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Florescendo

Logo após chuvas inesperadas, o deserto mais seco da Terra está nasce coberto de flores

Fenômeno transformou uma das regiões mais áridas do planeta em um tapete de cores

Henrique Cesaretti

23/10/2026 - 07h58
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Milhões de sementes despertaram após chuvas extraordinárias atingirem o Deserto do Atacama, no Chile. O fenômeno transformou uma das regiões mais áridas do planeta em um tapete de cores. Com mais de 200 espécies de flores silvestres cobrindo aproximadamente 17 mil km² entre julho e agosto deste ano.

O fenômeno conhecido localmente como "Desierto Florido" é um dos florescimentos mais intensos já registrados na região desde 1997.

O El Niño provocou chuvas acima do normal, e segundo especialistas da Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf). Entre julho e agosto caíram de 160 a 190 milímetros em alguns pontos — índices entre os mais expressivos desde o início dos registros de precipitação, na década de 1950.

Como sementes conseguem viver anos no deserto

O Atacama é o deserto não polar mais seco da Terra, mas a natureza encontrou uma saída: parte de sua flora desenvolveu uma estratégia de sobrevivência extraordinária ao longo de milhões de anos. Sementes e bulbos podem permanecer dormentes no solo árido durante décadas, aguardando o momento raro em que umidade e temperatura se alinhem simultaneamente.

Quando chuvas abundantes finalmente chegam, a germinação acontece quase ao mesmo tempo em toda a região. Essa sincronização transforma o deserto rapidamente, despertando plantas que não tinham visto luz solar em muitos anos. Essa sincronização demonstra como a vida se adapta até nas condições mais extremas do planeta.

 

Custos humanos e impacto do El Niño

As mesmas chuvas que trouxeram flores ao Atacama causaram destruição em outras partes do Chile. O temporal matou 13 pessoas e danificou ou destruiu cerca de 4 mil casas, e as precipitações intensas atingiram regiões acostumadas à secura.

A intensa evaporação de água no Pacífico, em frente à costa do Peru, provocou as chuvas torrenciais, principalmente entre 16 e 22 de julho.

O pico da floração deve ocorrer em outubro, quando as flores cobrirão aproximadamente 15 mil hectares. Embora a escala atual seja extraordinária, o fenômeno faz parte do equilíbrio ecológico que sustenta o Atacama há séculos e mostra que a vida encontra formas de prosperar mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra.

Por que o deserto Florido do Atacama é tão raro e especial?

O "Desierto Florido" ocorre em um deserto não polar, o mais seco da Terra, onde chove tão pouco que as plantas precisam permanecer dormentes por décadas para sobreviver. Quando chove, mais de 200 espécies florescem ao mesmo tempo em uma área de cerca de 17 mil km², uma combinação praticamente única.

Especialistas da Corporação Nacional Florestal do Chile ressaltam que outros desertos também florescem após períodos de chuva, mas nenhum reúne o mesmo alcance territorial e a mesma diversidade de espécies do Atacama. Por isso, o florescimento de 2026-2027 é considerado um dos mais intensos desde 1997.

Como o El Niño de 2026-2027 se compara aos maiores da história

O El Niño que provocou as chuvas extraordinárias no Atacama atingiu uma anomalia média de temperatura de 2,1°C em setembro de 2026 e foi classificado como "muito forte" pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA). Historicamente, o fenômeno costuma atingir o ápice entre outubro e fevereiro, com maior frequência em novembro e dezembro.

Este evento, porém, já quebrava recordes em setembro e antecipava impactos globais que devem durar até 2027.

Há 75% de chance de que este El Niño supere a intensidade registrada desde 1950, o que o colocaria entre os maiores eventos já documentados. Os impactos não se limitam ao florescimento no Chile. Projeções indicam que o calor extremo provocado pelo fenômeno pode causar aproximadamente 451 mil mortes adicionais entre junho de 2026 e fevereiro de 2027.

Também são esperados 44% mais dias de calor intenso do que em um ano normal, com temperaturas próximas das previstas apenas para as próximas duas décadas.

Importância do tempo

A frase de José Saramago: "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo"

A importância de valorizar cada momento

23/10/2026 10h16

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Imagem: Mario Antonio Pena (oneras) / Wikimedia Commons

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Quando José Saramago escreveu "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", tocou numa ferida contemporânea que não cicatriza. Vivemos pressionados por dois lados opostos: a aceleração constante e o medo de deixar a vida passar, e essa tensão define boa parte do sofrimento moderno.

O escritor português não oferece uma fórmula mágica, mas algo mais raro — um espelho que nos faz enxergar onde erramos.

O paradoxo entre calma e movimento

Corre quem sente que cada segundo perdido é uma oportunidade que não volta. Adia-se quem acredita que o timing perfeito vai chegar sozinho, e ambas as posições são armadilhas.

A vida não funciona nos extremos, e quem vive acelerado coleciona decisões precipitadas, sente-se esgotado e raramente aprecia o que conquistou. Quem adia indefinidamente acumula arrependimentos e vê o tempo escorrer sem deixar marcas reais.

Paciência não é sinônimo de inércia

Há uma confusão comum entre esperar com propósito e simplesmente não fazer nada. Grandes objetivos exigem dedicação, aprendizado e tempo para tomar forma — isso não é fraqueza, é realidade. Mas existe diferença entre respeitar o processo e usar a passividade como desculpa.

A frase de Saramago funciona como divisor de águas: separa quem caminha com intencionalidade de quem fica parado no mesmo lugar, e um pensa em etapas; o outro espera milagres.

 

O presente como o único tempo real

Quantas pessoas adiam projetos até encontrar a ocasião ideal, e quantas deixam sonhos guardados, esperando o dia em que tudo estará alinhado, e aquele dia raramente chega.

O primeiro passo importa mais do que o plano perfeito. Ações pequenas, repetidas e consistentes, geram transformações que grandes promessas feitas no ar nunca conseguem. Aceitar isso muda tudo — não porque elimina a paciência, mas porque a coloca no lugar certo: como ferramenta, não como refúgio.

Estratégias para viver nesse equilíbrio

Estabelecer metas alcançáveis reduz a ilusão de ter que resolver tudo em um dia. Celebrar avanços pequenos evita o desânimo que vem de esperar somente pelas vitórias grandiosas. Parar de comparar seu ritmo com o alheio liberta — cada um tem seu próprio calendário.

Reconhecer que conquistas reais demoram é diferente de resignação; é realismo. Aproveitar oportunidades quando surgem, em vez de tratá-las como ensaios para a vida verdadeira, é o que o presente permite. Não deixar para amanhã o que importa — sem, para isso, ficar louco.

A mensagem de Saramago persiste relevante porque nomeia um dilema que não desapareceu: como prosseguir quando tudo pressiona para correr ou parar. A resposta, ele já deixou clara, está no caminhar consciente — nem desesperado, nem inerte.

Misterioso

Este é o verdadeiro motivo pelo qual o polvo tem 3 corações e sangue azul

Anatomia do polvo não é acaso evolutivo

23/10/2026 09h57

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Foto: Jeffry Surianto/Pexels

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O polvo tem três corações e sangue azul. Nas águas geladas e profundas dos oceanos, essa anatomia não é acaso evolutivo, mas uma solução biológica para sobreviver à pressão extrema e à escassez de oxigênio.

O corpo do polvo funciona como uma máquina hidráulica de precisão, e cada coração cumpre uma tarefa específica. Os dois corações branquiais ficam junto às brânquias e bombeiam sangue desoxigenado para o sistema respiratório. O terceiro, no centro do corpo, recebe o sangue já oxigenado e o distribui para o resto do organismo.

Essa redundância cardíaca mantém o fluxo sanguíneo do polvo mesmo sob a pressão extrema das profundezas oceânicas.

Por que o sangue é azul

A cor do sangue do polvo resulta do uso de cobre, não de ferro. Enquanto mamíferos e muitos outros animais usam hemoglobina, uma proteína com ferro que transporta oxigênio, os polvos usam hemocianina, uma molécula baseada em cobre que cumpre a mesma função.

Quando a hemocianina carrega oxigênio, fica avermelhada, e quando está vazia, adquire a tonalidade azul característica. Essa diferença química é relevante: em água fria e profunda, com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina se mostra mais eficiente que a hemoglobina. O cobre da molécula se liga ao oxigênio de forma mais flexível e o libera conforme as células precisam.

Mesmo em ambientes hostis, onde a molécula de ferro perderia parte de sua capacidade.

 

A estratégia dos Três Corações

Os dois corações branquiais, dispostos em paralelo, permitem que o polvo mantenha o fluxo respiratório mesmo se um deles falhar temporariamente. O coração sistêmico funciona como distribuidor central e empurra sangue viscoso — muito mais denso que o dos humanos — por todo o corpo, repleto de nervos e músculos exigentes.

Essa redundância cardíaca é crucial para um animal que vive sob pressão constante e corre risco de ferimentos em um habitat repleto de predadores. Quando realiza esforços intensos, como fugir ou caçar, o polvo usa os três corações em conjunto para acelerar a entrega de nutrientes às células.

Sem essa arquitetura tríplice, seria impossível manter a atividade neurológica intensa que torna esses cefalópodes tão inteligentes. Dois terços das células nervosas do polvo estão distribuídas ao longo dos oito braços, não no cérebro central.

Cada extremidade age quase de forma independente, processa estímulos sensoriais e manipula objetos sem receber ordens diretas do sistema nervoso principal — um feito que exige suprimento constante de energia.

Inteligência e adaptação extrema

A combinação do sangue azul, baseado em cobre, com três bombas cardíacas permitiu ao polvo colonizar zonas abissais onde poucos animais conseguem viver. Essa capacidade, porém, tem limites: quando realiza esforços físicos intensos, como fuga ou caça rápida, o coração sistêmico se interrompe momentaneamente, o que reduz o oxigênio disponível nos músculos.

Por isso, os polvos preferem rastejar lentamente sobre o leito marinho e reservam os nados rápidos para escapar de perigos iminentes. Apesar dessa limitação, a capacidade de sobreviver em profundidades de até 500 metros, em águas próximas de zero grau, tornou o polvo um predador versátil, adaptado aos recifes e fundos oceânicos.

Essas adaptações cardíacas e hematológicas sustentam a neuroplasticidade por trás da capacidade dos polvos de se camuflar, fugir e resolver problemas.

Sem a engenharia biológica única de seus corações e de seu sangue especial, os polvos seriam organismos bem menos sofisticados. Isso é um lembrete de como a evolução de cada espécie reflete não apenas sua forma, mas também sua inteligência e seu nicho ecológico no planeta.

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