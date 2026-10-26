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Ciência

Ele tinha garras maiores que 1 metro, mas não era o predador que muitos imaginam

Embora parecessem armas de caça, cientistas acreditam que as garras serviam para alcançar galhos.

João V. Valença

26/10/2026 - 13h41
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Há 70 milhões de anos, o gigantesco Therizinosaurus cheloniformis, da Mongólia, tinha garras que ultrapassavam 1 metro de comprimento. Embora sua aparência lembrasse a de um predador temível, pesquisas paleontológicas mostraram que ele era herbívoro e possuía as garras mais longas conhecidas entre os animais terrestres.

Embora parecessem armas de caça, cientistas acreditam que as garras serviam para alcançar galhos, manipular vegetação e até se defender, e não para consumir presas.

Um estranho mosaico de características

A paleontóloga Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, disse ao IFLScience que esses animais combinavam características de girafas, pandas e preguiças e os chamou de Frankenstein dos dinossauros.

O tamanho das garras levou pesquisadores a investigar sua função. Um estudo publicado em 2023 na revista Communications Biology analisou a funcionalidade das garras de diferentes terizinosauros e constatou que nenhuma função mecânica concreta havia sido identificada para as do Therizinosaurus cheloniformis, tão longas que eram.

Funções ainda misteriosas

Os autores da pesquisa sugeriram que as garras poderiam ter servido principalmente para intimidar outros animais ou participar de exibições durante o cortejo reprodutivo, mais do que para alimentação. Essa hipótese contrasta totalmente com a aparência aterradora do animal e sua natureza herbívora.

A descoberta de outra espécie de terizinossauro na Mongólia ampliou o conhecimento sobre essa família de dinossauros. O Duonychus tsogtbaatari, que viveu há aproximadamente 90 milhões de anos, tinha apenas dois dedos em cada mão, em vez dos três dedos habituais de seus parentes mais próximos.

Pistas da evolução preservadas em fósseis

Um fóssil da espécie, descoberto em 2012, conservava até mesmo a cobertura de queratina de uma garra com cerca de 30 centímetros. Esse achado fornece novas evidências sobre a evolução de dinossauros cuja aparência ameaçadora contrastava com sua alimentação baseada em plantas.

Oportunidade!

EUA oferecem US$ 200 mil para combater espécie invasora que ameaça lagos há décadas

A invasão começou no fim dos anos 80.

26/10/2026 14h05

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Foto: Blue Arauz/Pexels

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Um concurso federal oferece até 200.000 dólares a donos de embarcações recreativas nos Grandes Lagos que criarem uma tecnologia capaz de frear o avanço do mexilhão-zebra pelas águas americanas. Batizada de Halt the Hitchhiker, a iniciativa foi criada em resposta a quase quatro décadas de danos causados pelo molusco aos ecossistemas aquáticos e às estruturas hidráulicas dos Estados Unidos.

A invasão começou no fim dos anos 80, quando um navio vindo do mar Negro despejou nos Grandes Lagos água de lastro carregada de larvas da espécie.

Sem predadores naturais na região e com alta capacidade de reprodução, o mexilhão se espalhou rapidamente pelos cursos d'água de boa parte da América do Norte. Outras espécies invasoras, como o mexilhão quagga, também ampliaram o problema.

Prejuízo bilionário em tubulações

O Bureau of Reclamation, órgão federal por trás do concurso, calcula que os gastos nos Estados Unidos superem 1 bilhão de dólares por ano. Boa parte desse valor está ligada à obstrução de tubulações e instalações hidráulicas que dependem do fluxo constante de água.

Os moluscos também alteram a cadeia alimentar aquática, e ao devorar o plâncton de que várias espécies nativas precisam para sobreviver, eles desequilibram ecossistemas inteiros dentro e fora dos Grandes Lagos.

Soluções testadas e próximos passos

A primeira etapa do concurso terminou em maio de 2026. Seis projetos foram escolhidos para receber 25.000 dólares cada um. As propostas vencedoras incluem sistemas de filtração, luz ultravioleta e tecnologia bioelétrica para interromper a propagação do molusco pelas embarcações.

A meta agora é chegar a um dispositivo portátil capaz de descontaminar barcos em poucos minutos sem agredir o ambiente ao redor. Novas fases de desenvolvimento e testes de laboratório estão previstas para 2027. Nesse período, o Bureau of Reclamation deve definir quais tecnologias avançam rumo à aplicação prática nos lagos americanos.

Como o mexilhão-zebra viaja escondido nas embarcações

Os moluscos não nadam grandes distâncias por conta própria, e as larvas se fixam no casco, nas tubulações internas e nos compartimentos de água das embarcações recreativas. Quando o barco muda de lago ou rio, carrega consigo uma população inteira de mexilhões pronta para colonizar um novo território.

Por isso, o concurso se concentra na descontaminação de embarcações: sem esse transporte involuntário, a expansão seria muito mais lenta.

Quando nem a tecnologia resolve sozinha

As soluções tecnológicas propostas no concurso — filtração, ultravioleta e bioeletricidade — servem para descontaminar embarcações individuais, mas não eliminam os mexilhões já estabelecidos nos lagos. Um barco limpo continua podendo recolher novas larvas ao navegar em água já infestada.

Além disso, a tecnologia só funciona se o proprietário a usar voluntariamente, o que depende de conscientização e, eventualmente, de regulação. Sem esse compromisso dos proprietários, mesmo o melhor filtro portátil terá impacto limitado na contenção geral da espécie.

Reflexão e Filosofia

Emilio Prados, escritor: "O segredo da existência é enfrentar a dor e continuar lutando pela vida"

Para ele, uma vida bem-sucedida não dependia de evitar as adversidades.

26/10/2026 13h04

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Emilio Prados, um dos poetas mais expressivos da geração de 27, via a felicidade não como fuga do sofrimento, mas como coragem para enfrentá-lo e continuar lutando pela vida. Para ele, uma vida bem-sucedida não dependia de evitar as adversidades, mas de enfrentá-las sem desistir.

A obra do escritor de Málaga examina a condição humana e aborda o sofrimento, a esperança e a busca por sentido. Nascido em Málaga, em 1899, Prados foi contemporâneo de Federico García Lorca, Rafael Alberti e Vicente Aleixandre, nomes que marcaram a literatura espanhola do século XX.

A poesia, a reflexão filosófica e o exílio moldaram a trajetória de Prados. Essas experiências alimentaram sua visão sobre o papel do sofrimento na existência.

Felicidade como ato de resistência

As perdas e decepções deixam marcas profundas, e a proposta de Prados sugere que aceitar essas experiências como parte inevitável da vida ajuda a desenvolver resistência emocional. Reconhecer o que se sente, em vez de negar as emoções difíceis, ajuda a enfrentar obstáculos sem perder de vista os objetivos pessoais.

A resiliência emocional — a capacidade de se adaptar diante de situações adversas — não exige positividade constante, mas disposição para enfrentar as dificuldades. Pedir apoio faz parte desse processo de recuperação e fortalecimento.

O objetivo não é viver sem problemas, mas encontrar motivos para continuar quando eles aparecem e usar a dor como ponto de partida para o crescimento pessoal.

Contribuição à literatura e ao pensamento espanhol

Prados ajudou a fundar a revista Litoral, publicação fundamental para o desenvolvimento da literatura espanhola de sua época. Sua participação mostra que sua reflexão sobre a existência ia além de questões apenas pessoais. Sua obra permanece como testemunho de que o crescimento humano ocorre quando as pessoas encontram motivos para continuar mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis.

Para Prados, o sucesso da existência dependia da capacidade de prosseguir. Enfrentar a dor, aceitar as mudanças e manter a esperança são elementos cruciais do desenvolvimento pessoal. Uma vida bem vivida não se mede pela ausência de problemas, mas pela coragem de avançar quando eles surgem.

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