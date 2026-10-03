EUA procuram voluntários para viver de graça em castelo no Texas trabalhando 22 horas por semana - Foto: Pixabay/Pexels

Um projeto nos Estados Unidos oferece alojamento gratuito em um castelo no Texas a voluntários dispostos a trabalhar 22 horas semanais na restauração da propriedade. O projeto não exige experiência prévia e oferece quatro dias livres por semana para descanso ou exploração da região.

A propriedade, chamada Norwood Castle, fica na área metropolitana de Dallas-Fort Worth e está em reforma. Os voluntários trabalham às segundas, quartas e sextas-feiras, das 11 às 19 horas, com uma pausa de 30 minutos para almoço. A plataforma Worldpackers, que conecta viajantes a anfitriões que oferecem alojamento em troca de trabalho, publicou o anúncio.

O que envolve o trabalho no castelo

As tarefas variam à medida que a reforma avança. Os voluntários podem remover tapetes antigos, raspar tetos texturizados, preparar e pintar cômodos, lavar superfícies externas com jato de pressão, demolir um chuveiro antigo, limpar e ajudar a instalar pisos novos. Também podem surgir trabalhos gerais de demolição.

A anfitriã não exige experiência prévia em construção. Ter experiência em pintura, instalação de pisos, remodelação ou uso de ferramentas é uma vantagem, mas ela está disposta a ensinar as tarefas a quem não tiver experiência.

O trabalho exige esforço físico e levanta poeira, e por isso, a anfitriã busca pessoas dispostas a se sujar as mãos e seguir instruções com precisão.

Requisitos e benefícios para os voluntários

O requisito mais importante é a situação migratória: é necessário ter cidadania americana ou visto válido para participar. A plataforma não gerencia o processo de obtenção de visto nem cobre seus custos. O programa aceita voluntários individuais, casais ou duplas, sem limite de idade.

Em troca do trabalho, os voluntários recebem uma cama em quarto compartilhado e quatro dias livres por semana. A propriedade dispõe de estacionamento, e os gastos com passagens aéreas, seguro e transporte correm por conta dos candidatos. A propriedade tem avaliação de 5 sobre 5 na plataforma, baseada em 17 resenhas.

Localização e acesso à região

Norwood Castle fica na região metropolitana de Dallas-Fort Worth, que oferece várias atrações para os dias livres dos voluntários. A propriedade depende do uso de carro próprio: a estação de ônibus FlixBus e Greyhound fica a cerca de 8 minutos de carro, enquanto a estação de trem TRE está a cerca de 14 minutos.

Dallas oferece opções para aproveitar o tempo livre, com museus, parques, bairros históricos e culturais como o Arts District, West End Historic District, Deep Ellum e Bishop Arts District.

Atrações como o Klyde Warren Park, a Reunion Tower, o Dallas Museum, o Perot Museum, o Dallas Arboretum, o Botanical Garden, o Sixth Floor Museum, o Pioneer Plaza. E o Dallas World Aquarium ficam na região para quem quiser explorar a cidade durante os quatro dias livres.