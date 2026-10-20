Suspeita de surto mobiliza socorristas e polícia, mas era apenas um roqueiro cantando no banheiro

Uma suspeita de surto psicótico mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na noite do último domingo (18), em Apucarana, no norte do estado. Ao chegarem ao local, porém, os profissionais descobriram que um morador de 27 anos estava cantando músicas de rock no banheiro do apartamento.
A ocorrência foi registrada por volta das 23h, em um imóvel na Rua Rio Jacaré, no Núcleo Habitacional João Paulo I. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chamada para prestar atendimento.
Morador explicou o que estava acontecendo
Durante a abordagem, as equipes constataram que o jovem estava calmo e lúcido. Ele negou ter usado drogas e informou que havia consumido apenas bebida alcoólica.
Ao conversar com os profissionais, o morador explicou que integra uma banda de rock e estava ensaiando músicas dentro do banheiro de casa. O comportamento levou à suspeita de que ele poderia estar passando por uma emergência de saúde mental.
Atendimento terminou no local
Após esclarecer a situação, as equipes orientaram o morador sobre o incômodo causado e a mobilização dos profissionais de emergência.
A ocorrência foi encerrada no próprio apartamento, sem constatação de crime ou necessidade de outras providências além do registro formal do atendimento.