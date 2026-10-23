Enquanto fortuna de Vini Jr é de R$ 316 milhões, Virginia tem ainda mais dinheiro - Imagem: Reprodução/Instagram (@virginia)

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior terminaram o namoro que vinha sendo observado com atenção pelos fãs, e o episódio trouxe à tona o contraste entre as fortunas construídas pelos dois. As estimativas apontam R$ 415 milhões em bens e investimentos no nome de Virginia, contra um montante próximo de R$ 316 milhões atribuído ao jogador. Esse intervalo de cerca de R$ 99 milhões entre as duas fortunas mostra como cada um seguiu um caminho próprio para enriquecer.

Trata-se de números aproximados, sujeitos a oscilações à medida que ganhos, aplicações financeiras e negócios de ambos se valorizam ou perdem força. A diferença decorre das atividades que sustentam as receitas dos dois: enquanto o Real Madrid remunera o brasileiro, Virginia obtém retornos de seu império empresarial diversificado.

O pilar da riqueza de Virginia: a Wepink

A WePink, marca de cosméticos em que Virginia detém participação majoritária, faturou R$ 1,3 bilhão em 2025 e é o principal negócio por trás de seu patrimônio. Virginia também obtém receitas com publicidade nas redes sociais, monetização no YouTube e contratos com emissoras de televisão.

A expansão das lojas físicas e o aumento das vendas devem elevar os resultados da empresa nos próximos anos e tendem a aumentar o valor dos negócios ligados à influenciadora. O faturamento da marca não se converte integralmente em patrimônio pessoal: parte é destinada à operação, ao pagamento de fornecedores e ao reinvestimento na estrutura produtiva.

Vini Jr. constrói fortuna com futebol e marcas globais

O atacante do Real Madrid constrói sua riqueza por dois caminhos principais: os rendimentos no futebol de elite e os contratos com marcas globais. Nike, Pepsi, EA Sports e PlayStation têm acordos comerciais com o brasileiro, que complementam o salário e os bônus pagos pelo clube europeu.

Os ganhos anuais de Vini Jr. foram estimados em US$ 60 milhões para 2026, o equivalente a aproximadamente R$ 345 milhões. A cifra reúne os rendimentos do futebol e os contratos publicitários associados ao valor do atleta para marcas internacionais.

Caminhos diferentes, patrimônios expressivos

Virginia amplia seu patrimônio com o empreendedorismo e a expansão de marcas próprias. Vini Jr. combina rendimentos esportivos com contratos publicitários para construir e ampliar sua riqueza. As trajetórias mostram como caminhos distintos podem gerar patrimônios expressivos, ainda que em proporções diferentes.