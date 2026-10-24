Enquanto maior tubarão dos mares tem 20 m, o menor deles não passa de 21,5 cm

Uma descoberta nas profundezas do Oceano Índico revelou uma espécie de tubarão que mede apenas 21,5 centímetros. O animal foi identificado próximo à costa da Ilha Maurício, entre 400 e 500 metros de profundidade, durante uma operação científica de arrasto.
A nova espécie de tubarão-lanterna
Batizado de Etmopterus bulbosus, o animal pertence ao grupo dos tubarões-lanterna. O único exemplar conhecido é uma fêmea, com coloração marrom e preta e uma leve tonalidade arroxeada.
O nome científico faz referência ao focinho grande e arredondado, característica que ajuda a distinguir a espécie de outros integrantes do gênero Etmopterus.
Como os pesquisadores identificaram o animal
A identificação foi realizada por meio de análises genéticas e morfológicas, que permitiram comparar o espécime com outras espécies do mesmo gênero.
Os resultados apontaram proximidade com o grupo do Etmopterus pusillus e semelhanças com o Etmopterus sentosus, especialmente na distribuição dos dentículos dérmicos, pequenas estruturas rígidas presentes na pele dos tubarões.
A descoberta foi publicada na revista científica Journal of the Ocean Science Foundation.
O tamanho e as características do tubarão
Com 21,5 centímetros de comprimento, o Etmopterus bulbosus tem dimensões próximas às do tubarão-lanterna-anão, que mede aproximadamente 21,2 centímetros e é considerado o menor tubarão conhecido.
Entretanto, como a identificação da nova espécie se baseia em apenas um exemplar, ainda não é possível estabelecer seu tamanho máximo. Por isso, não há confirmação de que ela seja a menor espécie de tubarão do mundo.
No outro extremo está o tubarão-baleia, considerado o maior tubarão do mundo. Ele pode alcançar entre 18 e 20 metros de comprimento, com registros de exemplares de até 18,8 metros.
Bioluminescência e conservação
Os tubarões-lanterna são conhecidos pela bioluminescência, capacidade de produzir luz por meio de órgãos especializados chamados fotóforos. Essa característica pode ajudar na atração de presas ou na proteção contra predadores, mas ainda não se sabe como ela se manifesta no Etmopterus bulbosus.
O gênero Etmopterus reúne 43 espécies catalogadas. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 36 são classificadas como de menor preocupação, três têm dados insuficientes e uma é considerada vulnerável.
O estado de conservação do Etmopterus bulbosus ainda não foi avaliado. Como apenas uma fêmea foi documentada, são necessárias novas informações para compreender melhor a espécie e suas características.