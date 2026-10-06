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Doação

Ele foi o homem mais rico dos Estados Unidos e decidiu doar R$ 58,65 bilhões

Teria dinheiro suficiente para entregar cerca de R$ 51 a cada habitante dos EUA

João V. Valença

06/10/2026 - 17h22
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Em 1918, John D. Rockefeller estava no topo de um levantamento inédito das 30 maiores fortunas do país, feito a partir de consultas do fundador da Forbes a banqueiros espalhados pelos Estados Unidos. Essa publicação anual batizada de Forbes 400 só viria a existir décadas depois, em 1982, mas o acompanhamento dos grandes milionários americanos já vinha sendo feito desde muito antes disso.

De acordo com informações coletadas à época, o patrimônio de Rockefeller já havia passado da casa de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) alguns anos antes de 1918. Com um patrimônio avaliado em US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,12 bilhões), ele teria dinheiro suficiente para entregar US$ 10 (cerca de R$ 51) a cada habitante dos Estados Unidos, se essa riqueza pudesse ser dividida entre todos.

Uma fortuna doada ainda em vida

Ao longo da vida, Rockefeller destinou mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,55 bilhões) a causas filantrópicas. Hoje, essa quantia equivaleria a pelo menos US$ 11,5 bilhões (aproximadamente R$ 58,65 bilhões).

Sua fortuna total, se distribuída igualmente entre todos os americanos, teria rendido US$ 10 (cerca de R$ 51) por pessoa — o equivalente a US$ 240 (cerca de R$ 1.224) atualmente.

Henry Frick ocupava a segunda posição naquele ranking de 1918, com patrimônio construído nos setores de coque e siderurgia. Andrew Carnegie vinha logo depois, e ele já tinha repassado cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,53 bilhão) de sua fortuna no ramo do aço.

Esse montante equivaleria hoje a mais de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 33,15 bilhões). Carnegie defendeu em seus escritos que morrer rico era motivo de vergonha, mas continuava tão rico que, segundo B.C, e forbes, ainda corria o risco de morrer desonrado.

Um bilhão de dólares concentrado no topo

Juntas, as 30 maiores fortunas de 1918 somavam quase US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 18,87 bilhões). Na mesma época, uma família americana comum vivia com menos de US$ 2.000 (aproximadamente R$ 10.200) por ano.

O volume de dinheiro em circulação no país era inferior a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões), segundo a reportagem da época. Se as 30 maiores fortunas fossem convertidas em dinheiro, elas absorveriam mais de dois terços de toda a moeda em circulação nos Estados Unidos.

Mesmo assim, esses números parecem pequenos diante da riqueza acumulada pelos super-ricos no século seguinte. A fatia que os bilionários controlam hoje é menor diante de uma economia americana muito maior e mais complexa do que a de 1918.

O salto das fortunas em um século

A lista de 2026 reúne as 30 maiores fortunas dos Estados Unidos, que somam US$ 4,4 trilhões (cerca de R$ 22,44 trilhões). O total é 50 vezes maior do que o acumulado pelo grupo de 1918, mesmo descontada a inflação do período.

Em junho, Elon Musk se tornou, por um breve momento, a primeira pessoa trilionária do mundo. Ajustado pela inflação, seu patrimônio é 30 vezes maior do que a fortuna que Rockefeller tinha quando liderava o ranking.

Os nomes de 1918 deixaram marcas que resistiram ao tempo: contribuíram para criar desde as câmeras Kodak até a Duke University. Suas fortunas, porém, foram em grande parte diluídas entre herdeiros ou superadas pela concorrência de novos negócios.

Sobrenomes que sumiram do topo

Hoje não há nenhum Ford, Astor ou Vanderbilt entre os nomes da Forbes 400. A fortuna dos Rockefeller também acabou pulverizada entre dezenas de herdeiros, cada um com patrimônio individual abaixo de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões).

Mais de 70% dos integrantes da lista atual construíram a própria fortuna, em vez de herdá-la. Em 1918, a maior parte das 30 pessoas mais ricas dos Estados Unidos havia chegado ao topo ao fabricar produtos ou extrair matéria-prima. Já na Forbes 400 de hoje, cerca da metade dos nomes fez fortuna atuando em finanças ou tecnologia — entre eles, diversos empresários ligados à inteligência artificial.

Tendência

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: tendência de 2026 deixará a sala mais elegante

Em 2026, enfeites multicoloridos perdem espaço.

06/10/2026 16h21

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Foto: Josh Willink/Pexels

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Em 2026, enfeites multicoloridos que piscam em todas as direções perdem espaço para um visual mais contido e sofisticado. A tendência aposta em micro LEDs de tom branco quente, poucos adornos estrategicamente distribuídos e uma estrutura que valoriza a elegância natural em vez de disputar o destaque visual da sala.

Sofás, tapetes e móveis de madeira ganham protagonismo quando a árvore natalina adota esse conceito minimalista. O resultado conversa melhor com ambientes contemporâneos, criando um clima acolhedor sem o aspecto de "show de cores" das decorações tradicionais.

Por que os micro LEDs quentes mudam a aparência da árvore

Micro LEDs em branco quente criam uma iluminação contínua que lâmpadas maiores não conseguem reproduzir. O brilho funciona como uma camada de luz, não como enfeite principal a competir com os galhos abertos.

Nenhum fio fica à mostra, e nenhuma lâmpada isolada chama mais atenção do que a própria estrutura da árvore. Uma base firme e galhos bem distribuídos continuam fazendo diferença no resultado final, mas o acabamento ganha um ar natural, longe daquela sensação de peça montada correndo contra o relógio.

A luz branca quente e ambientes de tons claros

Fibras naturais, madeira à vista e estofados em cores suaves ganham destaque ao lado dessa iluminação quente. Em vez do contraste forte das luzes tradicionais multicoloridas, o efeito é de calor visual espalhado pelo ambiente de forma equilibrada.

A árvore também para de ocupar todo o protagonismo da sala quando a iluminação se mistura à paleta de cores do cômodo. Isso permite usar bem menos enfeites sem perder a sensação de equilíbrio visual e sofisticação.

Evitar fios aparentes e manter o visual limpo

Testar o conjunto de luzes fora da árvore antes de instalar evita trabalho dobrado. Uma lâmpada que falha durante a montagem obriga a desmontar tudo. Fazer essa checagem antes de os enfeites maiores entrarem nos galhos poupa tempo e frustração.

Fios soltos atrapalham justamente o efeito limpo que esse estilo busca, além de representar risco em casas com crianças pequenas ou animais de estimação. Prender cada cabo rente ao galho e camuflar as extensões garantem um acabamento sem distrações visuais.

Distribuição inteligente de luzes e enfeites

Abrir cada galho aos poucos, com calma, evita falhas e dá volume à árvore sem depender de excesso de bolas penduradas. A profundidade do conjunto nasce dessa atenção aos detalhes, não da quantidade de itens usados.

Peças maiores funcionam melhor perto do tronco, enquanto enfeites leves ficam reservados para as pontas dos galhos. Observar a árvore de ângulos diferentes depois de montada ajuda a identificar espaços vazios antes da decoração ficar pronta e permite ajustes finais sem bagunçar o conceito minimalista.

Sofisticação sem abrir mão do clima festivo

Usar menos cores não significa esvaziar a decoração de personalidade e aconchego natalino. Pinhas, ramos secos e fitas em tons neutros ganham destaque justamente porque a luz quente não disputa atenção com esses detalhes artesanais. Essa combinação de árvore bem estruturada, fios escondidos e paleta enxuta cria um ambiente acolhedor sem parecer carregado ou excessivo.

Em 2026, a escolha por micro LEDs quentes combina praticidade e sofisticação e transforma a sala em um espaço acolhedor, sem excesso de informação visual durante as celebrações em família.

Filosofia

A reflexão de Sêneca: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele"

Filósofo estoico viveu entre 4 a.C. e 64 d.C.

06/10/2026 15h46

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Imagem gerada por IA

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Lúcio Aneu Sêneca, filósofo estoico que viveu entre 4 a.C. e 64 d.C., deixou uma reflexão marcante sobre como os homens lidam com a finitude da existência.

A frase que resume essa ideia — "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele" — tornou-se central em sua crítica ao comportamento humano e à forma como as pessoas administram o tempo.

O pensador romano apresentou essa reflexão no tratado "Sobre a brevidade da vida" (De brevitate vitae), escrito em 55 d.C. Estruturado como diálogo ou carta filosófica, o texto buscava persuadir Paulino, alto funcionário romano. E prefecto da anona, responsável pelo abastecimento de grão de Roma, a abandonar as preocupações da vida pública e dedicar-se ao cultivo da alma.

O tempo como recurso irrecuperável

Sêneca encarava o tempo como um bem finito e não renovável, diferente de qualquer outro recurso. Enquanto os homens protegiam sua fortuna e posses materiais com cuidado obsessivo, descuidavam-se completamente do bem mais precioso: as horas que lhes restavam. Sêneca via uma contradição no comportamento humano: os homens gastavam somas vultosas para proteger o patrimônio, mas negligenciavam o próprio tempo.

Para Sêneca, a natureza havia agido com generosidade ao distribuir a vida, mas a conduta pessoal de cada um a encurtava. Essa ideia se alinhava ao pensamento estoico sobre virtude, percepção do tempo e presença atenta ao momento vivido.

Na passagem mais célebre da obra, Sêneca afirmava que a vida fora dada em abundância para a realização das mais altas empresas, desde que fosse bem empregada.

As distrações que roubam a vida

Sêneca identificou um mal específico em sua época: a "ocupação vazia". Criticava os occupati — pessoas permanentemente atarefadas, mas consumidas por assuntos triviais que não contribuíam para seu desenvolvimento pessoal.

O filósofo organizou essas distrações em categorias distintas: a ambição política e social. O acúmulo desenfreado de riquezas, os prazeres hedonistas, a busca de vaidade estética, a procrastinação e a dependência de planos a longo prazo.

A tese do pensador romano ganha atualidade no contexto digital. Em meio à saturação de informação e às interfaces projetadas para prender a atenção, o desperdício de tempo denunciado por Sêneca ressoa no consumo passivo de conteúdo online.

Sêneca apontava que o maior impedimento para viver plenamente era a preocupação constante com o amanhã, que desvia o foco do único instante realmente disponível: o presente.

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