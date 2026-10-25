Enquanto carro popular pode pesar 1.050 kg, essa abóbora é muito mais pesada

Uma abóbora de 1.432 kg se tornou a mais pesada do mundo e estabeleceu um novo recorde no cultivo de abóboras gigantes nos Estados Unidos. O Guinness World Records confirmou o feito depois que o fruto passou por pesagem oficial em um concurso realizado no sul da Nova Inglaterra.

Um carro popular no Brasil costuma pesar entre 750 kg e 1.050 kg vazio, sem passageiros. A abóbora, portanto, supera até o peso de um automóvel pronto para rodar nas ruas.

Como o novo recorde foi batido

Ron Wallace cultivou o exemplar vencedor em Rhode Island e o levou à balança em 10 de outubro. Quatro dias depois, em 14 de outubro, o Guinness confirmou oficialmente a nova marca mundial.

Até então, quem detinha o título era uma abóbora de 1.296 kg produzida por Ian Paton, de Lymington, na Inglaterra. O recorde havia sido estabelecido em 3 de outubro, apenas uma semana antes da pesagem da abóbora americana.

Trocas de recorde tão rápidas nessa categoria raramente acontecem: a última vez em que isso ocorreu foi em 2 de outubro de 1999, quando duas marcas diferentes foram batidas no mesmo dia.

Um fruto gigante o suficiente para 3 mil tortas

Nenhuma abóbora havia cruzado a marca de 1.360 kg antes, o que torna esse exemplar o primeiro da história a superar esse patamar. O tamanho é tão expressivo que, segundo estimativas, daria para preparar mais de três mil tortas com a polpa do fruto.

Wallace faturou US$ 3.500 com a vitória na disputa local, o equivalente a cerca de R$ 17.599, segundo a Associated Press. Outros concursos ofereceram prêmios de até US$ 70 mil para atrair o produtor, mas ele preferiu competir perto de casa, junto da própria comunidade.

Técnica nova e décadas de experiência

Segundo o produtor, o resultado se deve em parte à troca de experiências entre cultivadores dedicados às abóboras gigantes. Esta foi a primeira temporada em que ele apostou no cultivo em estufa, mudança que classificou como decisiva para o resultado final.

Wallace disse ao Guinness World Records que o clima colaborou durante praticamente toda a safra e que chegou à pesagem fisicamente esgotado pelo esforço envolvido. Ele começou a cultivar abóboras como hobby há 35 anos, inspirado pelo próprio pai, que considera um dos pioneiros do cultivo de abóboras gigantes na região da Nova Inglaterra.

Terceiro recorde na carreira do produtor

Wallace já havia conquistado o recorde mundial de abóboras em 2006, com um exemplar de 681,3 kg, e repetiu o feito em 2012, com uma abóbora de 911,27 kg.

Ao Guinness World Records, o produtor descreveu essa conquista como especialmente marcante, já que enfrentou anos difíceis ao adotar uma abordagem mais técnica e científica no cultivo.

Para ele, as competições também ajudam a valorizar produtores cada vez mais procurados pelo setor agrícola para orientar outros cultivadores sobre manejo do solo e técnicas de plantio.