Enquanto carros populares custam R$ 75 mil, veículo voador de Elon Musk surpreende pelo preço

O conceito de carro popular no Brasil mudou nos últimos anos. Em 2026, os modelos de entrada custam, em média, entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, com foco em motores 1.0, economia de combustível e praticidade para o uso urbano. Em contrapartida, um veículo de Elon Musk que promete realizar manobras aéreas chama a atenção pelo preço e pela tecnologia envolvida.
Apresentado em 15 de outubro de 2026, o novo Tesla Roadster aposta em recursos associados à SpaceX para se diferenciar dos carros convencionais. A proposta inclui demonstrações de manobras no ar e diferentes configurações, com valores de reserva que chegam a US$ 250 mil.
Quanto custa o veículo de Elon Musk?
Enquanto os brasileiros encontram carros de entrada na faixa de R$ 75 mil a R$ 100 mil, o projeto de Musk mira um público disposto a pagar muito mais por um veículo de alto desempenho e tecnologia experimental.
A versão Performance tem depósito de reserva de US$ 50 mil. Já a configuração Thrust exige US$ 250 mil para a reserva. Os valores representam apenas os depósitos informados para garantir uma unidade, e não necessariamente o preço final de venda do automóvel.
Tesla Roadster terá três versões
Performance e Thrust
O modelo foi anunciado em três configurações: Performance, Thrust e Rocket. As duas primeiras aparecem associadas a diferentes níveis de desempenho e recursos tecnológicos, com depósitos de reserva distintos.
A proposta é combinar características de um esportivo elétrico com tecnologias desenvolvidas no universo da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk.
Rocket terá propulsores e apenas um assento
A versão Rocket é apresentada como a configuração mais incomum da linha. O projeto prevê um único assento e dez propulsores de gás frio, recursos relacionados às manobras aéreas demonstradas durante a apresentação.
Essa configuração terá acesso restrito por convite, e o preço de reserva não foi divulgado. As entregas do novo Roadster são esperadas para 2028, embora o cronograma ainda dependa da evolução do projeto.
De carros populares a veículos de alta tecnologia
A comparação evidencia a distância entre o mercado brasileiro de carros de entrada e projetos automotivos de luxo que apostam em tecnologias incomuns. No Brasil, os modelos populares são voltados principalmente à economia e à mobilidade cotidiana, enquanto o Roadster promete desempenho e recursos que vão além da experiência de direção convencional.
A diferença de proposta também aparece nos preços: enquanto um carro de entrada pode custar cerca de R$ 75 mil, a reserva de uma das versões anunciadas do Tesla Roadster chega a US$ 250 mil. O valor final do veículo, porém, não deve ser confundido com o depósito exigido para reservar uma unidade.