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Ciência

Testes nucleares da Coreia do Norte provocam terremotos

A atividade sísmica foi identificada nas proximidades do Monte Mantap.

João V. Valença

19/10/2026 - 16h23
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Explosões nucleares subterrâneas podem provocar terremotos que desaparecem em poucos dias ou semanas. No entanto, uma região montanhosa da Coreia do Norte apresentou um comportamento diferente após uma série de testes atômicos: pequenos tremores continuaram ocorrendo e se tornaram cada vez mais frequentes ao longo dos anos.

A atividade sísmica foi identificada nas proximidades do Monte Mantap, onde o país realizou seis explosões nucleares entre 2006 e 2017. O último teste foi seguido por uma sequência prolongada de terremotos, que continuava sendo registrada durante o período analisado pelos pesquisadores.

O estudo foi liderado por Xingli Fan, da Universidade de Tecnologia de Chengdu, na China, e Kwang-Hee Kim, da Universidade Nacional de Pusan, na Coreia do Sul. Os resultados sugerem que, em determinadas condições geológicas, os efeitos de uma explosão nuclear subterrânea podem permanecer por muito mais tempo do que o esperado.

Seis explosões nucleares foram realizadas sob uma montanha

Entre outubro de 2006 e setembro de 2017, a Coreia do Norte realizou seis testes nucleares subterrâneos na região do Monte Mantap, situada no extremo nordeste do país.

A última explosão foi também a mais potente da série. Estimativas apontaram um rendimento entre 100 e 250 quilotons, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos classificou o evento como um terremoto de magnitude 6,3. Outras agências apresentaram avaliações diferentes sobre a intensidade da explosão.

Cerca de oito minutos e meio depois do teste, foi registrado um novo evento, de magnitude 4,1. Os pesquisadores interpretaram esse tremor como resultado do colapso da cavidade subterrânea formada pela explosão nuclear.

As consequências também foram observadas na superfície. Medições feitas por radar de satélite indicaram que o terreno próximo ao cume da montanha sofreu deslocamentos laterais de até aproximadamente 3,5 metros.

A região, entretanto, não apresentava um histórico conhecido de terremotos naturais na crosta terrestre nas proximidades do local antes dos testes, segundo os catálogos sísmicos consultados pelos pesquisadores. Esse dado tornou a sequência posterior às explosões ainda mais relevante para a investigação.

Como os cientistas detectaram mais de mil terremotos?

Para investigar a atividade sísmica, a equipe analisou registros de estações instaladas no nordeste da China e na Coreia do Sul. Esses equipamentos monitoram continuamente os movimentos do solo, mesmo quando os tremores são fracos demais para serem percebidos pelas pessoas.

Algumas estações ficam a distâncias de aproximadamente 80 a 200 quilômetros do local dos testes. Mesmo tão longe, seus instrumentos conseguem registrar as ondas sísmicas produzidas por pequenos terremotos.

Os pesquisadores utilizaram 90 eventos sísmicos conhecidos como modelos para procurar sinais semelhantes nas gravações. Um sistema computacional identificou padrões que poderiam corresponder a tremores locais pouco perceptíveis nos registros convencionais.

O procedimento revelou 1.399 terremotos na região entre 2008 e 2025. Esse número foi muito superior ao encontrado nos catálogos regionais e globais utilizados habitualmente.

Segundo a equipe, a lista permite identificar eventos até aproximadamente magnitude 1,3, tornando possível acompanhar uma atividade sísmica que poderia passar despercebida em análises menos detalhadas.

Terremotos ficaram mais frequentes após o último teste nuclear

Os registros indicam que o primeiro terremoto local identificado ocorreu em 2013, depois do terceiro teste nuclear norte-coreano. Naquele período, porém, os tremores ainda eram esporádicos.

O cenário mudou após a última explosão, realizada em setembro de 2017. Em 23 de setembro, aproximadamente três semanas depois do teste, começou uma sequência prolongada de terremotos que se estendeu durante os anos seguintes.

Além de ocorrerem com maior frequência, os eventos apresentaram um aumento na magnitude cumulativa ao longo do período analisado. A atividade continuava sendo registrada quando os dados do estudo chegaram a maio de 2025.

Esse comportamento chamou a atenção porque não corresponde ao padrão mais comum observado após testes nucleares subterrâneos.

Durante a Guerra Fria, pesquisadores acompanharam terremotos associados a explosões nos campos de testes de Nevada, nos Estados Unidos, e de Semipalatinsk, no atual Cazaquistão. Naqueles casos, a atividade sísmica geralmente durava dias ou semanas, permanecia concentrada nas proximidades do local da explosão e diminuía relativamente rápido.

Por que os tremores continuam acontecendo anos depois?

A persistência dos terremotos no Monte Mantap sugere que as consequências geológicas de uma explosão nuclear podem variar conforme as características da região atingida.

As ondas de choque de uma detonação subterrânea podem fraturar rochas, modificar a pressão em cavidades e alterar as condições de falhas geológicas próximas. Essas mudanças podem favorecer movimentos posteriores no subsolo, embora a identificação do mecanismo específico responsável pela sequência observada exija uma análise cuidadosa.

A região apresenta crosta continental relativamente estável, que normalmente se deforma lentamente. Por isso, a atividade prolongada registrada após o teste de 2017 levanta questões sobre como as explosões alteraram o ambiente subterrâneo.

Os pesquisadores também destacam uma dificuldade importante: terremotos pequenos associados a mudanças provocadas por testes nucleares podem ser difíceis de distinguir de eventos naturais quando analisados isoladamente.

A descoberta não significa que toda explosão nuclear provocará terremotos durante anos. Ela indica, porém, que determinados locais de testes podem continuar apresentando atividade sísmica muito tempo depois da última detonação, ampliando a necessidade de monitoramento geológico prolongado nessas regiões.

Reflexão

Platão: "Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado"

Dano causado à própria alma.

19/10/2026 18h26

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À primeira vista, a ideia parece contrariar o senso comum. Quem sofre uma injustiça pode perder dinheiro, liberdade, oportunidades ou reputação, enquanto quem a pratica parece obter vantagens. Para Platão, porém, essa aparente vitória esconde uma consequência muito mais profunda: o dano causado à própria alma.

Desenvolvida principalmente no diálogo Górgias, por meio dos argumentos de Sócrates, essa tese ocupa um lugar central na filosofia moral platônica. A ideia é que cometer uma injustiça pode ser um mal maior do que sofrê-la, porque o prejuízo externo não necessariamente corrompe quem o recebe, enquanto a prática da injustiça compromete o caráter de quem a comete.

O que Platão diz sobre a injustiça no diálogo Górgias?

No Górgias, Sócrates discute com o sofista Polo sobre o poder, a retórica e a possibilidade de alguém cometer injustiças e, ainda assim, ser considerado feliz. Polo tende a enxergar a capacidade de escapar das punições como uma vantagem. Sócrates apresenta uma visão diferente: praticar o mal é, em si, um dos maiores danos que uma pessoa pode causar a si mesma.

Segundo essa perspectiva, a justiça não se resume a obedecer às regras ou manter uma boa reputação diante dos outros. Ela está relacionada à organização interior do indivíduo, à maneira como suas escolhas moldam seu caráter.

A injustiça como uma doença da alma

Sócrates compara a condição moral da alma à saúde do corpo. Assim como uma doença compromete o funcionamento físico, a injustiça prejudica a integridade moral de quem a pratica.

A analogia ajuda a compreender o argumento: uma pessoa pode conquistar riqueza, poder ou prestígio por meios injustos, mas essas vantagens externas não eliminam o dano produzido por suas próprias ações.

Nesse sentido, a vítima pode sofrer perdas materiais e emocionais sem se tornar injusta. Já o agressor, ao escolher deliberadamente agir de maneira injusta, compromete a própria formação moral. A aparente vantagem, portanto, não representa necessariamente uma vida melhor.

Por que a saúde da alma vale mais do que os bens materiais?

Na filosofia de Platão, os bens exteriores não são suficientes para garantir uma vida boa. A maneira como uma pessoa vive e as escolhas que faz têm importância fundamental para sua felicidade.

A Stanford Encyclopedia of Philosophy, ao analisar a ética platônica, aborda a relação entre virtude, justiça e bem-estar. No Górgias, essa relação aparece de maneira especialmente radical: a vida justa é melhor para quem a vive, enquanto a injustiça prejudica o próprio indivíduo, mesmo quando parece trazer benefícios.

A hierarquia de valores que sustenta esse raciocínio pode ser compreendida em três níveis:

  • A alma: representa a dimensão moral do indivíduo. Quando o caráter é corrompido pela injustiça, há um prejuízo que não pode ser compensado simplesmente por conquistas materiais.

  • O corpo: pode sofrer ferimentos, doenças e outras formas de dano físico, sem que isso determine necessariamente a qualidade moral de uma pessoa.

  • Os bens materiais: incluem dinheiro, propriedades, prestígio e poder. São importantes na vida cotidiana, mas não garantem, por si só, uma existência justa ou feliz.

Essa distinção explica por que Sócrates considera a injustiça praticada mais grave do que a injustiça sofrida. O sofrimento da vítima é real, mas não significa que ela tenha se tornado moralmente pior. O autor da injustiça, por sua vez, é responsável pela escolha que deteriora seu próprio caráter.

O injusto pode ser feliz mesmo sem sofrer punição?

Esse é um dos pontos mais provocadores do argumento de Platão. Para Sócrates, o problema não se limita às consequências legais ou sociais de uma ação. Mesmo que alguém consiga escapar da punição, isso não significa que tenha escapado do mal de agir injustamente.

No Górgias, Sócrates chega a defender que receber a punição adequada pode ser melhor do que permanecer impune, pois a correção da injustiça funciona, nessa perspectiva, como um tratamento para a alma.

A ideia não é negar o sofrimento de quem foi prejudicado, nem afirmar que toda vítima necessariamente será mais feliz. O argumento trata de outra questão: a diferença entre sofrer um dano imposto por alguém e tornar-se responsável por uma ação moralmente injusta.

É justamente essa inversão que mantém a reflexão platônica relevante. Aquilo que parece uma vitória aos olhos do mundo — obter vantagens, preservar o poder ou escapar das consequências — pode representar, para Sócrates, uma derrota muito mais profunda.

Dica caseira

Borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário: para que serve e por que especialistas recomendam

Produto pode ajudar a remover determinados resíduo.

19/10/2026 18h05

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O banheiro é um dos ambientes da casa que exige limpeza frequente, principalmente por causa da umidade, do acúmulo de sujeira e dos odores desagradáveis. Entre as alternativas caseiras para a manutenção do espaço, o vinagre branco aplicado na base do vaso sanitário é uma opção que pode ajudar a remover determinados resíduos e facilitar a limpeza.

O produto contém ácido acético, substância que contribui para dissolver alguns depósitos minerais e combater certos odores. Apesar dessas propriedades, seu uso tem limitações: o vinagre não substitui os produtos desinfetantes adequados nem a higienização regular do banheiro.

Para que serve aplicar vinagre na base do vaso sanitário?

O vinagre branco é utilizado em diferentes tarefas domésticas por sua acidez, que pode ajudar a soltar certos tipos de sujeira e depósitos de minerais. Na parte externa do vaso sanitário, ele pode complementar a limpeza de áreas onde se acumulam respingos e resíduos.

Entre as principais utilidades estão:

  • Reduzir alguns odores: pode ajudar a remover resíduos responsáveis por determinados cheiros desagradáveis.

  • Facilitar a limpeza da base: contribui para soltar algumas manchas e sujeiras acumuladas ao redor do vaso.

  • Auxiliar na remoção de calcário: sua acidez pode dissolver certos depósitos minerais, dependendo da superfície e do nível de acúmulo.

  • Complementar a higienização: ajuda a tratar áreas que podem passar despercebidas durante a limpeza habitual.

É importante destacar que o vinagre não elimina todos os tipos de manchas e não deve ser considerado um desinfetante de eficácia universal.

Como usar vinagre branco para limpar o vaso sanitário

A aplicação pode ser simples, mas é importante verificar se o material do vaso, do piso e do rejunte é compatível com produtos ácidos. Algumas superfícies, como pedras naturais calcárias, podem sofrer danos com o contato com vinagre.

Passo a passo da limpeza

  1. Retire a sujeira superficial: passe um pano para remover poeira e resíduos visíveis.

  2. Aplique uma pequena quantidade: umedeça um pano com vinagre branco e passe na área desejada, evitando borrifar indiscriminadamente.

  3. Deixe agir por alguns minutos: respeite o tempo adequado à superfície e ao tipo de sujeira.

  4. Remova os resíduos: utilize um pano úmido para retirar o produto.

  5. Seque a região: finalize com um pano seco para evitar que a umidade permaneça acumulada na base do vaso.

Cuidados importantes ao usar vinagre no banheiro

Embora seja um produto comum na limpeza doméstica, o vinagre exige alguns cuidados. Nunca o misture com água sanitária ou produtos à base de cloro, pois essa combinação pode liberar gás tóxico. Também é recomendável evitar o contato com os olhos e manter o ambiente ventilado durante a limpeza.

O uso do vinagre deve ser entendido como um complemento, e não como substituto da limpeza regular com produtos apropriados. Para manter o banheiro higienizado, é necessário limpar o vaso sanitário, o piso e as áreas de contato com frequência, seguindo as instruções dos fabricantes dos produtos utilizados.

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