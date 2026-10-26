Ele tinha garras maiores que 1 metro, mas não era o predador que muitos imaginam

Há 70 milhões de anos, o gigantesco Therizinosaurus cheloniformis, da Mongólia, tinha garras que ultrapassavam 1 metro de comprimento. Embora sua aparência lembrasse a de um predador temível, pesquisas paleontológicas mostraram que ele era herbívoro e possuía as garras mais longas conhecidas entre os animais terrestres.

Embora parecessem armas de caça, cientistas acreditam que as garras serviam para alcançar galhos, manipular vegetação e até se defender, e não para consumir presas.

Um estranho mosaico de características

A paleontóloga Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, disse ao IFLScience que esses animais combinavam características de girafas, pandas e preguiças e os chamou de Frankenstein dos dinossauros.

O tamanho das garras levou pesquisadores a investigar sua função. Um estudo publicado em 2023 na revista Communications Biology analisou a funcionalidade das garras de diferentes terizinosauros e constatou que nenhuma função mecânica concreta havia sido identificada para as do Therizinosaurus cheloniformis, tão longas que eram.

Funções ainda misteriosas

Os autores da pesquisa sugeriram que as garras poderiam ter servido principalmente para intimidar outros animais ou participar de exibições durante o cortejo reprodutivo, mais do que para alimentação. Essa hipótese contrasta totalmente com a aparência aterradora do animal e sua natureza herbívora.

A descoberta de outra espécie de terizinossauro na Mongólia ampliou o conhecimento sobre essa família de dinossauros. O Duonychus tsogtbaatari, que viveu há aproximadamente 90 milhões de anos, tinha apenas dois dedos em cada mão, em vez dos três dedos habituais de seus parentes mais próximos.

Pistas da evolução preservadas em fósseis

Um fóssil da espécie, descoberto em 2012, conservava até mesmo a cobertura de queratina de uma garra com cerca de 30 centímetros. Esse achado fornece novas evidências sobre a evolução de dinossauros cuja aparência ameaçadora contrastava com sua alimentação baseada em plantas.