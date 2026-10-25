Espanha busca voluntários para cuidar de 5 cães e 8 gatos e oferece acomodação gratuita

Um casal na Andaluzia, na Espanha, procura voluntários para colaborar em uma propriedade rural onde vivem cinco cães e oito gatos resgatados. A oportunidade reúne cuidados com animais e trabalho em projetos de permacultura, vida sustentável e construção com materiais reciclados. O anúncio foi publicado na plataforma Workaway, que conecta viajantes e mochileiros a famílias e projetos que buscam assistência.

Chris e Andrea, os proprietários, pedem uma estadia mínima de duas semanas, mas também aceitam pessoas com casa rodante que pretendam ficar por mais tempo. Em troca do trabalho, oferecem espaço para acampar com barraca, caravana ou motorhome.

A finca e o projeto sustentável

Chris e Andrea adquiriram o terreno de 6.400 metros quadrados em maio de 2022, após quatro anos viajando em uma van adaptada. A propriedade fica entre Sevilha e Huelva, a cerca de 50 quilômetros da primeira cidade e 30 quilômetros da segunda.

O local, que antes era usado para o cultivo de uvas, está sendo transformado em uma floresta alimentar segundo princípios de permacultura, com diferentes plantios e árvores.

O casal também pretende transformar a propriedade em um espaço de intercâmbio cultural e aprendizado sobre modos de vida sustentáveis. Um dos principais objetivos é manter um refúgio para animais que sofreram maus-tratos ou foram abandonados. Atualmente, o local abriga os cinco cães e oito gatos, que recebem cuidados e um lar digno.

Atividades disponíveis para voluntários

Os interessados podem participar de várias tarefas de acordo com suas habilidades e com os interesses do projeto. As possibilidades incluem cuidar diariamente dos animais, construir e manter as instalações do refúgio, participar do desenvolvimento da floresta alimentar e da jardinagem, além de trabalhar com reciclagem e reaproveitamento de materiais para criar ou melhorar estruturas.

O programa também oferece oportunidades em projetos artísticos como macramé, pintura, mosaicos e estamparia ecológica, além de atividades de observação de aves e intercâmbio cultural e de idiomas. Há ainda a chance de aprender sobre plantas medicinais e preparação de remédios naturais. Todas as atividades devem ser combinadas com o casal antes de confirmar a permanência.

Localização e atrações da região

A propriedade fica em uma zona rural da Andaluzia com acesso a paisagens naturais diversas. As praias de Huelva, Matalascañas e Mazagón ficam a aproximadamente 30 minutos de carro, assim como o Parque Nacional de Doñana.

Antes de organizar a viagem, é recomendável entrar em contato com Chris e Andrea para confirmar a disponibilidade, as condições atuais e as tarefas previstas para as datas desejadas.

O histórico de Chris e Andrea: da vida nômade ao projeto fixo

O projeto na Andaluzia nasceu de uma mudança de vida. Chris e Andrea passaram quatro anos viajando em uma van adaptada antes de adquirir o terreno, em maio de 2022.

Essa trajetória está na base da experiência que eles buscam criar: um espaço que combina mobilidade, sustentabilidade e abertura para receber outras pessoas em transição de vida, como eles próprios vivenciaram.

A escolha de transformar em floresta alimentar um terreno que antes produzia uvas. Em uma monocultura tradicional, reflete a decisão de não apenas mudar o próprio estilo de vida, mas também demonstrar, na prática, como um espaço pode ser regenerado. O refúgio para animais maltratados ou abandonados complementa essa ideia de resgate e reconstrução presente em todo o projeto.