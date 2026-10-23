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Muita grana!

Enquanto fortuna de Vini Jr é de R$ 316 milhões, Virginia tem ainda mais dinheiro

Ex-casal é dono de uma quantia absurda de dinheiro

Henrique Cesaretti

23/10/2026 - 08h29
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Virginia Fonseca e Vinícius Júnior terminaram o namoro que vinha sendo observado com atenção pelos fãs, e o episódio trouxe à tona o contraste entre as fortunas construídas pelos dois. As estimativas apontam R$ 415 milhões em bens e investimentos no nome de Virginia, contra um montante próximo de R$ 316 milhões atribuído ao jogador. Esse intervalo de cerca de R$ 99 milhões entre as duas fortunas mostra como cada um seguiu um caminho próprio para enriquecer.

Trata-se de números aproximados, sujeitos a oscilações à medida que ganhos, aplicações financeiras e negócios de ambos se valorizam ou perdem força. A diferença decorre das atividades que sustentam as receitas dos dois: enquanto o Real Madrid remunera o brasileiro, Virginia obtém retornos de seu império empresarial diversificado.

O pilar da riqueza de Virginia: a Wepink

A WePink, marca de cosméticos em que Virginia detém participação majoritária, faturou R$ 1,3 bilhão em 2025 e é o principal negócio por trás de seu patrimônio. Virginia também obtém receitas com publicidade nas redes sociais, monetização no YouTube e contratos com emissoras de televisão.

A expansão das lojas físicas e o aumento das vendas devem elevar os resultados da empresa nos próximos anos e tendem a aumentar o valor dos negócios ligados à influenciadora. O faturamento da marca não se converte integralmente em patrimônio pessoal: parte é destinada à operação, ao pagamento de fornecedores e ao reinvestimento na estrutura produtiva.

Vini Jr. constrói fortuna com futebol e marcas globais

O atacante do Real Madrid constrói sua riqueza por dois caminhos principais: os rendimentos no futebol de elite e os contratos com marcas globais. Nike, Pepsi, EA Sports e PlayStation têm acordos comerciais com o brasileiro, que complementam o salário e os bônus pagos pelo clube europeu.

Os ganhos anuais de Vini Jr. foram estimados em US$ 60 milhões para 2026, o equivalente a aproximadamente R$ 345 milhões. A cifra reúne os rendimentos do futebol e os contratos publicitários associados ao valor do atleta para marcas internacionais.

Caminhos diferentes, patrimônios expressivos

Virginia amplia seu patrimônio com o empreendedorismo e a expansão de marcas próprias. Vini Jr. combina rendimentos esportivos com contratos publicitários para construir e ampliar sua riqueza. As trajetórias mostram como caminhos distintos podem gerar patrimônios expressivos, ainda que em proporções diferentes.

Importância do tempo

A frase de José Saramago: "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo"

A importância de valorizar cada momento

23/10/2026 10h16

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Imagem: Mario Antonio Pena (oneras) / Wikimedia Commons

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Quando José Saramago escreveu "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", tocou numa ferida contemporânea que não cicatriza. Vivemos pressionados por dois lados opostos: a aceleração constante e o medo de deixar a vida passar, e essa tensão define boa parte do sofrimento moderno.

O escritor português não oferece uma fórmula mágica, mas algo mais raro — um espelho que nos faz enxergar onde erramos.

O paradoxo entre calma e movimento

Corre quem sente que cada segundo perdido é uma oportunidade que não volta. Adia-se quem acredita que o timing perfeito vai chegar sozinho, e ambas as posições são armadilhas.

A vida não funciona nos extremos, e quem vive acelerado coleciona decisões precipitadas, sente-se esgotado e raramente aprecia o que conquistou. Quem adia indefinidamente acumula arrependimentos e vê o tempo escorrer sem deixar marcas reais.

Paciência não é sinônimo de inércia

Há uma confusão comum entre esperar com propósito e simplesmente não fazer nada. Grandes objetivos exigem dedicação, aprendizado e tempo para tomar forma — isso não é fraqueza, é realidade. Mas existe diferença entre respeitar o processo e usar a passividade como desculpa.

A frase de Saramago funciona como divisor de águas: separa quem caminha com intencionalidade de quem fica parado no mesmo lugar, e um pensa em etapas; o outro espera milagres.

 

O presente como o único tempo real

Quantas pessoas adiam projetos até encontrar a ocasião ideal, e quantas deixam sonhos guardados, esperando o dia em que tudo estará alinhado, e aquele dia raramente chega.

O primeiro passo importa mais do que o plano perfeito. Ações pequenas, repetidas e consistentes, geram transformações que grandes promessas feitas no ar nunca conseguem. Aceitar isso muda tudo — não porque elimina a paciência, mas porque a coloca no lugar certo: como ferramenta, não como refúgio.

Estratégias para viver nesse equilíbrio

Estabelecer metas alcançáveis reduz a ilusão de ter que resolver tudo em um dia. Celebrar avanços pequenos evita o desânimo que vem de esperar somente pelas vitórias grandiosas. Parar de comparar seu ritmo com o alheio liberta — cada um tem seu próprio calendário.

Reconhecer que conquistas reais demoram é diferente de resignação; é realismo. Aproveitar oportunidades quando surgem, em vez de tratá-las como ensaios para a vida verdadeira, é o que o presente permite. Não deixar para amanhã o que importa — sem, para isso, ficar louco.

A mensagem de Saramago persiste relevante porque nomeia um dilema que não desapareceu: como prosseguir quando tudo pressiona para correr ou parar. A resposta, ele já deixou clara, está no caminhar consciente — nem desesperado, nem inerte.

Misterioso

Este é o verdadeiro motivo pelo qual o polvo tem 3 corações e sangue azul

Anatomia do polvo não é acaso evolutivo

23/10/2026 09h57

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Foto: Jeffry Surianto/Pexels

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O polvo tem três corações e sangue azul. Nas águas geladas e profundas dos oceanos, essa anatomia não é acaso evolutivo, mas uma solução biológica para sobreviver à pressão extrema e à escassez de oxigênio.

O corpo do polvo funciona como uma máquina hidráulica de precisão, e cada coração cumpre uma tarefa específica. Os dois corações branquiais ficam junto às brânquias e bombeiam sangue desoxigenado para o sistema respiratório. O terceiro, no centro do corpo, recebe o sangue já oxigenado e o distribui para o resto do organismo.

Essa redundância cardíaca mantém o fluxo sanguíneo do polvo mesmo sob a pressão extrema das profundezas oceânicas.

Por que o sangue é azul

A cor do sangue do polvo resulta do uso de cobre, não de ferro. Enquanto mamíferos e muitos outros animais usam hemoglobina, uma proteína com ferro que transporta oxigênio, os polvos usam hemocianina, uma molécula baseada em cobre que cumpre a mesma função.

Quando a hemocianina carrega oxigênio, fica avermelhada, e quando está vazia, adquire a tonalidade azul característica. Essa diferença química é relevante: em água fria e profunda, com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina se mostra mais eficiente que a hemoglobina. O cobre da molécula se liga ao oxigênio de forma mais flexível e o libera conforme as células precisam.

Mesmo em ambientes hostis, onde a molécula de ferro perderia parte de sua capacidade.

 

A estratégia dos Três Corações

Os dois corações branquiais, dispostos em paralelo, permitem que o polvo mantenha o fluxo respiratório mesmo se um deles falhar temporariamente. O coração sistêmico funciona como distribuidor central e empurra sangue viscoso — muito mais denso que o dos humanos — por todo o corpo, repleto de nervos e músculos exigentes.

Essa redundância cardíaca é crucial para um animal que vive sob pressão constante e corre risco de ferimentos em um habitat repleto de predadores. Quando realiza esforços intensos, como fugir ou caçar, o polvo usa os três corações em conjunto para acelerar a entrega de nutrientes às células.

Sem essa arquitetura tríplice, seria impossível manter a atividade neurológica intensa que torna esses cefalópodes tão inteligentes. Dois terços das células nervosas do polvo estão distribuídas ao longo dos oito braços, não no cérebro central.

Cada extremidade age quase de forma independente, processa estímulos sensoriais e manipula objetos sem receber ordens diretas do sistema nervoso principal — um feito que exige suprimento constante de energia.

Inteligência e adaptação extrema

A combinação do sangue azul, baseado em cobre, com três bombas cardíacas permitiu ao polvo colonizar zonas abissais onde poucos animais conseguem viver. Essa capacidade, porém, tem limites: quando realiza esforços físicos intensos, como fuga ou caça rápida, o coração sistêmico se interrompe momentaneamente, o que reduz o oxigênio disponível nos músculos.

Por isso, os polvos preferem rastejar lentamente sobre o leito marinho e reservam os nados rápidos para escapar de perigos iminentes. Apesar dessa limitação, a capacidade de sobreviver em profundidades de até 500 metros, em águas próximas de zero grau, tornou o polvo um predador versátil, adaptado aos recifes e fundos oceânicos.

Essas adaptações cardíacas e hematológicas sustentam a neuroplasticidade por trás da capacidade dos polvos de se camuflar, fugir e resolver problemas.

Sem a engenharia biológica única de seus corações e de seu sangue especial, os polvos seriam organismos bem menos sofisticados. Isso é um lembrete de como a evolução de cada espécie reflete não apenas sua forma, mas também sua inteligência e seu nicho ecológico no planeta.

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