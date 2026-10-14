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Enquanto homem correu 319 km em 24 horas, tubarão nadou 54 mil km e quebrou recorde

Macho chamado Milo atravessou oceanos.

João V. Valença

14/10/2026 - 13h27
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Durante quase uma década de rastreamento contínuo, um tubarão-baleia macho chamado Milo atravessou oceanos por mais de 54 mil quilômetros, estabelecendo um marco sem precedentes para a espécie. A trajetória revela como esses gigantes marinhos se deslocam entre continentes e retornam periodicamente a zonas de alimentação.

Monitorado desde 2017 por pesquisadores da Universidade Nova Southeastern e da Universidade de Rhode Island. Milo recebeu seu quinto transmissor por satélite em julho de 2026, permitindo uma continuidade de registro nunca antes alcançada para nenhum tubarão. Esse acompanhamento oferece insights valiosos sobre padrões migratórios e comportamento de repouso desses animais.

Para se ter uma ideia, o recorde oficial de maior distância percorrida por um homem é de 319,614 km, estabelecido em 24 horas de corrida contínua pelo atleta lituano Aleksandr Sorokin em 17 de setembro de 2022, em Verona, na Itália

De 2017 para cá: os cinco transmissores

O primeiro rastreador, instalado em 2017, funcionou apenas semanas Enquanto os pesquisadores refinavam a técnica. Dispositivos subsequentes foram fixados à nadadeira dorsal em 2018, 2020, 2023 e 2026, cada um fornecendo meses de dados sobre localização e profundidade de mergulho.

Reencontrar Milo diversas vezes foi possível porque o animal volta regularmente à região da Península de Yucatán. No México, onde se concentra anualmente para alimentar-se de ovos e larvas de peixes próximos à superfície. Identificar tubarões-baleia individualmente é possível pelos padrões únicos de manchas no corpo e formato da nadadeira dorsal de cada indivíduo.

Os gigantes do Oceano e seus hábitos

Chegando a quase 19 metros de comprimento, os tubarões-baleia contam-se entre os maiores peixes existentes. Apesar da reputação de solitários que realizam migrações extensas, reúnem-se em grupos numerosos quando há abundância de alimento numa área específica.

Nos verões do Hemisfério Norte, centenas desses tubarões e raias-manta chegam ao Golfo do México e à costa norte do Atlântico próxima à Península de Yucatán. A presença abundante de espécies menores na região os atrai, e a temporada 2026 registrou centenas de avistamentos diários.

Flexibilidade entre viagens de longa distância

Milo percorreu o Golfo do México, o Caribe setentrional, águas ao leste das Bermudas e áreas a norte de Massachusetts ao longo de sua trajetória. Simultaneamente, demonstrou capacidade de permanecer durante meses em áreas relativamente reduzidas, alternando entre expedições oceânicas e períodos de menor deslocamento. Essa adaptação a diferentes ambientes e escalas geográficas distingue a espécie entre os peixes migratórios.

Conforme informado à Revista Galileu, dados de longo prazo como esses são fundamentais para compreender o ciclo de vida completo de animais tão longevos, informando estratégias de conservação mais eficazes para a espécie, que atualmente é classificada como vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza.

Descoberta

Em 2017, eles adotaram um "gato estranho" e descobriram depois que era uma nova espécie felina

O animal havia sido recolhido ainda filhote.

14/10/2026 13h02

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Foto de Joël Sartore, National Geographic Photo Ark

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Um felino achado sozinho numa estrada boliviana em 2017 acabou se revelando, uma década mais tarde, a primeira espécie inédita de gato catalogada em mais de um século. O pequeno animal, batizado de Tigrino, foi levado ao refúgio Senda Verde, onde permanece até hoje. Ele serviu de base para uma descoberta científica que surpreendeu pesquisadores no mundo todo.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana, Exploradora da National Geographic e fundadora do Programa de Investigação de Felinos da Bolívia, foi avisada pelo refúgio assim que o animal deu entrada no local.

Características como o focinho pequeno e enrugado, as orelhas curtas e arredondadas, os bigodes longos e as manchas parecidas com as de um leopardo logo indicaram a ela que não se tratava de um gato doméstico. O animal havia sido recolhido ainda filhote por um morador da região, que o criou em casa por acreditar se tratar de um gato de raça comum.

Do mistério à identificação científica

No início, Nogales-Ascarrunz acreditou que se tratava da espécie Leopardus tigrinus, descrita em 1775 a partir de uma ilustração de um animal visto na Guiana Francesa. Porém, enquanto preparava um livro sobre espécies de felinos da Bolívia em 2019, notou que as rosetas do animal eram muito maiores que as do animal de referência.

Investigações genômicas posteriores revelaram que o felino era geneticamente distinto das espécies catalogadas até então. A análise comparativa, conduzida com o geneticista Eduardo Eizirik e o coautor Jonas Lescroart, examinou material genético de 38 felinos vindos de diversas regiões da América do Sul.

Os resultados apontaram uma divergência de cerca de 1,4 milhão de anos entre o L. tilcayo e as demais espécies, intervalo evolutivo próximo ao que separa os leões atuais dos extintos leões-das-cavernas.

O estudo foi divulgado em 17 de setembro de 2026 na revista Current Biology. O estudo descreveu formalmente a nova espécie como Leopardus tilcayo, nome que homenageia o termo usado pela população local para designar o animal. Trata-se de uma espécie até então desconhecida pela ciência, e não de uma subespécie já catalogada que passou a ser reclassificada.

Características e habitat do Leopardus tilcayo

O Leopardus tilcayo é um felino de tamanho reduzido, com aproximadamente 46 centímetros de comprimento e cerca de 1,4 quilo. Sua pelagem marrom-clara apresenta manchas escuras que formam padrões semelhantes a pequenas rosetas, e essas características dificultaram sua identificação inicial, inclusive entre pesquisadores.

O animal habita os bosques nublados dos Yungas, na encosta oriental dos Andes bolivianos. Esses ecossistemas têm grande diversidade biológica, e as variações de altitude e umidade criam condições únicas para diversas espécies de plantas e animais.

A descoberta aponta para a possibilidade de outras espécies de felinos pequenos ainda não catalogadas na região andina e em outras áreas pouco exploradas da América do Sul. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois indivíduos vivos da espécie, o que indica que populações reduzidas podem persistir em habitats ainda não completamente mapeados.

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Animal que pode pesar até 1.000 kg consegue sentir cheiro do medo humano de longe

O estudo avança em relação a trabalhos anteriores.

14/10/2026 12h38

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Foto: Denis Trushtin/Pexels

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Um cavalo pode pesar entre 380 kg e 1.000 kg, conforme a raça, e identificar pelo olfato o cheiro do medo humano. A descoberta está em um estudo publicado em janeiro de 2026 na revista PLOS One, assinado pela Dra. Plotine Jardat e sua equipe no Instituto Francês de Equitação.

O estudo avança em relação a trabalhos anteriores, que já indicavam que esses animais reagem a expressões faciais e ao tom de voz das pessoas. Neste caso, o foco recaiu sobre o nariz dos equinos, e os resultados mostram que o odor emocional humano altera a forma como eles se comportam diante de quem os cerca.

Como o experimento foi montado

Voluntários forneceram amostras de suor em duas situações emocionais opostas. Compressas de algodão coletaram a transpiração das axilas enquanto eles assistiam a cenas alegres, como o número musical de "Cantando na Chuva" e a canção "We Go Together", de "Grease".

Em outro momento, os mesmos participantes viram 20 minutos do filme de terror "A Entidade" para que o suor capturasse o medo. Uma terceira amostra, neutra e sem carga emocional, serviu de controle. As compressas foram presas a focinheiras especiais para que os cavalos pudessem cheirá-las durante os testes.

A reação dos animais ao cheiro do medo

Pesquisadores observaram o comportamento dos cavalos durante a interação com uma pessoa, tanto na escovação quanto a certa distância. Os cavalos que haviam cheirado o suor do medo tocaram e interagiram menos com a pessoa do que os grupos expostos à alegria ou à amostra neutra.

O experimento também incluiu testes de susto: um guarda-chuva foi aberto de repente perto de um balde com comida. Os pesquisadores ainda apresentaram aos animais uma escultura feita de linóleo, plástico e barbante como objeto desconhecido. Os cavalos que haviam sentido o odor do medo ficaram mais alertas e reativos nas duas situações.

O que os sinais do corpo revelam

Os cavalos apresentaram frequência cardíaca maior, aproximaram-se menos do humano e reagiram mais a sustos. Esse padrão sugere uma troca de sinais entre espécies que vai além da comunicação visual ou vocal já conhecida.

A pesquisa incluiu 43 éguas galesas nos testes, informou o jornal O Globo. O estudo também se soma a outros indícios de que o faro equino capta mais do ambiente humano do que se imaginava.

Implicações práticas para quem trabalha com cavalos

Plotine Jardat recomendou ao National Geographic Brasil que quem trabalha com cavalos observe o próprio estado emocional antes de iniciar um treino.

Se o cavalo resiste a um exercício, pode ser melhor tentar em outro dia, quando a disposição da pessoa estiver diferente. O medo humano pode deixar o animal mais propenso a reagir de forma intensa diante de situações de risco.

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