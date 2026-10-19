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Tecnologia

Enquanto carros populares custam R$ 75 mil, veículo voador de Elon Musk surpreende pelo preço

Novo Tesla Roadster aposta em recursos associados à SpaceX.

João V. Valença

19/10/2026 - 17h01
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O conceito de carro popular no Brasil mudou nos últimos anos. Em 2026, os modelos de entrada custam, em média, entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, com foco em motores 1.0, economia de combustível e praticidade para o uso urbano. Em contrapartida, um veículo de Elon Musk que promete realizar manobras aéreas chama a atenção pelo preço e pela tecnologia envolvida.

Apresentado em 15 de outubro de 2026, o novo Tesla Roadster aposta em recursos associados à SpaceX para se diferenciar dos carros convencionais. A proposta inclui demonstrações de manobras no ar e diferentes configurações, com valores de reserva que chegam a US$ 250 mil.

Quanto custa o veículo de Elon Musk?

Enquanto os brasileiros encontram carros de entrada na faixa de R$ 75 mil a R$ 100 mil, o projeto de Musk mira um público disposto a pagar muito mais por um veículo de alto desempenho e tecnologia experimental.

A versão Performance tem depósito de reserva de US$ 50 mil. Já a configuração Thrust exige US$ 250 mil para a reserva. Os valores representam apenas os depósitos informados para garantir uma unidade, e não necessariamente o preço final de venda do automóvel.

Tesla Roadster terá três versões

Performance e Thrust

O modelo foi anunciado em três configurações: Performance, Thrust e Rocket. As duas primeiras aparecem associadas a diferentes níveis de desempenho e recursos tecnológicos, com depósitos de reserva distintos.

A proposta é combinar características de um esportivo elétrico com tecnologias desenvolvidas no universo da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk.

Rocket terá propulsores e apenas um assento

A versão Rocket é apresentada como a configuração mais incomum da linha. O projeto prevê um único assento e dez propulsores de gás frio, recursos relacionados às manobras aéreas demonstradas durante a apresentação.

Essa configuração terá acesso restrito por convite, e o preço de reserva não foi divulgado. As entregas do novo Roadster são esperadas para 2028, embora o cronograma ainda dependa da evolução do projeto.

De carros populares a veículos de alta tecnologia

A comparação evidencia a distância entre o mercado brasileiro de carros de entrada e projetos automotivos de luxo que apostam em tecnologias incomuns. No Brasil, os modelos populares são voltados principalmente à economia e à mobilidade cotidiana, enquanto o Roadster promete desempenho e recursos que vão além da experiência de direção convencional.

A diferença de proposta também aparece nos preços: enquanto um carro de entrada pode custar cerca de R$ 75 mil, a reserva de uma das versões anunciadas do Tesla Roadster chega a US$ 250 mil. O valor final do veículo, porém, não deve ser confundido com o depósito exigido para reservar uma unidade.

Reflexão

Platão: "Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado"

Dano causado à própria alma.

19/10/2026 18h26

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À primeira vista, a ideia parece contrariar o senso comum. Quem sofre uma injustiça pode perder dinheiro, liberdade, oportunidades ou reputação, enquanto quem a pratica parece obter vantagens. Para Platão, porém, essa aparente vitória esconde uma consequência muito mais profunda: o dano causado à própria alma.

Desenvolvida principalmente no diálogo Górgias, por meio dos argumentos de Sócrates, essa tese ocupa um lugar central na filosofia moral platônica. A ideia é que cometer uma injustiça pode ser um mal maior do que sofrê-la, porque o prejuízo externo não necessariamente corrompe quem o recebe, enquanto a prática da injustiça compromete o caráter de quem a comete.

O que Platão diz sobre a injustiça no diálogo Górgias?

No Górgias, Sócrates discute com o sofista Polo sobre o poder, a retórica e a possibilidade de alguém cometer injustiças e, ainda assim, ser considerado feliz. Polo tende a enxergar a capacidade de escapar das punições como uma vantagem. Sócrates apresenta uma visão diferente: praticar o mal é, em si, um dos maiores danos que uma pessoa pode causar a si mesma.

Segundo essa perspectiva, a justiça não se resume a obedecer às regras ou manter uma boa reputação diante dos outros. Ela está relacionada à organização interior do indivíduo, à maneira como suas escolhas moldam seu caráter.

A injustiça como uma doença da alma

Sócrates compara a condição moral da alma à saúde do corpo. Assim como uma doença compromete o funcionamento físico, a injustiça prejudica a integridade moral de quem a pratica.

A analogia ajuda a compreender o argumento: uma pessoa pode conquistar riqueza, poder ou prestígio por meios injustos, mas essas vantagens externas não eliminam o dano produzido por suas próprias ações.

Nesse sentido, a vítima pode sofrer perdas materiais e emocionais sem se tornar injusta. Já o agressor, ao escolher deliberadamente agir de maneira injusta, compromete a própria formação moral. A aparente vantagem, portanto, não representa necessariamente uma vida melhor.

Por que a saúde da alma vale mais do que os bens materiais?

Na filosofia de Platão, os bens exteriores não são suficientes para garantir uma vida boa. A maneira como uma pessoa vive e as escolhas que faz têm importância fundamental para sua felicidade.

A Stanford Encyclopedia of Philosophy, ao analisar a ética platônica, aborda a relação entre virtude, justiça e bem-estar. No Górgias, essa relação aparece de maneira especialmente radical: a vida justa é melhor para quem a vive, enquanto a injustiça prejudica o próprio indivíduo, mesmo quando parece trazer benefícios.

A hierarquia de valores que sustenta esse raciocínio pode ser compreendida em três níveis:

  • A alma: representa a dimensão moral do indivíduo. Quando o caráter é corrompido pela injustiça, há um prejuízo que não pode ser compensado simplesmente por conquistas materiais.

  • O corpo: pode sofrer ferimentos, doenças e outras formas de dano físico, sem que isso determine necessariamente a qualidade moral de uma pessoa.

  • Os bens materiais: incluem dinheiro, propriedades, prestígio e poder. São importantes na vida cotidiana, mas não garantem, por si só, uma existência justa ou feliz.

Essa distinção explica por que Sócrates considera a injustiça praticada mais grave do que a injustiça sofrida. O sofrimento da vítima é real, mas não significa que ela tenha se tornado moralmente pior. O autor da injustiça, por sua vez, é responsável pela escolha que deteriora seu próprio caráter.

O injusto pode ser feliz mesmo sem sofrer punição?

Esse é um dos pontos mais provocadores do argumento de Platão. Para Sócrates, o problema não se limita às consequências legais ou sociais de uma ação. Mesmo que alguém consiga escapar da punição, isso não significa que tenha escapado do mal de agir injustamente.

No Górgias, Sócrates chega a defender que receber a punição adequada pode ser melhor do que permanecer impune, pois a correção da injustiça funciona, nessa perspectiva, como um tratamento para a alma.

A ideia não é negar o sofrimento de quem foi prejudicado, nem afirmar que toda vítima necessariamente será mais feliz. O argumento trata de outra questão: a diferença entre sofrer um dano imposto por alguém e tornar-se responsável por uma ação moralmente injusta.

É justamente essa inversão que mantém a reflexão platônica relevante. Aquilo que parece uma vitória aos olhos do mundo — obter vantagens, preservar o poder ou escapar das consequências — pode representar, para Sócrates, uma derrota muito mais profunda.

Dica caseira

Borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário: para que serve e por que especialistas recomendam

Produto pode ajudar a remover determinados resíduo.

19/10/2026 18h05

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O banheiro é um dos ambientes da casa que exige limpeza frequente, principalmente por causa da umidade, do acúmulo de sujeira e dos odores desagradáveis. Entre as alternativas caseiras para a manutenção do espaço, o vinagre branco aplicado na base do vaso sanitário é uma opção que pode ajudar a remover determinados resíduos e facilitar a limpeza.

O produto contém ácido acético, substância que contribui para dissolver alguns depósitos minerais e combater certos odores. Apesar dessas propriedades, seu uso tem limitações: o vinagre não substitui os produtos desinfetantes adequados nem a higienização regular do banheiro.

Para que serve aplicar vinagre na base do vaso sanitário?

O vinagre branco é utilizado em diferentes tarefas domésticas por sua acidez, que pode ajudar a soltar certos tipos de sujeira e depósitos de minerais. Na parte externa do vaso sanitário, ele pode complementar a limpeza de áreas onde se acumulam respingos e resíduos.

Entre as principais utilidades estão:

  • Reduzir alguns odores: pode ajudar a remover resíduos responsáveis por determinados cheiros desagradáveis.

  • Facilitar a limpeza da base: contribui para soltar algumas manchas e sujeiras acumuladas ao redor do vaso.

  • Auxiliar na remoção de calcário: sua acidez pode dissolver certos depósitos minerais, dependendo da superfície e do nível de acúmulo.

  • Complementar a higienização: ajuda a tratar áreas que podem passar despercebidas durante a limpeza habitual.

É importante destacar que o vinagre não elimina todos os tipos de manchas e não deve ser considerado um desinfetante de eficácia universal.

Como usar vinagre branco para limpar o vaso sanitário

A aplicação pode ser simples, mas é importante verificar se o material do vaso, do piso e do rejunte é compatível com produtos ácidos. Algumas superfícies, como pedras naturais calcárias, podem sofrer danos com o contato com vinagre.

Passo a passo da limpeza

  1. Retire a sujeira superficial: passe um pano para remover poeira e resíduos visíveis.

  2. Aplique uma pequena quantidade: umedeça um pano com vinagre branco e passe na área desejada, evitando borrifar indiscriminadamente.

  3. Deixe agir por alguns minutos: respeite o tempo adequado à superfície e ao tipo de sujeira.

  4. Remova os resíduos: utilize um pano úmido para retirar o produto.

  5. Seque a região: finalize com um pano seco para evitar que a umidade permaneça acumulada na base do vaso.

Cuidados importantes ao usar vinagre no banheiro

Embora seja um produto comum na limpeza doméstica, o vinagre exige alguns cuidados. Nunca o misture com água sanitária ou produtos à base de cloro, pois essa combinação pode liberar gás tóxico. Também é recomendável evitar o contato com os olhos e manter o ambiente ventilado durante a limpeza.

O uso do vinagre deve ser entendido como um complemento, e não como substituto da limpeza regular com produtos apropriados. Para manter o banheiro higienizado, é necessário limpar o vaso sanitário, o piso e as áreas de contato com frequência, seguindo as instruções dos fabricantes dos produtos utilizados.

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