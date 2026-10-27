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Ciência

Criaram um filtro que remove a cafeína do café depois de servido; veja como funciona

O princípio é diferente de qualquer coador doméstico.

João V. Valença

27/10/2026 - 14h49
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Pesquisadores das universidades de Nova Gales do Sul e de Okayama criaram uma membrana de laboratório capaz de filtrar o café já preparado e retirar parte da cafeína antes do consumo. Até agora, a escolha entre a versão comum e a descafeinada acontecia antes do preparo, não depois.

O princípio é diferente de qualquer coador doméstico, que separa partículas apenas pelo tamanho. A nova tecnologia usa nanofiltração molecular, um sistema que identifica cada substância pela carga elétrica, pelo grau de hidratação e pela afinidade química entre as moléculas.

Como o filtro separa a cafeína

A equipe empilhou camadas bidimensionais de óxido de grafeno e ajustou os poros com alginato de sódio e íons de cálcio. O resultado foi a formação de canais microscópicos que funcionam como corredores seletivos, deixando passar certas moléculas e barrando outras conforme suas propriedades.

A cafeína é uma molécula pesada, mas conseguiu atravessar o filtro com maior facilidade. O tamanho não foi o fator decisivo na filtragem.

O que os testes mostraram até agora

Nos ensaios realizados com café instantâneo comercial, o filtro conseguiu baixar a concentração de cafeína em 47,4%, quase a metade do total. Outros compostos característicos da infusão permaneceram praticamente intactos durante o processo, o que preserva parte do sabor original da bebida.

Ainda assim, a redução é parcial e está longe de equivaler a um descafeinado comercial completo. O projeto segue como protótipo experimental em desenvolvimento. Faltam respostas mais certas sobre a velocidade de remoção da cafeína, a durabilidade, os custos, as variedades de café, a percepção sensorial e a viabilidade em grande escala.

Próximos desafios da pesquisa

Falta avaliar também como o consumidor percebe o sabor após a passagem pelo filtro e se a tecnologia é viável em escala industrial. Sem essas respostas, a aplicação prática em cafeterias ou produtos de supermercado ainda não tem data definida.

O experimento mostra que é possível remover uma substância específica de um líquido já pronto para consumo. Esse é o ponto que diferencia o estudo dos processos tradicionais de descafeinização, realizados antes de o grão virar café na xícara.

O que muda na rotina do consumidor

Até agora, era preciso decidir entre café com cafeína ou descafeinado no momento da compra ou do pedido. Com essa tecnologia, a decisão passa para segundos antes do consumo: a pessoa recebe a xícara pronta e pode passar o café por um filtro rápido se quiser reduzir a cafeína.

Na prática, isso significa que um mesmo lote de café preparado poderia servir a pessoas com preferências diferentes: uma que quer a dose completa bebe direto, enquanto outra, que deseja reduzir a cafeína, passa o café pela membrana. A flexibilidade acontece após o preparo, não antes.

Quando este filtro não funciona como descafeinado tradicional

O filtro reduz a cafeína em 47,4%, ou seja, remove pouco menos da metade. A bebida, portanto, não equivale ao café descafeinado comercial, que tem a cafeína praticamente zerada. O resultado é uma redução parcial, não a eliminação quase completa oferecida pelo café descafeinado de supermercado.

Além disso, ainda não se sabe como a tecnologia se comporta com diferentes tipos de café (coado, espresso, de diferentes origens e torras). Os testes aconteceram apenas com café instantâneo comercial, então aplicar o filtro a outras variedades é território desconhecido por enquanto.

Oportunidade!

Quer trabalhar na Europa? Babás que cuidam de bebês à noite podem ganhar até 5 mil euros

A procura cresce em todo o continente.

27/10/2026 13h35

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Foto: Atlantic Ambience/Pexels

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Famílias europeias estão recorrendo cada vez mais a profissionais especializadas para cuidar de recém-nascidos durante a noite e ajudá-las a descansar nas primeiras semanas de vida dos filhos. Na Itália, algumas puericultoras cobram a partir de 260 euros por noite e podem ganhar até 5 mil euros ao mês.

A procura cresce entre pais que trabalham longas jornadas e não contam com familiares próximos para ajudar. Enquanto eles dormem e se recuperam do parto, essas profissionais assumem todas as responsabilidades pelo bebê durante a noite.

Como funciona o serviço noturno

As puericultoras chegam à residência ao anoitecer e permanecem responsáveis pelo recém-nascido enquanto os genitores descansam. O trabalho inclui trocar fraldas, dar banho, preparar mamadeira e, se a mãe amamenta, acordá-la nos horários de amamentação.

Beatrice, advogada de 38 anos grávida de nove meses, contratou duas profissionais para se alternarem durante sete noites consecutivas após o nascimento do filho. A decisão veio da distância de sua família e da importância que ela atribui ao repouso para sua saúde mental. Depois da primeira semana, o uso do serviço diminui progressivamente.

Quanto ganham as profissionais

Os valores variam conforme a experiência da profissional e o tipo de atendimento oferecido. Blanca Yamira Ortiz García, puericultora de 56 anos que trabalha em Lugano, cobra 260 euros por noite e afirma que sua renda mensal pode chegar a 5 mil euros. Renata Wetter, outra profissional do setor, cobra 180 euros por noite.

Por que mais famílias recorrem a esse serviço

Cristiana Balsamo, fundadora de Levante Milano, observa que a demanda por essas profissionais está crescendo. Segundo ela, a contratação deixou de ser um luxo restrito aos ricos e virou necessidade. Longas jornadas de trabalho, ausência de apoio familiar e a tendência de ter filhos mais tarde na vida motivam os pais a buscar esse tipo de suporte.

Algumas famílias contratam o serviço apenas nas primeiras semanas, enquanto outras o contratam durante os primeiros seis meses. As profissionais também oferecem orientação a mães que chegam do hospital com ansiedade ou dúvidas sobre os cuidados com o recém-nascido.

As tarifas e a formação exigida variam conforme o país, e nem todas as pessoas que oferecem serviços noturnos têm a mesma preparação.

O que muda na dinâmica familiar quando se contrata o serviço

Contratar uma puericultora noturna muda a experiência dos primeiros meses de maternidade e paternidade. Em vez de se alternarem para acordar de madrugada, pais exaustos podem descansar e dedicar mais atenção aos filhos durante o dia. Para mães como Beatrice, que valoriza sua saúde mental, isso significa poder lidar melhor com as demandas emocionais da nova fase.

Além do cuidado, essas profissionais frequentemente oferecem orientação e acompanhamento emocional. Para mães que saem do hospital com ansiedade ou insegurança sobre como cuidar do bebê. A presença de uma especialista pode validar suas preocupações e ensinar práticas seguras, criando um ambiente menos angustiante no início da maternidade.

Se a mãe amamenta, como funciona acordar de madrugada para alimentar o bebê?

A puericultora não tira da mãe a responsabilidade de amamentar, mas cuida de todo o resto. Nos horários das mamadas, acorda apenas a mãe, que já está descansada após dormir sem interrupções nas horas anteriores, e a bebê está pronta e limpa para mamar.

A profissional troca a fralda antes e depois da mamada, coloca o bebê de volta no berço e deixa a mãe voltar a dormir. Assim, a mãe descansa mais do que se precisasse acordar sozinha, lidar com o bebê inquieto, trocar a fralda e voltar a dormir, e esse ciclo costuma comprometer o descanso profundo.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"

Para Jung, adaptar-se a cada período é essencial

27/10/2026 13h04

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Foto: Reprodução

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O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung explorou, em seu ensaio sobre as etapas da vida, como envelhecer transforma não apenas o corpo, mas também a forma como as pessoas pensam, se relacionam e definem suas prioridades. Para Jung, adaptar-se a cada período é essencial, e tentar viver indefinidamente segundo os parâmetros da juventude leva ao sofrimento.

Segundo Jung, chega um momento em que os objetivos dos primeiros anos da vida adulta — reconhecimento profissional, avanço na carreira, construção de posição social — perdem parte de seu significado. Nessa fase, a introspecção e o autoconhecimento ganham centralidade, abrindo espaço para uma reorganização fundamental das prioridades pessoais.

O desenvolvimento humano como uma jornada solar

Jung comparava o desenvolvimento humano ao percurso do Sol: o amanhecer e a manhã representam o crescimento e a expansão, enquanto o entardecer simboliza o descenso e a introspecção. Cada etapa da vida exige necessidades específicas e estratégias diferentes, não uma continuação dos mesmos padrões.

O processo de "contração" descrito por Jung vai além da redução de atividades ou capacidades físicas. Envolve uma transformação profunda na energia e na atenção que a pessoa dedica aos distintos aspectos de sua existência.

Com o passar dos anos, algumas metas perdem relevância, enquanto outras adquirem novo valor: o desejo de tranquilidade, o fortalecimento de vínculos significativos e a dedicação a interesses pessoais passam a ocupar o lugar antes reservado à necessidade de demonstrar capacidades aos outros.

A maturidade como fase distinta, não como extensão da juventude

Um ponto central no pensamento de Jung é que prolongar indefinidamente uma forma de vida que não mais responde às necessidades reais gera dificuldades. Durante a juventude, é natural focar em construir identidade, desenvolver carreira, formar família ou conquistar estabilidade econômica. Quando esses objetivos se transformam em obrigações permanentes, porém, podem perder sentido conforme as circunstâncias mudam.

A maturidade, na perspectiva jungiana, exige revisar expectativas e aceitar que os interesses se transformam. Não significa abrir mão de projetos nem parar de aprender, mas reconhecer que o sucesso adquire significado distinto. Uma pessoa pode deixar de priorizar o reconhecimento profissional para dedicar mais tempo aos afetos, retomar atividades adiadas ou construir uma vida menos condicionada por exigências externas.

Introspecção e sentido na segunda metade da vida

Jung considerava a segunda metade da vida uma oportunidade de maior introspecção. Em vez de concentrar todos os esforços em se adaptar ao mundo exterior, as pessoas podem voltar a atenção para suas emoções. Contradições e necessidades profundas, em um processo ligado ao conceito de individuação, pilar do pensamento jungiano.

A individuação é um caminho de desenvolvimento psicológico em que a pessoa busca integrar distintas facetas de sua personalidade e alcançar compreensão mais ampla de si mesma. Na prática, envolve fazer perguntas que talvez tenham ficado adiadas: quais atividades geram satisfação genuína, quais relacionamentos realmente importam, qual vida faz sentido quando a pressão externa diminui.

O que significa na prática deixar de viver segundo os padrões da juventude

Aceitar essa transformação muda decisões concretas do dia a dia. Uma pessoa que antes recusava férias para avançar na carreira pode começar a priorizar viagens com pessoas queridas. Alguém que adiava hobbies pode finalmente dedicar tempo real a eles.

Profissionalmente, pode significar recusar promoções que exigem mais horas, ou mudar de carreira para algo mais alinhado com valores pessoais — não por fracasso, mas por clareza renovada sobre o que importa.

Na prática, também afeta relacionamentos: podem surgir conversas honestas sobre necessidades que foram silenciadas, renegociações de compromissos, ou o reconhecimento de que certos vínculos precisam transformar-se. Menos performatividade social também libera energia mental que antes era gasta em manutenção de imagem, deixando espaço para autenticidade.

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