Suspeita de surto mobiliza socorristas e polícia, mas era apenas um roqueiro cantando no banheiro

Flor do Demônio

Encontrada na Tailândia, flor tem aparência quase negra, não faz fotossíntese e é conhecida por menos de 50 exemplares

Uma flor de aparência quase negra, com estruturas que lembram pequenos chifres, chamou a atenção de pesquisadores por suas características incomuns. A planta foi encontrada em uma floresta e recebeu um nome científico inspirado em uma figura demoníaca.

Batizada de Thismia daemona, a espécie foi identificada no Parque Nacional de Thong Pha Phum, na província de Kanchanaburi, no oeste da Tailândia. O nome faz referência à aparência misteriosa da flor e ao seu modo de vida subterrâneo.

Flor tem aparência incomum

A planta pode atingir cerca de 12,5 centímetros de altura, e sua flor ocupa quase toda essa extensão. A estrutura apresenta uma coloração que varia entre o marrom-escuro e o quase preto, com três prolongamentos avermelhados e alaranjados na parte externa.

Na região superior, outras estruturas se unem para formar uma espécie de cúpula, acompanhada por três apêndices alongados. Segundo os pesquisadores, o conjunto de características contribuiu para a escolha do nome Thismia daemona.

A espécie foi coletada em maio de 2025 por pesquisadores ligados à Universidade Chulalongkorn, em Bangkok, e à Universidade Prince of Songkla, na Tailândia. A descrição científica foi publicada na revista PhytoKeys.

Planta depende de fungos para sobreviver

Diferentemente da maioria das plantas, a flor não produz clorofila e não realiza fotossíntese para fabricar o próprio alimento. Em vez disso, obtém carbono de fungos presentes no solo, permanecendo escondida sob a camada de folhas durante grande parte do ano.

As plantas desse gênero costumam aparecer acima do solo apenas durante a floração e a produção de frutos. Por isso, podem passar despercebidas em levantamentos realizados fora do período adequado.

A descoberta também surpreendeu os pesquisadores por ter ocorrido em uma floresta montanhosa sazonal, a cerca de 950 a 970 metros de altitude. Espécies semelhantes são encontradas com frequência em florestas tropicais úmidas de regiões mais baixas.

Menos de 50 exemplares são conhecidos

Até o momento, os pesquisadores identificaram menos de 50 exemplares da Thismia daemona, todos pertencentes a uma única população. A área ocupada pela espécie é estimada em aproximadamente 0,05 quilômetro quadrado.

Com base nesses dados, a equipe avaliou a planta como criticamente ameaçada de extinção, segundo os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). O fluxo de visitantes no parque foi apontado como uma possível ameaça ao habitat.

Os pesquisadores ainda não sabem se a espécie ocorre em outras áreas da Tailândia ou em regiões vizinhas de Mianmar. Novas buscas durante o período de floração poderão ajudar a esclarecer sua distribuição e suas necessidades de conservação.