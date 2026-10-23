Logo após chuvas inesperadas, o deserto mais seco da Terra está nasce coberto de flores - Foto: Renan Bomtempo/Pexels

Milhões de sementes despertaram após chuvas extraordinárias atingirem o Deserto do Atacama, no Chile. O fenômeno transformou uma das regiões mais áridas do planeta em um tapete de cores. Com mais de 200 espécies de flores silvestres cobrindo aproximadamente 17 mil km² entre julho e agosto deste ano.

O fenômeno conhecido localmente como "Desierto Florido" é um dos florescimentos mais intensos já registrados na região desde 1997.

O El Niño provocou chuvas acima do normal, e segundo especialistas da Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf). Entre julho e agosto caíram de 160 a 190 milímetros em alguns pontos — índices entre os mais expressivos desde o início dos registros de precipitação, na década de 1950.

Como sementes conseguem viver anos no deserto

O Atacama é o deserto não polar mais seco da Terra, mas a natureza encontrou uma saída: parte de sua flora desenvolveu uma estratégia de sobrevivência extraordinária ao longo de milhões de anos. Sementes e bulbos podem permanecer dormentes no solo árido durante décadas, aguardando o momento raro em que umidade e temperatura se alinhem simultaneamente.

Quando chuvas abundantes finalmente chegam, a germinação acontece quase ao mesmo tempo em toda a região. Essa sincronização transforma o deserto rapidamente, despertando plantas que não tinham visto luz solar em muitos anos. Essa sincronização demonstra como a vida se adapta até nas condições mais extremas do planeta.

Custos humanos e impacto do El Niño

As mesmas chuvas que trouxeram flores ao Atacama causaram destruição em outras partes do Chile. O temporal matou 13 pessoas e danificou ou destruiu cerca de 4 mil casas, e as precipitações intensas atingiram regiões acostumadas à secura.

A intensa evaporação de água no Pacífico, em frente à costa do Peru, provocou as chuvas torrenciais, principalmente entre 16 e 22 de julho.

O pico da floração deve ocorrer em outubro, quando as flores cobrirão aproximadamente 15 mil hectares. Embora a escala atual seja extraordinária, o fenômeno faz parte do equilíbrio ecológico que sustenta o Atacama há séculos e mostra que a vida encontra formas de prosperar mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra.

Por que o deserto Florido do Atacama é tão raro e especial?

O "Desierto Florido" ocorre em um deserto não polar, o mais seco da Terra, onde chove tão pouco que as plantas precisam permanecer dormentes por décadas para sobreviver. Quando chove, mais de 200 espécies florescem ao mesmo tempo em uma área de cerca de 17 mil km², uma combinação praticamente única.

Especialistas da Corporação Nacional Florestal do Chile ressaltam que outros desertos também florescem após períodos de chuva, mas nenhum reúne o mesmo alcance territorial e a mesma diversidade de espécies do Atacama. Por isso, o florescimento de 2026-2027 é considerado um dos mais intensos desde 1997.

Como o El Niño de 2026-2027 se compara aos maiores da história

O El Niño que provocou as chuvas extraordinárias no Atacama atingiu uma anomalia média de temperatura de 2,1°C em setembro de 2026 e foi classificado como "muito forte" pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA). Historicamente, o fenômeno costuma atingir o ápice entre outubro e fevereiro, com maior frequência em novembro e dezembro.

Este evento, porém, já quebrava recordes em setembro e antecipava impactos globais que devem durar até 2027.

Há 75% de chance de que este El Niño supere a intensidade registrada desde 1950, o que o colocaria entre os maiores eventos já documentados. Os impactos não se limitam ao florescimento no Chile. Projeções indicam que o calor extremo provocado pelo fenômeno pode causar aproximadamente 451 mil mortes adicionais entre junho de 2026 e fevereiro de 2027.

Também são esperados 44% mais dias de calor intenso do que em um ano normal, com temperaturas próximas das previstas apenas para as próximas duas décadas.