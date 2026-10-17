Especialistas identificam 17 ameaças catastróficas à saúde humana, duas com potencial de extinção

Um relatório publicado na revista The Lancet por uma comissão global de 37 membros aponta 17 ameaças catastróficas à saúde humana até 2.100, sendo duas delas capazes de levar a espécie à extinção. A avaliação analisou a gravidade de cada problema e as formas de enfrentá-los no restante deste século.

O conflito nuclear e o uso malicioso de inteligência artificial se destacam como as duas ameaças com maior potencial extintor, embora a probabilidade imediata de ambas permaneça baixa.

O copresidente da comissão disse à imprensa que a humanidade ainda tem capacidade de agir. Mas alertou que adiar a ação aumentará os custos futuros e transferirá os riscos para as próximas gerações.

As 17 ameaças mapeadas pelo relatório

O relatório elenca problemas de saúde que variam em escala e urgência. Poluição do ar, desnutrição infantil, hipertensão arterial, saúde mental precária e tabagismo figuram entre os principais riscos globais. Pandemias naturais, resistência a antimicrobianos e consumo excessivo de álcool também constam da lista de ameaças críticas.

Desigualdade de renda, baixo nível de escolaridade, envelhecimento não saudável, conflitos convencionais e obesidade completam o conjunto de 17 fatores mapeados. A redução da assistência ao desenvolvimento em saúde também integra a lista de ameaças críticas. A medida pode causar a perda de até 1,5 bilhão de anos de vida saudável, com 70% desse impacto na África Subsaariana.

Conflito nuclear: devastação sem precedentes

Ações preventivas contra conflito nuclear poderiam evitar aproximadamente 133 milhões de mortes até o fim do século. A estimativa também inclui a prevenção de cerca de 9,35 bilhões de anos de vida ajustados por incapacidade — medida que quantifica o impacto de doenças e condições de saúde sobre populações inteiras.

Esse potencial devastador coloca o conflito nuclear em posição de destaque no relatório, ainda que a probabilidade atual seja considerada reduzida. O cenário de guerra convencional também figura na lista de ameaças, embora com impacto menor que o conflito nuclear.

Inteligência artificial maliciosa: risco emergente

O uso malicioso de inteligência artificial representa a segunda ameaça com potencial extintor. Medidas para reduzir esse risco poderiam evitar aproximadamente 10,4 bilhões de anos de vida ajustados por incapacidade até 2.100. Embora a probabilidade atual permaneça baixa, os especialistas afirmam que essa ameaça representa grande impacto devido ao seu potencial de extinção.

Mudanças climáticas: impacto mensurável e além

As mudanças climáticas já constituem uma ameaça catastrófica e urgente à saúde e sobrevivência humana. Limitar o aquecimento global a cerca de 1,8°C, em vez de permitir o aumento até 4,4°C, poderia evitar a perda de 1,89 bilhão de anos de vida saudável.

Essa prevenção abrangeria causas diretas como calor extremo e poluição do ar. Contudo, o impacto real tende a ser ainda maior quando se consideram efeitos de difícil quantificação: deslocamentos populacionais, secas prolongadas e agravamento de transtornos mentais.

Sem reduções drásticas nas emissões de gases, essas perdas continuarão a se acumular além de 2.100 e intensificarão progressivamente outras ameaças listadas no relatório.

Agenda de três frentes para enfrentar as ameaças

A comissão estabelece uma agenda em três partes para enfrentar essas ameaças. O primeiro ponto é a preparação: líderes globais devem trabalhar na prevenção e oferecer apoio financeiro às comunidades mais marginalizadas.

Em segundo lugar, a comissão destaca a necessidade de apoiar avanços científicos, investir em inovações para combater essas ameaças e torná-las disponíveis de forma equitativa em todo o mundo. Entre elas estão novas vacinas, medicamentos e tecnologias climáticas.

O terceiro ponto diz respeito ao monitoramento das ameaças, e a comissão ressalta que não é possível responder a elas sem conhecer a dimensão dos problemas. Por isso, é vital acompanhar cada um desses riscos.

Se a probabilidade de guerra nuclear ou IA maliciosa é baixa, por que aparecem no topo da lista?

Porque a comissão usa dois critérios: probabilidade e impacto potencial. Uma ameaça pouco provável, mas de impacto devastador, recebe prioridade diferente de uma ameaça frequente e de menor escala. No caso do conflito nuclear ou do uso malicioso de inteligência artificial, se qualquer um deles ocorrer, o resultado seria a extinção ou o colapso civilizacional.

Essa consequência é tão grave que justifica investir na prevenção agora, mesmo com o risco imediato reduzido. É como um seguro: você não acha provável sua casa queimar, mas o custo de uma apólice vale a pena pelo dano potencial.