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Futebol

Enquanto CR7 deixa Portugal, cidade da América Latina decreta feriado após despedida de Messi

Gênios da bola estão perto do adeus.

João V. Valença

01/10/2026 - 13h28
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Rosário, cidade natal de Lionel Messi na Argentina, terá folga administrativa na próxima quarta-feira (7), em homenagem ao Dia da Virgem do Rosário, padroeira do município. O Decreto 1.435 regulamenta a data com base em uma legislação provincial que remonta a 1940.

No mesmo período, a seleção portuguesa vive um momento de desgaste nos bastidores. Cristiano Ronaldo deixou a concentração em Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira (30/9), apesar do pedido do técnico Jorge Jesus para que permanecesse com o grupo. Portugal enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira (1º/10), às 15h45 no horário de Brasília, já sem seu principal jogador em campo.

Como fica o funcionamento em Rosário

Comércio, indústria e bancos têm liberdade para decidir se abrem ou não durante o feriado, já que a adesão não é obrigatória para esses setores. Por isso, lojas do centro e supermercados de grande porte tendem a manter as portas abertas normalmente.

As agências bancárias, no entanto, ficam sem atendimento presencial, restando aos clientes recorrer a caixas eletrônicos e ao internet banking. O transporte coletivo segue a tabela de sábado, enquanto táxis, estacionamento rotativo, coleta de lixo e o sistema de bicicletas compartilhadas Mi Bici Tu Bici operam sem alterações.

Saúde e repartições municipais na folga

Emergências e plantões hospitalares continuam ativos durante toda a data comemorativa. O Policlínico San Martín, os hospitais da rede municipal e as maternidades atendem casos de urgência normalmente.

Já os centros de saúde de bairro e as repartições da prefeitura não abrem. A origem do feriado está na Lei Provincial nº 2.882, que em 1940 fixou 7 de outubro como jornada inativa, reforçada depois pelo Decreto 1.435, de 1979, que tornou permanentes as folgas em cidades de Santa Fe dedicadas a seus padroeiros.

A saída abrupta de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, foram ao aeroporto tentar convencer Cristiano Ronaldo a não partir. O atacante, porém, não voltou atrás: após a coletiva pré-jogo do técnico, seguiu direto para o hotel para buscar a bagagem.

Um avião particular vindo de Madri buscou o jogador em Copenhague e pousou por volta das 22h15 no horário local. Segundo o jornal espanhol Marca, a Federação insistiu até o último instante, mas não conseguiu reverter a saída do camisa 7.

Bastidores de uma possível traição

O jornalista Edu Aguirre, próximo de Cristiano Ronaldo, revelou que Jorge Jesus chegou a pedir desculpas ao atacante depois de mandá-lo aquecer sem colocá-lo em campo. O treinador, no entanto, não teria cumprido o compromisso de pedir desculpas publicamente.

Essa mudança repentina de postura teria sido o estopim da irritação de Cristiano Ronaldo, que teria se sentido traído pelo comandante português. Sem o astro em campo, Portugal enfrenta a Dinamarca pela terceira rodada da Liga das Nações.

Ciência

Terremoto avassalador com tsunami pode matar até 75% de toda a população no litoral dos EUA

Costa americana abriga a falha de Cascadia.

01/10/2026 12h27

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Foto: Michael Goyberg/Pexels

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A costa americana abriga a falha de Cascadia, entre 48 e 96 quilômetros do litoral, e um eventual terremoto nessa região tem potencial para provocar um tsunami que mataria até três em cada quatro moradores das áreas atingidas pela inundação. 

Essa é a conclusão de um estudo sobre riscos sísmicos assinado em conjunto pelo Departamento de Gerenciamento de Emergências e pelo Departamento de Geologia e Indústrias Minerais, ambos do estado do Oregon.

Os pesquisadores basearam essa estimativa no curto espaço de tempo entre o tremor e o impacto das ondas na costa, de 10 a 20 minutos, período curto demais para que moradores consigam chegar a pé a um ponto mais alto e fora de perigo.

Em Seaside, no Oregon, cidade com população estimada em cerca de 7.000 habitantes, apenas 25% dos moradores conseguiriam sobreviver sem estruturas de proteção.

Magnitude dos danos projetados

Os cálculos indicam que o tsunami mataria entre 4.550 e 14.000 moradores do litoral oregoniano. Se os turistas que passam o verão na costa forem incluídos, o número subiria para entre 11.000 e 31.700 mortos. A onda destruiria de 70% a 90% das construções na zona de inundação.

Ao avançar sobre a costa, a água arrastaria consigo cerca de 4,4 milhões de toneladas em escombros, entre madeira e fragmentos de prédios, que se somariam à força da correnteza e derrubariam a probabilidade de sobrevivência para menos de 1%, segundo o documento. A velocidade e a força do fenômeno quase não deixariam margem de escape para quem estivesse na zona de inundação no momento do impacto.

Solução por meio de estruturas de Evacuação

Para reduzir a mortalidade, o estudo recomenda implantar Estruturas de Evacuação Vertical (VES) nas comunidades litorâneas. Essas edificações oferecem abrigo em cotas acima do nível máximo do tsunami, funcionando como refúgio quando o deslocamento horizontal até terrenos elevados exigiria mais tempo que a chegada das ondas.

As VES podem ser torres de aço, plataformas em coberturas de prédios ou montes de terra com acessos por rampas e escadas. A modelagem em Seaside demonstra que quatro estruturas desse tipo elevariam a taxa de sobreviventes de 25% para 85% da população de risco.

As estruturas devem resistir ao impacto do tremor, à força das correntes, à flutuação e ao choque de detritos. Cientistas sugerem que um novo abalo sísmico como este ocorre a cada 300 a 500 anos na falha de Cascadia.

Cascadia em foco: risco real para o próximo meio século

Cientistas americanos estimam entre 10 e 15% de probabilidade de um terremoto superior a 9 graus na escala Richter atingir a costa nos próximos 50 anos. O último grande evento sísmico naquela falha ocorreu em 1700, com magnitude entre 8,7 e 9,2, e devastou tribos indígenas do noroeste americano, gerando um tsunami que alcançou inclusive o litoral japonês.

Quando um novo abalo dessa magnitude ocorrer, os EUA projetam milhares de mortes, além de 1 milhão de desabrigados e da destruição de pontes, estradas, viadutos e túneis. Algumas áreas ficarão sem fornecimento de água e luz por meses.

Amizade verdadeira

A ciência calculou quanto tempo é preciso para realmente se tornar amigo de alguém

Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade

01/10/2026 12h04

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Foto: Leah Newhouse/Pexels

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Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade — o que conta é o tempo que as duas pessoas efetivamente dedicam uma à outra. Um estudo do pesquisador Jeffrey Hall, da Universidade de Kansas, publicado em 2018 no Journal of Social and Personal Relationships, buscou quantificar esse processo.

O levantamento comparou dois grupos para identificar quando uma relação deixa de ser superficial e se transforma em amizade sólida.

Os resultados indicam faixas bem delimitadas: entre 40 e 60 horas de convivência, a relação tende a se tornar uma amizade casual. Com 80 a 100 horas, a probabilidade de virar amizade de verdade supera 50%. Acima de 200 horas, a pessoa costuma se tornar um melhor amigo.

Como o levantamento mediu a proximidade

Na primeira fase, 355 adultos dos Estados Unidos que haviam se mudado nos seis meses anteriores participaram da pesquisa. Cada um indicou alguém que conheceu depois da mudança — nunca um parceiro, familiar ou amigo antigo — e relatou quanto tempo havia passado com essa pessoa na semana anterior.

Os voluntários também classificaram o vínculo em categorias, de conhecido a melhor amigo. Entre esses participantes, a passagem de conhecido para amigo casual superou 50% de probabilidade perto de 94 horas. A transição de amigo casual para amigo ocorreu próximo a 164 horas. Já a passagem de amigo para bom amigo ou melhor amigo ocorreu em torno de 219 horas.

O que mudou entre universitários

A segunda etapa reuniu 112 calouros no início do primeiro semestre da faculdade. Cada participante indicou duas pessoas recém-conhecidas e respondeu sobre essas relações na terceira, na sexta e na nona semana de curso.

Entre os estudantes, a progressão foi mais rápida: bastaram 43 horas para que um conhecido virasse amigo casual com mais de 50% de probabilidade. O salto para amigo ocorreu perto de 57 horas, e o avanço até melhor amigo, por volta de 119 horas.

Convívio pesa mais que o calendário

Um dos achados centrais da pesquisa é que a data em que duas pessoas se conheceram importa menos do que parece. Quem permaneceu apenas como conhecido raramente ultrapassou 30 horas acumuladas ao longo das nove semanas analisadas, o que reforça que a intensidade do convívio pesa mais do que o tempo de calendário.

Quando a relação avançava de nível, o tempo dedicado também crescia na mesma proporção. Entre os universitários que passaram de amigos a melhores amigos, o total acumulado praticamente dobrou.

Nem todas as horas têm o mesmo peso

A pesquisa também investigou se todas as horas compartilhadas contribuem da mesma forma para o desenvolvimento de uma amizade. Os resultados mostraram que proximidade física por si só não basta.

Entre os adultos, passar grande parte do tempo trabalhando ou em aulas juntos esteve relacionado a menor cercanía nas relações. Em contraste, passar o tempo de forma descontraída — assistindo televisão, jogando videogames ou simplesmente conversando — esteve associado a amizades mais próximas e sólidas.

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