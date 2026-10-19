Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Curiosidades

Enquanto o beija-flor é a ave mais silenciosa, estas 3 espécies podem prejudicar a audição

Estudo que analisou os cantos de 123 espécies de pássaros.

João V. Valença

19/10/2026 - 15h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

O tamanho de um animal nem sempre determina a intensidade do som que ele consegue produzir. Entre as aves, algumas espécies desafiam essa expectativa e emitem vocalizações tão potentes que podem rivalizar com ruídos de máquinas e equipamentos industriais.

Um estudo que analisou os cantos de 123 espécies de pássaros identificou três aves capazes de ultrapassar os 120 decibéis: o araponga-branco, o araponga-de-garganta-nua e a seriema-de-pernas-vermelhas. Os resultados ampliam o conhecimento sobre as vocalizações mais intensas do mundo animal e levantam novas questões sobre a evolução desses sons.

A pesquisa foi conduzida por João CT Menezes, que desenvolveu o trabalho durante sua pós-graduação na Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, em colaboração com o biólogo Jeffrey Podos. As gravações e medições foram realizadas em Massachusetts e no Brasil entre o final de 2018 e o início de 2025.

Três espécies de aves ultrapassaram os 120 decibéis

Entre as 123 espécies analisadas, os pesquisadores encontraram uma diferença expressiva na intensidade das vocalizações. O beija-flor-de-garganta-escura apresentou o menor nível sonoro medido, com aproximadamente 64 decibéis, valor comparável ao de uma conversa em volume normal.

Na outra extremidade, indivíduos de três espécies ultrapassaram a marca de 120 decibéis. Os picos mais intensos registrados ficaram entre 127 e 131 decibéis, níveis que podem representar risco à audição humana, dependendo da intensidade e do tempo de exposição.

Além dessas aves, outras oito espécies superaram os 100 decibéis. Entre elas estavam o ganso-do-canadá, o tordo-dos-bosques e o tucano-de-garganta-branca.

Os resultados também indicaram que aves maiores e com bicos mais largos tendiam a produzir sons mais intensos. Entretanto, essa relação não foi suficiente para explicar completamente por que determinadas espécies desenvolveram vocalizações tão potentes.

Como os cientistas mediram o canto dos pássaros na natureza?

Medir o volume das vocalizações em ambientes naturais é uma tarefa complexa. Isso acontece porque a intensidade do som diminui à medida que ele se propaga pelo ambiente, de modo que a distância entre o observador e a ave pode alterar significativamente os resultados.

Para contornar essa dificuldade, os pesquisadores combinaram medidores de nível sonoro, semelhantes aos utilizados para monitorar ruídos em ambientes de trabalho, com medidores de distância a laser.

Durante cada registro, a equipe gravava o canto e calculava a distância exata entre o equipamento e o animal. Em seguida, os cientistas corrigiam as medições para estimar qual seria a intensidade do som a aproximadamente um metro da ave.

Esse procedimento permitiu comparar espécies de diferentes tamanhos e comportamentos em condições mais consistentes. Antes do estudo, segundo os pesquisadores, havia medições publicadas de intensidade sonora para apenas dez das 123 espécies investigadas.

A amostra incluiu aves pertencentes a 39 famílias, abrangendo desde pequenos beija-flores até espécies maiores, como gansos e tucanos.

Sons de até 131 decibéis podem prejudicar a audição humana

A escala de decibéis é logarítmica, o que significa que pequenas diferenças numéricas podem representar mudanças consideráveis na intensidade sonora. Por isso, a distância entre os sons mais baixos e os mais altos encontrados no estudo é maior do que os números sugerem à primeira vista.

De acordo com os pesquisadores, o canto mais intenso registrado apresentava mais de 800 vezes a pressão sonora do mais fraco. Os picos acima de 120 decibéis também entram em uma faixa que pode causar danos auditivos, especialmente quando a exposição ocorre em condições desfavoráveis.

A intensidade real percebida por uma pessoa depende, entre outros fatores, da distância até a ave e da duração do som. Ainda assim, os registros mostram que determinadas vocalizações de pássaros podem alcançar níveis que exigem atenção à proteção auditiva.

Qual é a ave mais barulhenta do mundo?

O pássaro-sino-branco já havia conquistado notoriedade por seu canto extremamente potente. Em 2019, Jeffrey Podos e um pesquisador brasileiro publicaram medições que estabeleceram um recorde de intensidade sonora para a espécie, posteriormente reconhecido pelo Guinness World Records.

Com os novos resultados, a identificação da ave mais barulhenta depende do critério utilizado. O araponga-de-garganta-nua apresentou os maiores registros individuais de intensidade, enquanto a seriema-de-pernas-vermelhas teve a maior média entre os indivíduos avaliados.

A distinção é importante porque um pico excepcional não significa necessariamente que uma espécie produza os sons mais intensos com maior frequência.

Em entrevista ao Earth.com, Menezes comparou a experiência de ouvir uma dessas aves de perto à de permanecer próximo a uma britadeira, equipamento cujo ruído pode exigir o uso de protetores auriculares.

Apesar dos avanços, os pesquisadores ainda não conseguiram determinar de maneira conclusiva por que algumas aves evoluíram para produzir sons tão altos. A descoberta mostra que o tamanho do animal não explica sozinho a potência de sua vocalização e reforça a necessidade de investigar como o comportamento, a anatomia e as condições ambientais influenciam a comunicação entre as espécies.

Dicas para a saúde

Professor de Harvard afirma que ficar entediado por 15 minutos por dia pode transformar sua vida

Arthur C. Brooks é pesquisador especializado em felicidade e bem-estar.

19/10/2026 14h44

Compartilhar

Continue Lendo...

Em novembro de 2025, Arthur C. Brooks, professor de Harvard e pesquisador especializado em felicidade e bem-estar, participou da Série de Palestras de Destaque da Universidade Trinity. Durante o encontro, diante de uma plateia formada principalmente por jovens da Geração Z, ele apresentou uma recomendação que vai na contramão dos hábitos digitais atuais: reservar momentos do dia para não fazer absolutamente nada.

Segundo Brooks, aprender a lidar com o tédio pode ajudar as pessoas a desenvolver a criatividade, compreender melhor os próprios sentimentos e encontrar mais sentido na vida. Em uma sociedade na qual celulares e outros dispositivos oferecem estímulos a todo instante, permitir que a mente fique livre de distrações pode ser um passo importante para cultivar uma felicidade mais duradoura.

Como a tecnologia pode afetar a felicidade e o bem-estar?

Durante a palestra, Brooks chamou a atenção para a relação entre o uso constante da tecnologia e a saúde emocional, especialmente entre os integrantes da Geração Z. Para o professor, a exposição contínua aos dispositivos digitais é um dos fatores que merecem atenção ao analisar o aumento das dificuldades relacionadas ao bem-estar psicológico entre os jovens.

O pesquisador também reconhece que outros elementos, como a insegurança econômica, as preocupações ambientais e as transformações sociais, influenciam esse cenário. Ainda assim, ele defende que a maneira como as pessoas utilizam a tecnologia precisa ser examinada com mais cuidado.

A facilidade de acessar vídeos, mensagens e redes sociais a qualquer momento transformou até pequenos intervalos em oportunidades de consumo de conteúdo. Com isso, momentos que antes eram preenchidos pelo silêncio ou pela observação do ambiente passaram a ser ocupados por estímulos digitais.

O que acontece com o cérebro quando fugimos do tédio?

Esperar em uma fila, utilizar o transporte público ou tomar banho são situações nas quais muitas pessoas recorrem automaticamente ao celular. Para Brooks, esse comportamento pode diminuir as oportunidades de reflexão espontânea, criatividade e autoconhecimento.

Embora o tédio seja frequentemente associado a uma sensação desagradável, os períodos sem distrações podem permitir que a mente processe experiências, estabeleça conexões entre ideias e reflita sobre questões pessoais.

O professor resumiu essa ideia com uma observação bem-humorada: muitas das melhores ideias surgem durante o banho justamente porque o celular geralmente não está por perto.

Essa explicação pode ser relacionada à chamada rede de modo padrão do cérebro, um conjunto de regiões cerebrais associado a processos como a memória autobiográfica, a imaginação e a reflexão sobre si mesmo. Quando uma pessoa deixa de se concentrar em tarefas externas, essa rede pode participar de atividades mentais espontâneas.

Em uma entrevista à Harvard Business Review, Brooks também abordou como a ocupação constante do tempo com dispositivos digitais pode reduzir as oportunidades de deixar os pensamentos vagarem naturalmente.

Por que ficar 15 minutos sem fazer nada pode ser importante?

A recomendação de Brooks é reservar pelo menos 15 minutos para desacelerar e permanecer sem estímulos constantes. A proposta não exige abandonar a tecnologia nem interromper as responsabilidades cotidianas, mas criar pequenos intervalos nos quais a pessoa não precise preencher cada segundo com alguma atividade.

Esse período pode ser utilizado para observar o ambiente, caminhar sem consultar o celular, sentar em silêncio ou simplesmente permitir que os pensamentos surjam sem direcioná-los a uma tarefa específica.

A intenção é abrir espaço para questões que frequentemente ficam em segundo plano diante da rotina acelerada: quais são as prioridades pessoais, o que realmente proporciona satisfação e quais objetivos merecem atenção.

A prática não representa uma garantia de felicidade nem substitui cuidados profissionais quando necessários. Trata-se, antes, de uma maneira de recuperar momentos de pausa em meio ao excesso de estímulos.

Em vez de encarar o tédio como algo que precisa ser eliminado imediatamente, Brooks propõe enxergá-lo como uma oportunidade de reflexão. Em um cotidiano marcado pela necessidade de estar sempre conectado, aprender a ficar alguns minutos sem distrações pode ajudar a pessoa a compreender melhor a si mesma e a relação que mantém com a própria felicidade.

Astronomia

Astrônomos afirmam ter descoberto a primeira estrela verde, um fenômeno que intriga a ciência

A descoberta chama a atenção.

19/10/2026 13h26

Compartilhar

Continue Lendo...

Astrônomos identificaram um caso incomum durante uma análise de estrelas anãs brancas: um desses corpos celestes apresenta características que poderiam fazê-lo parecer verde aos olhos humanos. A descoberta chama a atenção porque as estrelas normalmente são associadas a tons como branco, azul e laranja, enquanto essa variação está relacionada a condições físicas específicas na atmosfera estelar.

O estudo foi conduzido por pesquisadores que investigavam as propriedades das anãs brancas, remanescentes extremamente densos deixados por estrelas semelhantes ao Sol após o fim de suas vidas. Segundo Mark Hollands, astrofísico da Universidade de Warwick, na Inglaterra, esses objetos podem apresentar uma diversidade de cores maior do que a observada nas estrelas comuns.

Anãs brancas podem apresentar cores incomuns

Embora a maioria das estrelas tenha cores determinadas principalmente por sua temperatura, algumas anãs brancas apresentam características que fogem desse padrão. De acordo com Hollands, determinadas condições físicas nas camadas externas desses objetos podem alterar significativamente o espectro da luz emitida, produzindo efeitos incomuns na coloração observada.

Essas diferenças estão relacionadas, entre outros fatores, à interação do hélio presente na atmosfera das anãs brancas com pequenas quantidades de outros elementos químicos. A composição varia de uma estrela para outra e pode revelar informações importantes sobre os materiais que entraram em contato com ela ao longo de sua evolução.

Restos de planetas ajudam a explicar a composição das estrelas

Um dos aspectos mais interessantes dessas estrelas é a possibilidade de encontrar elementos como ferro, magnésio e sódio em suas superfícies. Como essas substâncias também são comuns em materiais rochosos, sua presença pode indicar que restos de antigos planetas ou asteroides foram atraídos pela gravidade da anã branca.

Quando um corpo rochoso se aproxima demais de uma dessas estrelas, as forças gravitacionais podem despedaçá-lo. Os fragmentos resultantes formam detritos que acabam caindo sobre a superfície estelar e se misturando às suas camadas externas.

Ao analisar esses elementos, os cientistas conseguem investigar a composição química dos materiais que formavam antigos sistemas planetários. A técnica permite identificar substâncias presentes nesses restos e comparar suas proporções, oferecendo pistas sobre a origem e a formação dos planetas.

Estrelas funcionam como pistas para reconstruir antigos sistemas planetários

A análise das anãs brancas também ajuda os pesquisadores a compreender o que acontece com os sistemas planetários quando suas estrelas chegam ao fim da vida. Mesmo depois da destruição de corpos celestes próximos, parte das informações sobre sua composição pode permanecer registrada nos materiais encontrados ao redor ou nas camadas externas da estrela.

Adam Burgasser, professor de astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia em San Diego, compara esse processo à investigação de uma cena de crime. Os pesquisadores analisam os vestígios químicos disponíveis para reconstruir a história de planetas que existiram há bilhões de anos.

Dessa maneira, as anãs brancas oferecem uma oportunidade de estudar mundos que já não existem em sua forma original. Além de investigar suas cores incomuns, os astrônomos podem utilizar esses objetos como ferramentas para compreender a composição dos planetas, os processos que levaram à sua formação e a evolução de sistemas planetários após a morte de suas estrelas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio
poder

/ 2 dias

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário