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Avanços da NASA

Robô da NASA enviado a Marte consegue ver o que até então parecia impossível

Robô bateu o recorde de maior distância já percorrida por um veículo fora da Terra

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 12h02
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O Perseverance bateu o recorde de maior distância já percorrida por um veículo fora da Terra, após cinco anos e meio rodando pela superfície de Marte. Segundo a Nasa, o robô de seis rodas já soma 45,2 km rodados no planeta.

O rover pousou em Marte em 18 de fevereiro de 2021 e, com essa marca, deixou para trás a distância alcançada pelo Opportunity, que funcionou entre 2004 e 2018.

Com o avanço acumulado, o rover tem conseguido chegar a áreas que antes não podiam ser mapeadas. E coletando evidências de vida microbiana antiga em um mundo que, bilhões de anos atrás, era muito mais úmido e quente do que o atual mundo frio e desolado.

O Perseverance também superou as distâncias percorridas por qualquer rover que tenha operado na Lua.

Explorando o passado de Marte

Desde o pouso em 18 de fevereiro de 2021 na Cratera Jezero, o Perseverance vem navegando por uma região do hemisfério norte que abrigou uma bacia lacustre bilhões de anos atrás.

O recorde foi batido no último domingo, quando o rover seguia rumo à área chamada Idubi e cruzava uma região próxima à borda oeste da cratera, conhecida como Lac de Charmes. Ali, o rover mapeia alguns dos terrenos mais antigos já encontrados no sistema solar.

O Perseverance está equipado com um conjunto de instrumentos científicos que permite mapear e analisar materiais rochosos e amostras de solo para possível retorno futuro à Terra.

 

Máquina preparada para operar além do esperado

Todos os sistemas de engenharia e instrumentos científicos do Perseverance estão em excelente estado de funcionamento, com sistemas redundantes ainda disponíveis.

O Perseverance não mostra sinais de desaceleração, e na superfície marciana, o Curiosity também segue ativo na Cratera Gale e percorreu 38,15 km desde o pouso, em 2012. O rover chinês Zhurong coletou dados científicos importantes nas planícies do norte em 2021 e 2022.

Quando o Perseverance precisa parar de explorar e ficar meses no mesmo lugar

Embora o objetivo do rover seja cobrir distância e explorar novos territórios, ele interrompe a jornada quando encontra materiais cientificamente relevantes. Ao descobrir um conjunto de rochas claras em uma região chamada Lac de Charmes. A equipe de pesquisa decidiu que era mais importante estudar esse material do que prosseguir em direção ao recorde de distância.

O veículo permaneceu aproximadamente dois meses investigando as características dessas rochas antes de retomar o deslocamento. A decisão mostra que a exploração científica pode ter prioridade sobre os objetivos de locomoção.

Curiosidades

Enquanto homem correu 319 km em 24 horas, tubarão nadou 54 mil km e quebrou recorde

Macho chamado Milo atravessou oceanos.

14/10/2026 13h27

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Foto: Derek Keats/Pexels

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Durante quase uma década de rastreamento contínuo, um tubarão-baleia macho chamado Milo atravessou oceanos por mais de 54 mil quilômetros, estabelecendo um marco sem precedentes para a espécie. A trajetória revela como esses gigantes marinhos se deslocam entre continentes e retornam periodicamente a zonas de alimentação.

Monitorado desde 2017 por pesquisadores da Universidade Nova Southeastern e da Universidade de Rhode Island. Milo recebeu seu quinto transmissor por satélite em julho de 2026, permitindo uma continuidade de registro nunca antes alcançada para nenhum tubarão. Esse acompanhamento oferece insights valiosos sobre padrões migratórios e comportamento de repouso desses animais.

Para se ter uma ideia, o recorde oficial de maior distância percorrida por um homem é de 319,614 km, estabelecido em 24 horas de corrida contínua pelo atleta lituano Aleksandr Sorokin em 17 de setembro de 2022, em Verona, na Itália

De 2017 para cá: os cinco transmissores

O primeiro rastreador, instalado em 2017, funcionou apenas semanas Enquanto os pesquisadores refinavam a técnica. Dispositivos subsequentes foram fixados à nadadeira dorsal em 2018, 2020, 2023 e 2026, cada um fornecendo meses de dados sobre localização e profundidade de mergulho.

Reencontrar Milo diversas vezes foi possível porque o animal volta regularmente à região da Península de Yucatán. No México, onde se concentra anualmente para alimentar-se de ovos e larvas de peixes próximos à superfície. Identificar tubarões-baleia individualmente é possível pelos padrões únicos de manchas no corpo e formato da nadadeira dorsal de cada indivíduo.

Os gigantes do Oceano e seus hábitos

Chegando a quase 19 metros de comprimento, os tubarões-baleia contam-se entre os maiores peixes existentes. Apesar da reputação de solitários que realizam migrações extensas, reúnem-se em grupos numerosos quando há abundância de alimento numa área específica.

Nos verões do Hemisfério Norte, centenas desses tubarões e raias-manta chegam ao Golfo do México e à costa norte do Atlântico próxima à Península de Yucatán. A presença abundante de espécies menores na região os atrai, e a temporada 2026 registrou centenas de avistamentos diários.

Flexibilidade entre viagens de longa distância

Milo percorreu o Golfo do México, o Caribe setentrional, águas ao leste das Bermudas e áreas a norte de Massachusetts ao longo de sua trajetória. Simultaneamente, demonstrou capacidade de permanecer durante meses em áreas relativamente reduzidas, alternando entre expedições oceânicas e períodos de menor deslocamento. Essa adaptação a diferentes ambientes e escalas geográficas distingue a espécie entre os peixes migratórios.

Conforme informado à Revista Galileu, dados de longo prazo como esses são fundamentais para compreender o ciclo de vida completo de animais tão longevos, informando estratégias de conservação mais eficazes para a espécie, que atualmente é classificada como vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza.

Descoberta

Em 2017, eles adotaram um "gato estranho" e descobriram depois que era uma nova espécie felina

O animal havia sido recolhido ainda filhote.

14/10/2026 13h02

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Foto de Joël Sartore, National Geographic Photo Ark

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Um felino achado sozinho numa estrada boliviana em 2017 acabou se revelando, uma década mais tarde, a primeira espécie inédita de gato catalogada em mais de um século. O pequeno animal, batizado de Tigrino, foi levado ao refúgio Senda Verde, onde permanece até hoje. Ele serviu de base para uma descoberta científica que surpreendeu pesquisadores no mundo todo.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana, Exploradora da National Geographic e fundadora do Programa de Investigação de Felinos da Bolívia, foi avisada pelo refúgio assim que o animal deu entrada no local.

Características como o focinho pequeno e enrugado, as orelhas curtas e arredondadas, os bigodes longos e as manchas parecidas com as de um leopardo logo indicaram a ela que não se tratava de um gato doméstico. O animal havia sido recolhido ainda filhote por um morador da região, que o criou em casa por acreditar se tratar de um gato de raça comum.

Do mistério à identificação científica

No início, Nogales-Ascarrunz acreditou que se tratava da espécie Leopardus tigrinus, descrita em 1775 a partir de uma ilustração de um animal visto na Guiana Francesa. Porém, enquanto preparava um livro sobre espécies de felinos da Bolívia em 2019, notou que as rosetas do animal eram muito maiores que as do animal de referência.

Investigações genômicas posteriores revelaram que o felino era geneticamente distinto das espécies catalogadas até então. A análise comparativa, conduzida com o geneticista Eduardo Eizirik e o coautor Jonas Lescroart, examinou material genético de 38 felinos vindos de diversas regiões da América do Sul.

Os resultados apontaram uma divergência de cerca de 1,4 milhão de anos entre o L. tilcayo e as demais espécies, intervalo evolutivo próximo ao que separa os leões atuais dos extintos leões-das-cavernas.

O estudo foi divulgado em 17 de setembro de 2026 na revista Current Biology. O estudo descreveu formalmente a nova espécie como Leopardus tilcayo, nome que homenageia o termo usado pela população local para designar o animal. Trata-se de uma espécie até então desconhecida pela ciência, e não de uma subespécie já catalogada que passou a ser reclassificada.

Características e habitat do Leopardus tilcayo

O Leopardus tilcayo é um felino de tamanho reduzido, com aproximadamente 46 centímetros de comprimento e cerca de 1,4 quilo. Sua pelagem marrom-clara apresenta manchas escuras que formam padrões semelhantes a pequenas rosetas, e essas características dificultaram sua identificação inicial, inclusive entre pesquisadores.

O animal habita os bosques nublados dos Yungas, na encosta oriental dos Andes bolivianos. Esses ecossistemas têm grande diversidade biológica, e as variações de altitude e umidade criam condições únicas para diversas espécies de plantas e animais.

A descoberta aponta para a possibilidade de outras espécies de felinos pequenos ainda não catalogadas na região andina e em outras áreas pouco exploradas da América do Sul. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois indivíduos vivos da espécie, o que indica que populações reduzidas podem persistir em habitats ainda não completamente mapeados.

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