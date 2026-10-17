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Pesquisa científica

Especialistas identificam 17 ameaças catastróficas à saúde humana, duas com potencial de extinção

Relatório foi publicado na revista The Lancet.

João V. Valença

17/10/2026 - 17h01
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Um relatório publicado na revista The Lancet por uma comissão global de 37 membros aponta 17 ameaças catastróficas à saúde humana até 2.100, sendo duas delas capazes de levar a espécie à extinção. A avaliação analisou a gravidade de cada problema e as formas de enfrentá-los no restante deste século.

O conflito nuclear e o uso malicioso de inteligência artificial se destacam como as duas ameaças com maior potencial extintor, embora a probabilidade imediata de ambas permaneça baixa.

O copresidente da comissão disse à imprensa que a humanidade ainda tem capacidade de agir. Mas alertou que adiar a ação aumentará os custos futuros e transferirá os riscos para as próximas gerações.

As 17 ameaças mapeadas pelo relatório

O relatório elenca problemas de saúde que variam em escala e urgência. Poluição do ar, desnutrição infantil, hipertensão arterial, saúde mental precária e tabagismo figuram entre os principais riscos globais. Pandemias naturais, resistência a antimicrobianos e consumo excessivo de álcool também constam da lista de ameaças críticas.

Desigualdade de renda, baixo nível de escolaridade, envelhecimento não saudável, conflitos convencionais e obesidade completam o conjunto de 17 fatores mapeados. A redução da assistência ao desenvolvimento em saúde também integra a lista de ameaças críticas. A medida pode causar a perda de até 1,5 bilhão de anos de vida saudável, com 70% desse impacto na África Subsaariana.

Conflito nuclear: devastação sem precedentes

Ações preventivas contra conflito nuclear poderiam evitar aproximadamente 133 milhões de mortes até o fim do século. A estimativa também inclui a prevenção de cerca de 9,35 bilhões de anos de vida ajustados por incapacidade — medida que quantifica o impacto de doenças e condições de saúde sobre populações inteiras.

Esse potencial devastador coloca o conflito nuclear em posição de destaque no relatório, ainda que a probabilidade atual seja considerada reduzida. O cenário de guerra convencional também figura na lista de ameaças, embora com impacto menor que o conflito nuclear.

Inteligência artificial maliciosa: risco emergente

O uso malicioso de inteligência artificial representa a segunda ameaça com potencial extintor. Medidas para reduzir esse risco poderiam evitar aproximadamente 10,4 bilhões de anos de vida ajustados por incapacidade até 2.100. Embora a probabilidade atual permaneça baixa, os especialistas afirmam que essa ameaça representa grande impacto devido ao seu potencial de extinção.

Mudanças climáticas: impacto mensurável e além

As mudanças climáticas já constituem uma ameaça catastrófica e urgente à saúde e sobrevivência humana. Limitar o aquecimento global a cerca de 1,8°C, em vez de permitir o aumento até 4,4°C, poderia evitar a perda de 1,89 bilhão de anos de vida saudável.

Essa prevenção abrangeria causas diretas como calor extremo e poluição do ar. Contudo, o impacto real tende a ser ainda maior quando se consideram efeitos de difícil quantificação: deslocamentos populacionais, secas prolongadas e agravamento de transtornos mentais.

Sem reduções drásticas nas emissões de gases, essas perdas continuarão a se acumular além de 2.100 e intensificarão progressivamente outras ameaças listadas no relatório.

Agenda de três frentes para enfrentar as ameaças

A comissão estabelece uma agenda em três partes para enfrentar essas ameaças. O primeiro ponto é a preparação: líderes globais devem trabalhar na prevenção e oferecer apoio financeiro às comunidades mais marginalizadas.

Em segundo lugar, a comissão destaca a necessidade de apoiar avanços científicos, investir em inovações para combater essas ameaças e torná-las disponíveis de forma equitativa em todo o mundo. Entre elas estão novas vacinas, medicamentos e tecnologias climáticas.

O terceiro ponto diz respeito ao monitoramento das ameaças, e a comissão ressalta que não é possível responder a elas sem conhecer a dimensão dos problemas. Por isso, é vital acompanhar cada um desses riscos.

Se a probabilidade de guerra nuclear ou IA maliciosa é baixa, por que aparecem no topo da lista?

Porque a comissão usa dois critérios: probabilidade e impacto potencial. Uma ameaça pouco provável, mas de impacto devastador, recebe prioridade diferente de uma ameaça frequente e de menor escala. No caso do conflito nuclear ou do uso malicioso de inteligência artificial, se qualquer um deles ocorrer, o resultado seria a extinção ou o colapso civilizacional.

Essa consequência é tão grave que justifica investir na prevenção agora, mesmo com o risco imediato reduzido. É como um seguro: você não acha provável sua casa queimar, mas o custo de uma apólice vale a pena pelo dano potencial.

Fim dos tempos?

Cientistas fazem previsão assustadora sobre o fim do mundo para 13 de novembro, em poucas semanas

Previsão consta de um estudo publicado em 1960 na revista Science

17/10/2026 16h24

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Foto: ArtHouse Studio/Pexels

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A sexta-feira, 13 de novembro de 2026, foi apontada há 66 anos como o dia em que o crescimento populacional do planeta atingiria um ponto sem volta. A previsão consta de um estudo publicado em 1960 na revista Science, assinado por Heinz von Foerster, Patricia M, e mora e Lawrence W. Amiot.

O trabalho não previa nenhum desastre externo, cometa ou guerra: a hipótese era que o próprio ritmo de expansão humana se tornaria descontrolado a ponto de colapsar sozinho. Batizado de "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026", o estudo chegou a essa data a partir de um cálculo sobre o tempo que a população mundial levava para dobrar de tamanho.

Mais de seis décadas depois, a demografia global seguiu uma trajetória diferente da projetada pelos três pesquisadores.

A lógica por trás do cálculo original

Von Foerster e os outros dois autores reuniram 24 estimativas populacionais que cobriam cerca de 2 mil anos de história humana. Com essa base, identificaram que o crescimento não seguia apenas uma curva exponencial. O ritmo era ainda mais rápido e se intensificava a cada novo ciclo.

A análise distinguia dois períodos da humanidade, e antes da industrialização, guerras, fome e epidemias funcionavam como freios naturais à expansão demográfica. No período moderno, porém, esses freios perderam força, e a curva de crescimento ganhou velocidade.

A extrapolação matemática dessa aceleração apontava para intervalos de duplicação cada vez menores, até que eles praticamente desaparecessem. Foi esse ponto teórico que resultou na data de 13 de novembro de 2026.

Para ilustrar o que isso significaria na prática, Von Foerster chegou a escrever que os tetranetos da geração atual não morreriam de fome, e sim sufocados pela própria multidão.

Por que a conta não se confirmou

O modelo de 1960 pressupunha que a expansão acelerada se manteria indefinidamente, sem considerar mudanças no comportamento da sociedade. Essa premissa foi o ponto fraco da projeção: nas décadas seguintes, a fecundidade recuou em diversos países, e o ritmo de crescimento populacional perdeu força em vez de acelerar.

Na prática, a trajetória demográfica observada não seguiu o caminho projetado pelo estudo. O cenário de expansão infinita, por consequência, nunca chegou perto de se realizar. Pesquisas conduzidas mais tarde pela Universidade de Toho e pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia ajudaram a revisar esse tipo de projeção demográfica, incorporando variáveis sociais que o estudo original não considerava.

O que indicam as projeções mais recentes

Hoje, as Nações Unidas não trabalham com a hipótese de um crescimento populacional sem limite. A expectativa é de que o número de habitantes do planeta continue subindo por mais algumas décadas, mas em ritmo cada vez mais lento.

As estimativas atuais indicam um pico de população mundial perto de 10,3 bilhões de pessoas, projetado para meados da década de 2080. Após atingir esse patamar, a população deverá começar a diminuir gradualmente, chegando a aproximadamente 10,2 bilhões ao final do século.

É esse recuo no ritmo de crescimento, e não uma aceleração rumo ao caos, que caracteriza o cenário demográfico desenhado para as próximas gerações.

Velocidade impressionante

Enquanto avião comercial voa a 800 km/h, NASA indica que SR-71 poderia chegar a 4.280 km/h

Este que permanece como o avião mais rápido já construído

17/10/2026 15h16

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Foto: Pixabay/Pexels

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O SR-71 Blackbird permanece como o avião mais rápido já construído: atingiu Mach 3,3 em 1976, na base aérea de Edwards, na Califórnia. Mais de 50 anos depois, engenheiros da NASA estudam modificações que poderiam levar o icônico avião tripulado a velocidades ainda maiores. Análises conduzidas nos anos 1990 indicaram que o Blackbird ainda tinha potencial de desempenho não explorado.

Cálculos de Conners indicam que a aeronave poderia alcançar aproximadamente 4.280 km/h em altitudes ideais, acima da marca registrada pelo avião.

O legado de um recorde duradouro

O desempenho alcançado pelo SR-71 em 1976 superou os aviões conhecidos até então. A velocidade de Mach 3,3 resultava de uma combinação de projeto, materiais especializados e motores capazes de funcionar a temperaturas e pressões extremas.

Aviões comerciais modernos, em comparação, voam rotineiramente a 800 km/h a 950 km/h durante a fase de cruzeiro — menos de um quarto da velocidade do Blackbird.

A velocidade ganhava importância no contexto da Guerra Fria, e o Blackbird foi desenvolvido como um avião espião de reconhecimento em alta altitude. Seu desempenho não era apenas uma demonstração de capacidade, mas uma necessidade operacional: permitia à aeronave evitar sistemas de defesa aérea adversários e completar missões de inteligência sobre territórios hostis.

 

Novas ambições: do passado para o futuro

Tim Conners, engenheiro responsável pela propulsão do SR-71 no Centro Dryden da NASA, conduziu estudos nos anos 1990 que indicaram ser possível elevar o desempenho da aeronave. Seus cálculos apontavam que modificações permitiriam ao Blackbird alcançar velocidades próximas a 4.280 km/h em condições de voo otimizadas.

A análise teórica dos anos 1990 voltou ao foco dos engenheiros da NASA. A possibilidade de retomar o projeto, antes restrita a estudos, levaria a aeronave a aproximadamente 4.280 km/h. Isso ultrapassaria o próprio recorde do Blackbird e ampliaria os limites conhecidos da velocidade aérea.

A diferença entre Mach 3,3 e as velocidades propostas parece pequena em números, mas impõe desafios maiores à integridade estrutural, ao comportamento dos materiais e à eficiência do sistema de propulsão.

Os engenheiros voltam a estudar os planos do avião mais rápido da história e, com eles, os limites do voo humano. Se saírem do papel, os projetos permitiriam superar recordes e ampliar a velocidade aérea sustentada.

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