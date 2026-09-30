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Seleção Brasileira

Ancelotti atende ordens de cima e Raphinha é cortado da Seleção Brasileira

A CBF decidiu não convocar nenhum jogador para ocupar a vaga

João V. Valença

30/09/2026 - 19h00
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Raphinha foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta madrugada (30 de setembro) após um exame de imagem identificar um pequeno edema muscular na coxa direita. O atacante do Barcelona deixou o campo no intervalo do amistoso contra a Austrália, com desconforto na região.

Carlo Ancelotti se viu de mãos atadas e precisou acatar a ordem do Departamento Médico (DM), ficando sem o camisa 10 da Seleção Brasileira.

A CBF decidiu não convocar nenhum jogador para ocupar a vaga do camisa 10 e liberou Raphinha por precaução, para favorecer sua recuperação. Com o corte, ele não disputará o amistoso inédito contra a Índia, marcado para o próximo sábado (3 de outubro), em Calcutá.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, questionou o calendário da Data Fifa após a lesão de Raphinha. Segundo o ESPN, o dirigente demonstrou preocupação com as paradas longas e afirmou que o clube trabalha com máxima precaução no retorno do jogador. Se identificar qualquer risco, o Barcelona poderá trazê-lo de volta.

O gol que interrompeu jejum de 500 dias

Na partida contra a Austrália na terça-feira, vencida pelo Brasil por 4 a 2. Raphinha marcou de pênalti no fim do primeiro tempo e encerrou uma sequência de mais de 500 dias sem marcar pela Seleção. Após o intervalo, porém, o desconforto na coxa direita o impediu de voltar ao campo, e endrick entrou em seu lugar.

Raphinha já havia sofrido problemas na parte posterior da coxa direita em duas outras convocações para a Seleção. O Barcelona aguarda o resultado da ressonância para conhecer a gravidade da lesão.

Terceiro corte por lesão na lista de Ancelotti

Este é o terceiro corte por lesão nos amistosos sob o comando de Carlo Ancelotti. Antes da partida contra a Austrália, João Pedro (Chelsea) e Wesley (Roma) haviam sido cortados por problemas físicos. Martinelli (Fluminense) e Vanderson (Monaco) foram acionados para ocupar as posições.

Depois dos amistosos atuais, a Seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e Singapura em 17 de novembro, ambos pela Data Fifa posterior.

Caos aéreo

Piloto esfaqueia colega em pleno voo e passageiros escapam de uma possível tragédia

Voo comercial ligava Dubai a Tel Aviv.

30/09/2026 17h49

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Foto: Pixabay/Pexels

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Um voo comercial da companhia Flydubai, que ligava Dubai a Tel Aviv, viveu momentos de pânico depois que um piloto atacou o colega com uma arma branca dentro do posto de comando. A aeronave, com 174 pessoas a bordo, chegou a despencar mais de cinco mil metros de forma abrupta enquanto a briga acontecia entre os comandantes.

A queda repentina alarmou todos os que estavam na cabine de passageiros, que sentiram a perda de estabilidade e ouviram gritos vindos da parte da frente do avião. Foi nesse instante que um grupo decidiu agir para tentar impedir o que poderia terminar em desastre.

A reação que mudou o desfecho do voo

Passageiros conseguiram forçar a entrada blindada que separa a área de comando do restante da aeronave. Uma vez dentro, dominaram o agressor à força e ajudaram o outro piloto a retomar o controle dos comandos antes que a situação saísse ainda mais do controle.

Com a emergência estabilizada, a tripulação decidiu abandonar o trajeto original e buscar o pouso mais seguro possível. O avião foi desviado e aterrissou de emergência no aeroporto da cidade saudita de Tabuk, encerrando minutos de tensão extrema.

Relatos de quem estava no voo

Conforme relatou um passageiro às autoridades, o piloto agressor parecia disposto a se matar levando os ocupantes do avião junto. Segundo seu depoimento, outros passageiros ajudaram o outro piloto a controlá-lo até que conseguissem aterrizar.

Conforme informou uma tripulante às autoridades, ouviu gritos e viu um homem sacar uma faca ou navalha, imobilizando o piloto contra o chão. A tripulante descreveu muito sangue no local.

Investigação apura motivação do ataque

Todos os ocupantes do voo, entre passageiros e tripulação, foram confirmados sãos e salvos após o pouso emergencial em solo saudita. As autoridades já abriram uma apuração internacional para reconstruir com precisão o que levou o piloto a atacar o próprio colega de comando.

O caso ainda não teve as causas esclarecidas publicamente. Mas o comportamento extremo do agressor, somado ao relato de que a intenção seria fatal, mantém o episódio sob investigação das autoridades responsáveis pelo voo entre Dubai e Tel Aviv.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Viktor Frankl que pode fazer você repensar a vida

Filósofo austríaco deixou legado profundo sobre a existência.

30/09/2026 17h21

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Viktor Frankl, psiquiatra e filósofo austríaco nascido em Viena em 1905, deixou um legado profundo sobre a existência humana: a vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela ausência de significado e propósito.

Em um mundo onde a dor física, as crises econômicas e as perdas pessoais são inevitáveis, Frankl demonstrou que o verdadeiro bem-estar não nasce da comodidade material, mas do compromisso ativo com um desafio de valor genuíno. Essa lição não nasceu em uma sala de aula tranquila. Nasceu no abismo da Segunda Guerra Mundial.

Por ser judeu, Frankl foi capturado pelo regime nazista e preso em campos de concentração, entre eles Auschwitz e Dachau. Antes do cativeiro, recusou um visto para os Estados Unidos para não abandonar os pais. A brutalidade do regime lhe tirou os pais, o irmão e a primeira esposa.

O sentido descoberto no horror

Ao observar o comportamento dos companheiros de prisão em meio à fome, à crueldade e à morte constante, Frankl identificou o que sustentava a sobrevivência.

Notou que os prisioneiros que perdiam a esperança e o sentido do futuro se rendiam rapidamente e adoeciam, enquanto aqueles que preservavam um motivo profundo para viver resistiam ao horror diário.

Essa observação o levou a uma conclusão central: quando uma pessoa identifica sua razão de ser, encontra uma força capaz de transformar as adversidades em dignidade humana. Ele próprio sintetizava essa força: "Não há nada no mundo que capacite tanto uma pessoa quanto a consciência de ter uma tarefa na vida".

A vontade de significado como motor humano

A abordagem terapêutica de Frankl propõe que a principal motivação das pessoas não é a busca instintiva do prazer nem a ambição de poder, mas a realização do que ele chamava de "vontade de sentido". A logoterapia, escola de psicologia que ele fundou, defende que encontrar uma meta clara é fundamental para a saúde mental.

Longe de ser um conceito abstrato ou inatingível, a busca do propósito vital se concretiza diariamente por três caminhos. O primeiro se manifesta na realização de um trabalho criativo, em um projeto pessoal ou em uma atividade com impacto significativo.

O segundo surge por meio do afeto e de vivências profundas, como o amor compartilhado com outra pessoa, a conexão autêntica com família e amigos ou a contemplação da natureza. O terceiro caminho, que Frankl considerava essencial, surge da atitude que adotamos diante das adversidades que não podemos mudar.

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