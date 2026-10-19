Quem toma café diariamente pode ter vantagens para a saúde do coração, aponta estudo

O consumo moderado de café pode estar associado a uma melhor saúde cardiovascular e a um menor risco de desenvolver determinadas doenças. Segundo o cardiologista Aurelio Rojas, evidências científicas reunidas em um consenso da Associação Americana do Coração ajudam a esclarecer os possíveis benefícios da bebida, que durante anos foi alvo de dúvidas por causa dos efeitos da cafeína.

A preocupação é comum entre pessoas que sofrem com palpitações ou temem que o café prejudique o funcionamento do coração. No entanto, de acordo com o especialista, os resultados disponíveis apontam para possíveis efeitos positivos quando a bebida é consumida em quantidades moderadas.

Café pode reduzir riscos de doenças cardiovasculares?

Em uma publicação sobre o tema, Rojas destacou resultados de pesquisas que associam o consumo de café a menores riscos de alguns problemas de saúde.

Segundo os dados citados pelo cardiologista, pessoas que consomem a bebida apresentam um risco 10% menor de sofrer um ataque cardíaco, uma probabilidade 20% menor de ter um acidente vascular cerebral (AVC) e um risco 30% menor de desenvolver diabetes tipo 2. Ele também menciona associações com menor incidência de insuficiência cardíaca e de algumas arritmias.

O médico ressaltou a relevância das evidências reunidas sobre o assunto. Ainda assim, esses percentuais representam associações observadas nos estudos e não significam que beber café, por si só, garanta proteção contra essas doenças.

O papel dos antioxidantes

Uma das explicações para os possíveis benefícios está na presença de polifenóis e outras substâncias antioxidantes no café. Esses compostos podem contribuir para a função dos vasos sanguíneos, ajudar a regular processos inflamatórios e favorecer a sensibilidade à insulina.

Para Rojas, os resultados reforçam a possibilidade de que o consumo moderado esteja relacionado a uma melhor função cardiovascular. Isso não significa, porém, que aumentar a quantidade ingerida resulte em benefícios maiores.

Quantas xícaras de café podem ser consumidas por dia?

De acordo com a recomendação apresentada pelo cardiologista, o consumo pode ficar entre duas e cinco xícaras por dia, desde que a ingestão total não ultrapasse 400 miligramas de cafeína.

A quantidade de cafeína varia conforme o tamanho da xícara, o tipo de grão e o método de preparo. Por isso, o número de porções não deve ser considerado uma medida exata para todas as pessoas.

O especialista destaca que o excesso não é sinônimo de mais benefícios. Pessoas sensíveis à cafeína ou que apresentam determinadas condições de saúde podem precisar de limites menores, conforme orientação profissional.

Café filtrado pode ser uma opção melhor

Além da quantidade consumida, a forma de preparo também merece atenção. Rojas recomenda o café filtrado, já que métodos que não utilizam filtro de papel podem permitir a passagem de substâncias capazes de elevar o colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim.

A escolha do preparo pode ser especialmente relevante para quem precisa controlar os níveis de colesterol. Ainda assim, a saúde cardiovascular depende de diversos fatores, como alimentação equilibrada, atividade física, qualidade do sono e acompanhamento médico.

Portanto, as evidências sobre o café não representam uma autorização para consumi-lo sem limites. A moderação, a quantidade total de cafeína e o método de preparo são aspectos importantes para quem deseja incluir a bebida em uma rotina saudável.