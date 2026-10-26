Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão e Filosofia

Emilio Prados, escritor: "O segredo da existência é enfrentar a dor e continuar lutando pela vida"

Para ele, uma vida bem-sucedida não dependia de evitar as adversidades.

João V. Valença

26/10/2026 - 13h04
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Emilio Prados, um dos poetas mais expressivos da geração de 27, via a felicidade não como fuga do sofrimento, mas como coragem para enfrentá-lo e continuar lutando pela vida. Para ele, uma vida bem-sucedida não dependia de evitar as adversidades, mas de enfrentá-las sem desistir.

A obra do escritor de Málaga examina a condição humana e aborda o sofrimento, a esperança e a busca por sentido. Nascido em Málaga, em 1899, Prados foi contemporâneo de Federico García Lorca, Rafael Alberti e Vicente Aleixandre, nomes que marcaram a literatura espanhola do século XX.

A poesia, a reflexão filosófica e o exílio moldaram a trajetória de Prados. Essas experiências alimentaram sua visão sobre o papel do sofrimento na existência.

Felicidade como ato de resistência

As perdas e decepções deixam marcas profundas, e a proposta de Prados sugere que aceitar essas experiências como parte inevitável da vida ajuda a desenvolver resistência emocional. Reconhecer o que se sente, em vez de negar as emoções difíceis, ajuda a enfrentar obstáculos sem perder de vista os objetivos pessoais.

A resiliência emocional — a capacidade de se adaptar diante de situações adversas — não exige positividade constante, mas disposição para enfrentar as dificuldades. Pedir apoio faz parte desse processo de recuperação e fortalecimento.

O objetivo não é viver sem problemas, mas encontrar motivos para continuar quando eles aparecem e usar a dor como ponto de partida para o crescimento pessoal.

Contribuição à literatura e ao pensamento espanhol

Prados ajudou a fundar a revista Litoral, publicação fundamental para o desenvolvimento da literatura espanhola de sua época. Sua participação mostra que sua reflexão sobre a existência ia além de questões apenas pessoais. Sua obra permanece como testemunho de que o crescimento humano ocorre quando as pessoas encontram motivos para continuar mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis.

Para Prados, o sucesso da existência dependia da capacidade de prosseguir. Enfrentar a dor, aceitar as mudanças e manter a esperança são elementos cruciais do desenvolvimento pessoal. Uma vida bem vivida não se mede pela ausência de problemas, mas pela coragem de avançar quando eles surgem.

Ciência

Ele tinha garras maiores que 1 metro, mas não era o predador que muitos imaginam

Embora parecessem armas de caça, cientistas acreditam que as garras serviam para alcançar galhos.

26/10/2026 13h41

Compartilhar

Continue Lendo...

Há 70 milhões de anos, o gigantesco Therizinosaurus cheloniformis, da Mongólia, tinha garras que ultrapassavam 1 metro de comprimento. Embora sua aparência lembrasse a de um predador temível, pesquisas paleontológicas mostraram que ele era herbívoro e possuía as garras mais longas conhecidas entre os animais terrestres.

Embora parecessem armas de caça, cientistas acreditam que as garras serviam para alcançar galhos, manipular vegetação e até se defender, e não para consumir presas.

Um estranho mosaico de características

A paleontóloga Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, disse ao IFLScience que esses animais combinavam características de girafas, pandas e preguiças e os chamou de Frankenstein dos dinossauros.

O tamanho das garras levou pesquisadores a investigar sua função. Um estudo publicado em 2023 na revista Communications Biology analisou a funcionalidade das garras de diferentes terizinosauros e constatou que nenhuma função mecânica concreta havia sido identificada para as do Therizinosaurus cheloniformis, tão longas que eram.

Funções ainda misteriosas

Os autores da pesquisa sugeriram que as garras poderiam ter servido principalmente para intimidar outros animais ou participar de exibições durante o cortejo reprodutivo, mais do que para alimentação. Essa hipótese contrasta totalmente com a aparência aterradora do animal e sua natureza herbívora.

A descoberta de outra espécie de terizinossauro na Mongólia ampliou o conhecimento sobre essa família de dinossauros. O Duonychus tsogtbaatari, que viveu há aproximadamente 90 milhões de anos, tinha apenas dois dedos em cada mão, em vez dos três dedos habituais de seus parentes mais próximos.

Pistas da evolução preservadas em fósseis

Um fóssil da espécie, descoberto em 2012, conservava até mesmo a cobertura de queratina de uma garra com cerca de 30 centímetros. Esse achado fornece novas evidências sobre a evolução de dinossauros cuja aparência ameaçadora contrastava com sua alimentação baseada em plantas.

Reflexão

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"

O que realmente importa não cresce rápido.

26/10/2026 12h38

Compartilhar

Continue Lendo...

Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês, registrou em sua obra "Cidadela" uma reflexão profunda sobre como a identidade pessoal se forma ao longo do tempo. Para quem busca compreender a própria vocação, ele propõe uma imagem que desafia a pressa: a verdade de cada um nasce como uma árvore, lentamente, e não como uma fórmula pronta que se descobre de repente.

Em um dos trechos centrais da obra, Saint-Exupéry escreve que conhecer o peso da vocação em si mesmo é fundamental — e traí-la significa desfigurar a si próprio, não outra coisa. A frase que resume seu raciocínio é direta: sua verdade se faz lentamente, porque é nascimento de árvore e não descoberta de uma fórmula — reflexão que Saint-Exupéry deixou registrada em "Cidadela".

Essa imagem carrega um contraste que estrutura toda a reflexão do escritor francês sobre autenticidade e identidade.

O crescimento que exige paciência

A metáfora entre o nascimento de uma árvore e a descoberta de uma fórmula não é casual. Uma fórmula oferece resposta imediata e fechada; uma árvore depende de raiz, cuidado e passagem de tempo para ganhar forma e força.

Saint-Exupéry usa essa diferença para explicar que encontrar o próprio caminho nunca é um achado instantâneo, mas um processo que exige aceitar dúvidas, erros e mudanças de rumo.

Renunciar à própria vocação, segundo o autor, significa abandonar uma parte essencial da identidade. Cada pessoa tem peso e valor naquilo que a move — e honrar esse impulso interior é o que constrói a verdade pessoal ao longo dos anos.

O que realmente importa não cresce rápido, como alerta o escritor, mas precisa de tempo para criar raiz antes de se mostrar inteiro.

Contra respostas prontas demais

A reflexão de "Cidadela" também questiona a urgência de resolver, de uma vez, todas as perguntas que a existência coloca. Para Saint-Exupéry, a verdade pessoal talvez nunca seja um destino fixo e definitivo — ela se assemelha mais a algo que ganha contorno aos poucos, moldado pelos anos e pelas escolhas de cada um.

A pressão por respostas rápidas, que marca a vida moderna, contradiz essa lógica do crescimento natural.

"Cidadela" foi iniciada em 1938 e carrega o que seria a síntese do pensamento humanista do autor. A obra não foi terminada por Saint-Exupéry, mas reconstruída após sua morte a partir de notas e rascunhos, preservando o núcleo dessa reflexão sobre vocação e autenticidade que segue provocando leitores décadas depois de sua publicação.

Um convite à desconfiança da pressa

O convite final do trecho de Saint-Exupéry é simples e perturbador para quem vive sob pressão de resultados imediatos: desconfiar de qualquer resposta rápida demais para perguntas que pedem tempo, paciência e raiz.

A verdade pessoal não se encontra — ela se constrói, lentamente, como uma árvore que cresce em silêncio até o momento em que todos finalmente a veem inteira.

Por que trair a vocação desfigura a pessoa

Saint-Exupéry não usa "desfigurar" como figura de linguagem vaga. Para ele, a vocação não é um adorno da identidade — é o próprio alicerce dela. Quando alguém abandona aquilo que a move, não perde apenas uma direção; perde o material com o qual construiu a si mesma. É como uma árvore que corta suas próprias raízes esperando continuar crescendo.

A razão pela qual isso ocorre é simples: a identidade pessoal, na visão do autor, não existe antes da fidelidade à vocação. Ela nasce dessa fidelidade, dia após dia, escolha após escolha. Renunciar significa desfazer o que já havia sido tecido, deixando no lugar uma silhueta vazia que parece a mesma pessoa, mas não é mais.

Se a verdade se constrói lentamente, como saber se estou no caminho certo agora?

Saint-Exupéry responde a essa angústia de forma indireta: você não saberá com certeza agora, e está tudo bem. O que importa é que você honre o impulso que a move neste momento — aquilo que possui peso em você. A vocação não é um destino revelado de uma vez; é um processo de descoberta que só faz sentido quando vivido com fidelidade cotidiana. Cada escolha pequena, cada recusa de traição, cada retorno à raiz — isso é o que constrói a árvore. O caminho certo não é aquele que oferece certeza imediata, mas o que você segue com honestidade, sabendo que os desvios e as dúvidas fazem parte do crescimento natural.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

3

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS
barbárie

/ 1 dia

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 2 dias

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

A reflexão de Schopenhauer: "Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta"
Filosofia

/ 2 dias

A reflexão de Schopenhauer: "Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano