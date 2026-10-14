Em 2017, eles adotaram um "gato estranho" e descobriram depois que era uma nova espécie felina - Foto de Joël Sartore, National Geographic Photo Ark

Um felino achado sozinho numa estrada boliviana em 2017 acabou se revelando, uma década mais tarde, a primeira espécie inédita de gato catalogada em mais de um século. O pequeno animal, batizado de Tigrino, foi levado ao refúgio Senda Verde, onde permanece até hoje. Ele serviu de base para uma descoberta científica que surpreendeu pesquisadores no mundo todo.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana, Exploradora da National Geographic e fundadora do Programa de Investigação de Felinos da Bolívia, foi avisada pelo refúgio assim que o animal deu entrada no local.

Características como o focinho pequeno e enrugado, as orelhas curtas e arredondadas, os bigodes longos e as manchas parecidas com as de um leopardo logo indicaram a ela que não se tratava de um gato doméstico. O animal havia sido recolhido ainda filhote por um morador da região, que o criou em casa por acreditar se tratar de um gato de raça comum.

Do mistério à identificação científica

No início, Nogales-Ascarrunz acreditou que se tratava da espécie Leopardus tigrinus, descrita em 1775 a partir de uma ilustração de um animal visto na Guiana Francesa. Porém, enquanto preparava um livro sobre espécies de felinos da Bolívia em 2019, notou que as rosetas do animal eram muito maiores que as do animal de referência.

Investigações genômicas posteriores revelaram que o felino era geneticamente distinto das espécies catalogadas até então. A análise comparativa, conduzida com o geneticista Eduardo Eizirik e o coautor Jonas Lescroart, examinou material genético de 38 felinos vindos de diversas regiões da América do Sul.

Os resultados apontaram uma divergência de cerca de 1,4 milhão de anos entre o L. tilcayo e as demais espécies, intervalo evolutivo próximo ao que separa os leões atuais dos extintos leões-das-cavernas.

O estudo foi divulgado em 17 de setembro de 2026 na revista Current Biology. O estudo descreveu formalmente a nova espécie como Leopardus tilcayo, nome que homenageia o termo usado pela população local para designar o animal. Trata-se de uma espécie até então desconhecida pela ciência, e não de uma subespécie já catalogada que passou a ser reclassificada.

Características e habitat do Leopardus tilcayo

O Leopardus tilcayo é um felino de tamanho reduzido, com aproximadamente 46 centímetros de comprimento e cerca de 1,4 quilo. Sua pelagem marrom-clara apresenta manchas escuras que formam padrões semelhantes a pequenas rosetas, e essas características dificultaram sua identificação inicial, inclusive entre pesquisadores.

O animal habita os bosques nublados dos Yungas, na encosta oriental dos Andes bolivianos. Esses ecossistemas têm grande diversidade biológica, e as variações de altitude e umidade criam condições únicas para diversas espécies de plantas e animais.

A descoberta aponta para a possibilidade de outras espécies de felinos pequenos ainda não catalogadas na região andina e em outras áreas pouco exploradas da América do Sul. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois indivíduos vivos da espécie, o que indica que populações reduzidas podem persistir em habitats ainda não completamente mapeados.