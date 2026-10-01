Enquanto CR7 deixa Portugal, cidade da América Latina decreta feriado após despedida de Messi

Rosário, cidade natal de Lionel Messi na Argentina, terá folga administrativa na próxima quarta-feira (7), em homenagem ao Dia da Virgem do Rosário, padroeira do município. O Decreto 1.435 regulamenta a data com base em uma legislação provincial que remonta a 1940.

No mesmo período, a seleção portuguesa vive um momento de desgaste nos bastidores. Cristiano Ronaldo deixou a concentração em Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira (30/9), apesar do pedido do técnico Jorge Jesus para que permanecesse com o grupo. Portugal enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira (1º/10), às 15h45 no horário de Brasília, já sem seu principal jogador em campo.

Como fica o funcionamento em Rosário

Comércio, indústria e bancos têm liberdade para decidir se abrem ou não durante o feriado, já que a adesão não é obrigatória para esses setores. Por isso, lojas do centro e supermercados de grande porte tendem a manter as portas abertas normalmente.

As agências bancárias, no entanto, ficam sem atendimento presencial, restando aos clientes recorrer a caixas eletrônicos e ao internet banking. O transporte coletivo segue a tabela de sábado, enquanto táxis, estacionamento rotativo, coleta de lixo e o sistema de bicicletas compartilhadas Mi Bici Tu Bici operam sem alterações.

Saúde e repartições municipais na folga

Emergências e plantões hospitalares continuam ativos durante toda a data comemorativa. O Policlínico San Martín, os hospitais da rede municipal e as maternidades atendem casos de urgência normalmente.

Já os centros de saúde de bairro e as repartições da prefeitura não abrem. A origem do feriado está na Lei Provincial nº 2.882, que em 1940 fixou 7 de outubro como jornada inativa, reforçada depois pelo Decreto 1.435, de 1979, que tornou permanentes as folgas em cidades de Santa Fe dedicadas a seus padroeiros.

A saída abrupta de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, foram ao aeroporto tentar convencer Cristiano Ronaldo a não partir. O atacante, porém, não voltou atrás: após a coletiva pré-jogo do técnico, seguiu direto para o hotel para buscar a bagagem.

Um avião particular vindo de Madri buscou o jogador em Copenhague e pousou por volta das 22h15 no horário local. Segundo o jornal espanhol Marca, a Federação insistiu até o último instante, mas não conseguiu reverter a saída do camisa 7.

Bastidores de uma possível traição

O jornalista Edu Aguirre, próximo de Cristiano Ronaldo, revelou que Jorge Jesus chegou a pedir desculpas ao atacante depois de mandá-lo aquecer sem colocá-lo em campo. O treinador, no entanto, não teria cumprido o compromisso de pedir desculpas publicamente.

Essa mudança repentina de postura teria sido o estopim da irritação de Cristiano Ronaldo, que teria se sentido traído pelo comandante português. Sem o astro em campo, Portugal enfrenta a Dinamarca pela terceira rodada da Liga das Nações.