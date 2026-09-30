Bill Gates faz alerta sobre IA: "Achar que um botão de desligar é suficiente é ingenuidade"

Bill Gates voltou a alertar para os riscos da inteligência artificial e disse que a tecnologia precisa de mecanismos de supervisão mais complexos do que uma simples ferramenta de desconexão. Em entrevista à NBC, conduzida por Kristen Welker, o cofundador da Microsoft defendeu controles obrigatórios para uma tecnologia que, segundo ele, também pode ser usada com propósitos prejudiciais.

Gates rejeita a ideia de que deixar a segurança exclusivamente nas mãos das empresas seja suficiente. Para ele, forças de segurança e políticos precisam participar da definição das salvaguardas e da supervisão dos sistemas de IA. Gates reconhece que essas exigências aumentariam os custos da indústria tecnológica, mas sustenta que o esforço não frearia drasticamente o desenvolvimento de novos sistemas.

O risco do mau uso intencional

Uma das preocupações mais críticas levantadas por Gates é o uso malicioso dessas ferramentas. Uma inteligência artificial avançada nas mãos de pessoas com más intenções poderia amplificar ameaças com consequências em escala massiva — muito além do que um sistema poderia fazer de forma autônoma.

Para Gates, a combinação entre intenções maliciosas e as ferramentas de IA mais recentes representa uma ameaça sem precedentes. Sua preocupação não se limita ao que um sistema pode fazer de forma independente, mas inclui as capacidades que ele pode oferecer a quem decidir usá-lo deliberadamente para causar dano. Nesse contexto, os mecanismos tradicionais de segurança são insuficientes.

Por que um botão de desligar não resolve

Ao ser questionado sobre a possibilidade de instalar um botão de emergência que desconectasse uma inteligência artificial em cenários de risco, Gates rejeitou a solução como principal barreira de segurança.

Segundo ele, confiar unicamente em um interruptor demonstra desconhecimento técnico do problema. Os sistemas atuais ainda não chegaram ao ponto de assumir o controle de computadores de forma autônoma e impossível de deter.

Gates criticou essa abordagem e disse que concentrar toda a discussão sobre segurança em um botão de emergência mostra o pouco que as pessoas entendem de tecnologia.

A estratégia, segundo Gates, deve combinar sistemas de vigilância, normas e salvaguardas que atuem antes de uma situação extrema, em vez de depender apenas da desconexão depois que o problema ocorrer.

Otimismo com ressalvas pessoais

Apesar dos alertas, Gates mantém uma visão geralmente otimista sobre o futuro e o papel da tecnologia na sociedade. Ele prefere, porém, manter a inteligência artificial fora de algumas áreas da vida pessoal, como as relações interpessoais e as decisões sobre relacionamentos humanos.

Gates confia no potencial transformador da IA, mas exige que o desenvolvimento da tecnologia seja acompanhado de controles rigorosos e da participação de forças de segurança e políticos na definição do funcionamento e da supervisão desses sistemas.