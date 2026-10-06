Novo telescópio da NASA promete ampliar nossa visão das regiões mais distantes do universo - Imagem: Divulgação/NASA

A NASA selecionou um novo telescópio espacial para observar, com mais profundidade, uma parte do universo que os grandes observatórios atuais não conseguem alcançar.

Chamado de PRIMA (Missão de Sondagem no Infravermelho Distante para Astrofísica), o instrumento foi projetado para detectar o infravermelho distante — uma região do espectro eletromagnético especialmente útil para investigar poeira, gás e materiais frios ligados ao nascimento de estrelas e planetas.

A missão avançou para a fase B de desenvolvimento, na qual começará a definir seu projeto preliminar e continuará a testar as tecnologias necessárias à construção. Nicky Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas da NASA, disse que o observatório será a próxima janela da humanidade para o universo profundo.

Segundo ela, o instrumento permitirá estudar fenômenos ocultos ao longo da história cósmica. Compreender melhor a formação de planetas, estrelas e buracos negros e obter informações sobre como a água chegou à Terra.

Como funciona e o que observará

A maior diferença entre PRIMA e os outros telescópios espaciais está nos comprimentos de onda que o novo instrumento consegue detectar. A luz visível ao olho humano representa apenas uma fração do espectro eletromagnético. Além dela, o infravermelho permite estudar objetos e regiões do universo difíceis de observar convencionalmente, especialmente quando estão ocultos por grandes quantidades de poeira.

O telescópio espacial James Webb trabalha principalmente no infravermelho próximo e médio, detectando comprimentos de onda de aproximadamente 0,6 a 28,5 micrômetros. PRIMA estenderá essas observações muito além: seu telescópio, com 1,8 metros de diâmetro, operará entre aproximadamente 25 e 260 micrômetros.

Ambos terão uma pequena zona de superposição, mas o novo instrumento alcançará regiões do infravermelho que Webb não consegue estudar. PRIMA detectará energia que aparece apenas no infravermelho distante e analisará alguns dos materiais mais frios do cosmos.

O telescópio ocupará uma região intermediária entre as observações de Webb e as dos radiotelescópios, o que permitirá conectar diferentes tipos de observação e complementar os grandes observatórios da NASA.

Objetivos científicos e cronograma

Entre os objetivos estão estudar a origem de planetas fora do sistema solar, os processos envolvidos na formação de novos sistemas planetários. E o acúmulo de poeira e elementos pesados ao longo da história do universo. A missão também permitirá investigar como as galáxias e os buracos negros em seus centros cresceram e evoluíram.

O projeto ainda não recebeu aprovação definitiva para iniciar a construção. Ele precisa passar por uma revisão técnica, programática e orçamentária, que determinará se está preparado para a fase C, correspondente ao projeto final e à fabricação.

Se aprovado, a NASA planeja lançar PRIMA em 2033, com uma missão inicial de cinco anos e custo máximo de 1.200 milhões de dólares, sem contar o lançamento e outros gastos externos.

A combinação de observações promete fornecer informações para reconstruir com maior precisão os processos que deram forma ao universo atual, incluindo dados sobre como a água chegou à Terra. PRIMA também será a primeira missão de uma nova classe de projetos de astrofísica chamada Probe Explorers e terá a participação de instituições de vários países além dos Estados Unidos.