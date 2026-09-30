Ancelotti atende ordens de cima e Raphinha é cortado da Seleção Brasileira

Raphinha foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta madrugada (30 de setembro) após um exame de imagem identificar um pequeno edema muscular na coxa direita. O atacante do Barcelona deixou o campo no intervalo do amistoso contra a Austrália, com desconforto na região.

Carlo Ancelotti se viu de mãos atadas e precisou acatar a ordem do Departamento Médico (DM), ficando sem o camisa 10 da Seleção Brasileira.

A CBF decidiu não convocar nenhum jogador para ocupar a vaga do camisa 10 e liberou Raphinha por precaução, para favorecer sua recuperação. Com o corte, ele não disputará o amistoso inédito contra a Índia, marcado para o próximo sábado (3 de outubro), em Calcutá.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, questionou o calendário da Data Fifa após a lesão de Raphinha. Segundo o ESPN, o dirigente demonstrou preocupação com as paradas longas e afirmou que o clube trabalha com máxima precaução no retorno do jogador. Se identificar qualquer risco, o Barcelona poderá trazê-lo de volta.

O gol que interrompeu jejum de 500 dias

Na partida contra a Austrália na terça-feira, vencida pelo Brasil por 4 a 2. Raphinha marcou de pênalti no fim do primeiro tempo e encerrou uma sequência de mais de 500 dias sem marcar pela Seleção. Após o intervalo, porém, o desconforto na coxa direita o impediu de voltar ao campo, e endrick entrou em seu lugar.

Raphinha já havia sofrido problemas na parte posterior da coxa direita em duas outras convocações para a Seleção. O Barcelona aguarda o resultado da ressonância para conhecer a gravidade da lesão.

Terceiro corte por lesão na lista de Ancelotti

Este é o terceiro corte por lesão nos amistosos sob o comando de Carlo Ancelotti. Antes da partida contra a Austrália, João Pedro (Chelsea) e Wesley (Roma) haviam sido cortados por problemas físicos. Martinelli (Fluminense) e Vanderson (Monaco) foram acionados para ocupar as posições.

Depois dos amistosos atuais, a Seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e Singapura em 17 de novembro, ambos pela Data Fifa posterior.