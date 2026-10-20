Dois sóis e um possível planeta como a Terra: sistema a 16 anos-luz intriga cientistas - Imagem: Magnific

A cerca de 16 anos-luz da Terra, duas estrelas despertam o interesse de astrônomos que procuram mundos potencialmente habitáveis fora do Sistema Solar. Um novo estudo investigou as condições desse sistema binário e avaliou por que ele pode ser promissor para a busca por planetas semelhantes ao nosso.

O sistema, conhecido como 70 Ophiuchi, é formado por duas estrelas menores e menos brilhantes que o Sol. Apesar da influência gravitacional que uma exerce sobre a outra, simulações indicam que planetas com características semelhantes às da Terra poderiam manter órbitas estáveis nessa região.

Como seria um mundo com dois sóis?

A ideia de um planeta iluminado por duas estrelas ficou famosa no cinema com Tatooine, o mundo fictício da saga Star Wars. Na astronomia real, sistemas binários também podem abrigar planetas, mas a presença de duas estrelas torna necessário avaliar cuidadosamente as condições das órbitas.

No caso de 70 Ophiuchi, os pesquisadores analisaram a região habitável em torno da estrela principal e verificaram se um planeta poderia permanecer em uma trajetória estável apesar da influência da segunda estrela.

O estudo foi publicado no periódico científico The Astrophysical Journal e contou com pesquisadores de diversas instituições. Entre os autores estão o astrofísico Stephen Kane, da Universidade da Califórnia em Riverside, e Skylar D’Angiolillo.

Duas estrelas podem favorecer a vida?

As duas estrelas do sistema são anãs do tipo K. Uma possui cerca de 88% da massa do Sol, enquanto a outra corresponde a aproximadamente 73%. Esse tipo de estrela pode ter uma vida útil muito superior à do nosso astro, oferecendo mais tempo para o desenvolvimento de condições favoráveis à vida.

As simulações indicam que a presença de uma segunda estrela não impede necessariamente a existência de planetas com massa semelhante à terrestre. O trabalho também fornece modelos que podem ajudar a identificar regiões onde esses corpos poderiam permanecer em órbitas estáveis.

Isso não significa, porém, que um planeta habitável tenha sido encontrado no sistema. A pesquisa estabelece condições teóricas para orientar futuras buscas, mas a existência de um mundo com características semelhantes às da Terra ainda precisa ser confirmada.

Os resultados podem ampliar as possibilidades de exploração espacial. Como muitas estrelas fazem parte de sistemas binários ou possuem companheiras, compreender esses ambientes pode ajudar os cientistas a procurar planetas potencialmente habitáveis em uma parcela maior da galáxia.