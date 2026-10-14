Robô da NASA enviado a Marte consegue ver o que até então parecia impossível

O Perseverance bateu o recorde de maior distância já percorrida por um veículo fora da Terra, após cinco anos e meio rodando pela superfície de Marte. Segundo a Nasa, o robô de seis rodas já soma 45,2 km rodados no planeta.

O rover pousou em Marte em 18 de fevereiro de 2021 e, com essa marca, deixou para trás a distância alcançada pelo Opportunity, que funcionou entre 2004 e 2018.

Com o avanço acumulado, o rover tem conseguido chegar a áreas que antes não podiam ser mapeadas. E coletando evidências de vida microbiana antiga em um mundo que, bilhões de anos atrás, era muito mais úmido e quente do que o atual mundo frio e desolado.

O Perseverance também superou as distâncias percorridas por qualquer rover que tenha operado na Lua.

Explorando o passado de Marte

Desde o pouso em 18 de fevereiro de 2021 na Cratera Jezero, o Perseverance vem navegando por uma região do hemisfério norte que abrigou uma bacia lacustre bilhões de anos atrás.

O recorde foi batido no último domingo, quando o rover seguia rumo à área chamada Idubi e cruzava uma região próxima à borda oeste da cratera, conhecida como Lac de Charmes. Ali, o rover mapeia alguns dos terrenos mais antigos já encontrados no sistema solar.

O Perseverance está equipado com um conjunto de instrumentos científicos que permite mapear e analisar materiais rochosos e amostras de solo para possível retorno futuro à Terra.

Máquina preparada para operar além do esperado

Todos os sistemas de engenharia e instrumentos científicos do Perseverance estão em excelente estado de funcionamento, com sistemas redundantes ainda disponíveis.

O Perseverance não mostra sinais de desaceleração, e na superfície marciana, o Curiosity também segue ativo na Cratera Gale e percorreu 38,15 km desde o pouso, em 2012. O rover chinês Zhurong coletou dados científicos importantes nas planícies do norte em 2021 e 2022.

Quando o Perseverance precisa parar de explorar e ficar meses no mesmo lugar

Embora o objetivo do rover seja cobrir distância e explorar novos territórios, ele interrompe a jornada quando encontra materiais cientificamente relevantes. Ao descobrir um conjunto de rochas claras em uma região chamada Lac de Charmes. A equipe de pesquisa decidiu que era mais importante estudar esse material do que prosseguir em direção ao recorde de distância.

O veículo permaneceu aproximadamente dois meses investigando as características dessas rochas antes de retomar o deslocamento. A decisão mostra que a exploração científica pode ter prioridade sobre os objetivos de locomoção.