ela ganhou uma casa em uma vila abandonada e, após 29 anos, transformou imóvel em destino turístico

Imóvel foi recuperado e transformado em local de hospedagem

06/10/2026 08h42

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Foto: Alexey Demidov/Pexels

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A caçula de 11 irmãos recebeu por sorteio a casa onde a família viveu em Gourim, aldeia isolada na Serra da Arada, em São Pedro do Sul, Portugal. Quase 30 anos depois de deixar a aldeia, ela recuperou o imóvel e o transformou em hospedagem para quem busca dias de silêncio na montanha.

O sorteio ocorreu no início dos anos 2000, quando os herdeiros precisaram decidir o que fazer com a propriedade da família. Em vez de vender a construção, os irmãos sortearam o imóvel entre si, e a caçula foi contemplada.

Uma infância marcada pela simplicidade

A rotina em Gourim girava em torno do trabalho manual na terra. A família vivia sem eletricidade nem água encanada, uma realidade da região serrana nas décadas de 1960 e 1970. António Martins e Custódia Rita criaram os 11 filhos nessas condições.

A mãe morreu em 1984, um ano depois do pai, que morreu em 1983. Na sequência, os irmãos deixaram a aldeia. Aos 11 anos, ela foi viver com parentes e passou a trabalhar como empregada doméstica em troca de moradia, até reunir recursos para comprar um imóvel próprio em Viseu.

O abandono da aldeia ao longo dos anos

Depois que a família Martins partiu, Gourim ficou praticamente deserta. Em declaração ao Diário do Litoral, a proprietária contou que eles foram os últimos moradores da aldeia, que ficou sem moradores durante anos.

Sem uso, a casa conservou apenas a estrutura, e as paredes originais resistiram ao tempo. Depois de quase três décadas sem moradores, foi essa estrutura que a nova dona encontrou ao assumir o imóvel.

A reforma que resgatou a construção

A topografia foi feita em 2009, e a reforma começou no ano seguinte. A obra enfrentou um obstáculo logístico: a estrada de terra até Gourim não permitia a entrada de guindastes nem de máquinas pesadas comuns em grandes reformas.

A solução foi transportar os materiais de construção em um trator. Os trabalhadores fizeram boa parte do serviço de forma artesanal. A reconstrução levou cerca de um ano e manteve a distribuição original dos espaços da casa.

De moradia de família a destino turístico

No começo do projeto, a proprietária pretendia apenas reunir os parentes na antiga casa de vez em quando, sem plano comercial para a reforma. Com o tempo, percebeu o potencial do imóvel recuperado para receber visitantes em busca de sossego na serra.

Batizada de Casa Margou, a hospedagem reúne quatro quartos, duas salas, cozinha e uma área externa com piscina, preservando a arquitetura típica da região. Uma das salas tem lareira, e a outra oferece vista para a paisagem montanhosa.

A propriedade recebe hóspedes que querem se desconectar da rotina urbana e passar alguns dias cercados pela Serra da Arada, sem sinal de celular na região. A Casa Margou recebe quatro experiências por ano, uma em cada estação, e também aceita reservas para estadias particulares de, no mínimo, duas noites, por meio de plataformas como o Airbnb.

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