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IA

Bill Gates faz alerta sobre IA: "Achar que um botão de desligar é suficiente é ingenuidade"

Empresário voltou a alertar para os riscos da inteligência artificial.

João V. Valença

30/09/2026 - 19h54
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Bill Gates voltou a alertar para os riscos da inteligência artificial e disse que a tecnologia precisa de mecanismos de supervisão mais complexos do que uma simples ferramenta de desconexão. Em entrevista à NBC, conduzida por Kristen Welker, o cofundador da Microsoft defendeu controles obrigatórios para uma tecnologia que, segundo ele, também pode ser usada com propósitos prejudiciais.

Gates rejeita a ideia de que deixar a segurança exclusivamente nas mãos das empresas seja suficiente. Para ele, forças de segurança e políticos precisam participar da definição das salvaguardas e da supervisão dos sistemas de IA. Gates reconhece que essas exigências aumentariam os custos da indústria tecnológica, mas sustenta que o esforço não frearia drasticamente o desenvolvimento de novos sistemas.

O risco do mau uso intencional

Uma das preocupações mais críticas levantadas por Gates é o uso malicioso dessas ferramentas. Uma inteligência artificial avançada nas mãos de pessoas com más intenções poderia amplificar ameaças com consequências em escala massiva — muito além do que um sistema poderia fazer de forma autônoma.

Para Gates, a combinação entre intenções maliciosas e as ferramentas de IA mais recentes representa uma ameaça sem precedentes. Sua preocupação não se limita ao que um sistema pode fazer de forma independente, mas inclui as capacidades que ele pode oferecer a quem decidir usá-lo deliberadamente para causar dano. Nesse contexto, os mecanismos tradicionais de segurança são insuficientes.

Por que um botão de desligar não resolve

Ao ser questionado sobre a possibilidade de instalar um botão de emergência que desconectasse uma inteligência artificial em cenários de risco, Gates rejeitou a solução como principal barreira de segurança.

Segundo ele, confiar unicamente em um interruptor demonstra desconhecimento técnico do problema. Os sistemas atuais ainda não chegaram ao ponto de assumir o controle de computadores de forma autônoma e impossível de deter.

Gates criticou essa abordagem e disse que concentrar toda a discussão sobre segurança em um botão de emergência mostra o pouco que as pessoas entendem de tecnologia.

A estratégia, segundo Gates, deve combinar sistemas de vigilância, normas e salvaguardas que atuem antes de uma situação extrema, em vez de depender apenas da desconexão depois que o problema ocorrer.

Otimismo com ressalvas pessoais

Apesar dos alertas, Gates mantém uma visão geralmente otimista sobre o futuro e o papel da tecnologia na sociedade. Ele prefere, porém, manter a inteligência artificial fora de algumas áreas da vida pessoal, como as relações interpessoais e as decisões sobre relacionamentos humanos.

Gates confia no potencial transformador da IA, mas exige que o desenvolvimento da tecnologia seja acompanhado de controles rigorosos e da participação de forças de segurança e políticos na definição do funcionamento e da supervisão desses sistemas.

Caos aéreo

Piloto esfaqueia colega em pleno voo e passageiros escapam de uma possível tragédia

Voo comercial ligava Dubai a Tel Aviv.

30/09/2026 17h49

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Foto: Pixabay/Pexels

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Um voo comercial da companhia Flydubai, que ligava Dubai a Tel Aviv, viveu momentos de pânico depois que um piloto atacou o colega com uma arma branca dentro do posto de comando. A aeronave, com 174 pessoas a bordo, chegou a despencar mais de cinco mil metros de forma abrupta enquanto a briga acontecia entre os comandantes.

A queda repentina alarmou todos os que estavam na cabine de passageiros, que sentiram a perda de estabilidade e ouviram gritos vindos da parte da frente do avião. Foi nesse instante que um grupo decidiu agir para tentar impedir o que poderia terminar em desastre.

A reação que mudou o desfecho do voo

Passageiros conseguiram forçar a entrada blindada que separa a área de comando do restante da aeronave. Uma vez dentro, dominaram o agressor à força e ajudaram o outro piloto a retomar o controle dos comandos antes que a situação saísse ainda mais do controle.

Com a emergência estabilizada, a tripulação decidiu abandonar o trajeto original e buscar o pouso mais seguro possível. O avião foi desviado e aterrissou de emergência no aeroporto da cidade saudita de Tabuk, encerrando minutos de tensão extrema.

Relatos de quem estava no voo

Conforme relatou um passageiro às autoridades, o piloto agressor parecia disposto a se matar levando os ocupantes do avião junto. Segundo seu depoimento, outros passageiros ajudaram o outro piloto a controlá-lo até que conseguissem aterrizar.

Conforme informou uma tripulante às autoridades, ouviu gritos e viu um homem sacar uma faca ou navalha, imobilizando o piloto contra o chão. A tripulante descreveu muito sangue no local.

Investigação apura motivação do ataque

Todos os ocupantes do voo, entre passageiros e tripulação, foram confirmados sãos e salvos após o pouso emergencial em solo saudita. As autoridades já abriram uma apuração internacional para reconstruir com precisão o que levou o piloto a atacar o próprio colega de comando.

O caso ainda não teve as causas esclarecidas publicamente. Mas o comportamento extremo do agressor, somado ao relato de que a intenção seria fatal, mantém o episódio sob investigação das autoridades responsáveis pelo voo entre Dubai e Tel Aviv.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Viktor Frankl que pode fazer você repensar a vida

Filósofo austríaco deixou legado profundo sobre a existência.

30/09/2026 17h21

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Viktor Frankl, psiquiatra e filósofo austríaco nascido em Viena em 1905, deixou um legado profundo sobre a existência humana: a vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela ausência de significado e propósito.

Em um mundo onde a dor física, as crises econômicas e as perdas pessoais são inevitáveis, Frankl demonstrou que o verdadeiro bem-estar não nasce da comodidade material, mas do compromisso ativo com um desafio de valor genuíno. Essa lição não nasceu em uma sala de aula tranquila. Nasceu no abismo da Segunda Guerra Mundial.

Por ser judeu, Frankl foi capturado pelo regime nazista e preso em campos de concentração, entre eles Auschwitz e Dachau. Antes do cativeiro, recusou um visto para os Estados Unidos para não abandonar os pais. A brutalidade do regime lhe tirou os pais, o irmão e a primeira esposa.

O sentido descoberto no horror

Ao observar o comportamento dos companheiros de prisão em meio à fome, à crueldade e à morte constante, Frankl identificou o que sustentava a sobrevivência.

Notou que os prisioneiros que perdiam a esperança e o sentido do futuro se rendiam rapidamente e adoeciam, enquanto aqueles que preservavam um motivo profundo para viver resistiam ao horror diário.

Essa observação o levou a uma conclusão central: quando uma pessoa identifica sua razão de ser, encontra uma força capaz de transformar as adversidades em dignidade humana. Ele próprio sintetizava essa força: "Não há nada no mundo que capacite tanto uma pessoa quanto a consciência de ter uma tarefa na vida".

A vontade de significado como motor humano

A abordagem terapêutica de Frankl propõe que a principal motivação das pessoas não é a busca instintiva do prazer nem a ambição de poder, mas a realização do que ele chamava de "vontade de sentido". A logoterapia, escola de psicologia que ele fundou, defende que encontrar uma meta clara é fundamental para a saúde mental.

Longe de ser um conceito abstrato ou inatingível, a busca do propósito vital se concretiza diariamente por três caminhos. O primeiro se manifesta na realização de um trabalho criativo, em um projeto pessoal ou em uma atividade com impacto significativo.

O segundo surge por meio do afeto e de vivências profundas, como o amor compartilhado com outra pessoa, a conexão autêntica com família e amigos ou a contemplação da natureza. O terceiro caminho, que Frankl considerava essencial, surge da atitude que adotamos diante das adversidades que não podemos mudar.

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