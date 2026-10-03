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Prevendo o futuro

"Seremos como cães para os robôs": a previsão de Claude Shannon sobre o futuro da humanidade

Cientista imaginou décadas atrás um futuro radicalmente diferente do nosso

Henrique Cesaretti

03/10/2026 - 13h28
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Claude Shannon, o matemático e cientista da computação americano, imaginou décadas atrás um futuro radicalmente diferente do nosso: um mundo em que a inteligência das máquinas superaria amplamente a dos seres humanos. A visão que ele apresentou em entrevista à revista Omni não descrevia uma catástrofe, mas uma inversão profunda na hierarquia intelectual da espécie.

Shannon resumiu sua previsão ao El Confidencial com uma frase que ecoa até hoje: disse que visualiza um mundo em que os humanos seriam para os robôs o que os cães são para os humanos. E afirmou estar do lado das máquinas, e a comparação não evocava rebelião ou confronto, como em tantos cenários da ficção científica.

Ao contrário, sugeria uma convivência baseada em companhia, afeto, respeito e lealdade. A humanidade deixaria de ocupar a posição dominante do ponto de vista intelectual, mas permaneceria integrada a esse novo cenário tecnológico.

Uma inteligência além dos humanos

Shannon fez essas declarações ao discutir os limites dos computadores digitais e das redes neurais artificiais, tecnologias que mais tarde contribuiriam para o desenvolvimento de numerosos sistemas de inteligência artificial. Na época, o setor enfrentava restrições de capacidade computacional, e a redução dos investimentos enfraquecia o interesse pela área.

Mesmo diante desses obstáculos, Shannon considerava possível que as máquinas alcançassem um nível de inteligência diante do qual as capacidades coletivas da humanidade seriam claramente inferiores. Sua visão se aproxima do conceito de inteligência artificial geral, ou AGI: um sistema hipotético capaz de desempenhar um amplo espectro de tarefas cognitivas no mesmo nível dos humanos.

A tecnologia ainda não existe, e não está estabelecido que as arquiteturas atuais consigam chegar até lá.

A singularidade e o desconhecido

Outro conceito ligado a esse debate é a chamada singularidade tecnológica. Ela descreve um cenário hipotético em que o avanço da inteligência artificial desencadearia uma sequência de sistemas cada vez mais capazes. Segundo essa hipótese, a progressão poderia resultar em uma inteligência artificial superior à AGI e muito acima das capacidades cognitivas humanas.

As consequências desse processo continuam incertas. A previsão de Shannon permanece no campo da especulação porque não existe tecnologia que permita comprovar como seria a relação entre pessoas e máquinas nesse cenário. A questão é se essa coexistência pacífica corresponderá à realidade quando — e se — a inteligência artificial geral se tornar realidade.

Plantação em massa

Em 1998, casal plantou 2,7 milhões de árvores em área devastada; 25 anos depois, tudo mudou

Ao todo, 2,7 milhões de árvores foram plantadas

03/10/2026 12h30

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Imagem gerada por inteligência artificial

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O fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado, decidiram, em 1998, recuperar uma antiga fazenda da família em Aimorés, Minas Gerais. Décadas de pecuária intensiva e desmatamento haviam deixado o solo praticamente árido e transformado a propriedade em símbolo de recuperação ambiental.

A dupla fundou o Instituto Terra e passou a reintroduzir espécies nativas na propriedade, num trabalho que se estenderia por mais de duas décadas. Ao todo, 2,7 milhões de árvores foram plantadas, transformando 600 hectares de solo castigado pela erosão em uma floresta funcional.

Como a Terra árida virou floresta

O casal coletou sementes de plantas típicas da região, montou um viveiro próprio e levou as mudas aos trechos mais danificados da propriedade. O plantio exigiu adaptar cada etapa ao solo e ao clima local.

Passados cerca de 20 anos, o Instituto Terra já havia recuperado uma área com 293 tipos de vegetação, entre árvores, arbustos, flores, musgos e gramíneas. A cobertura vegetal avançou de forma gradual e consistente, transformando a paisagem antes coberta apenas por solo exposto.

Água e vida silvestre de volta

A vegetação recomposta trouxe ganhos que vão além do visual. O solo passou a reter mais umidade, a erosão caiu de forma acentuada e centenas de mananciais voltaram a existir na área, segundo o KfW, banco alemão de desenvolvimento.

Espécies da fauna nativa que haviam desaparecido do entorno encontraram novamente um habitat na área, sinal de que o ecossistema recuperou parte do equilíbrio perdido com décadas de uso agropecuário.

 

Um projeto que foi além da fazenda

O trabalho não ficou restrito às terras da família Salgado. Desde a fundação, o Instituto Terra também atua na bacia do Rio Doce, onde restaura áreas degradadas. A entidade produz mudas em viveiros próprios e recupera nascentes e matas ribeirinhas em outras partes de Minas Gerais.

O Instituto Terra também desenvolveu programas de educação ambiental e formação de profissionais. Essas iniciativas ajudaram a disseminar, entre moradores da bacia do Rio Doce, práticas que favorecem a conservação do solo e da água.

Um legado que ainda cresce

O que começou como a tentativa de recuperar uma propriedade familiar se transformou num projeto de restauração ecológica em larga escala. Hoje, o Instituto Terra atua em mais de 2.300 hectares e já plantou mais de 3,5 milhões de árvores, superando os 2,7 milhões plantados no início do trabalho.

Mais de 25 anos após o primeiro plantio em Aimorés, a paisagem antes coberta apenas por solo exposto continua a se regenerar por conta própria, sustentada pela floresta que o casal ajudou a plantar árvore por árvore.

Atualização

Sua TV pode ficar sem Netflix: veja os modelos afetados a partir de 29 de setembro

A restrição atinge sistemas desatualizados.

03/10/2026 12h08

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Foto: cottonbro studio/Pexels

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A partir de 29 de setembro, televisores antigos de Samsung, LG, Sony e Panasonic e aparelhos Apple TV perderão acesso à Netflix. Isso ocorrerá porque seus sistemas operacionais não recebem mais as atualizações de segurança que a plataforma exige para funcionar. Quem tiver um desses modelos não conseguirá abrir, baixar nem atualizar o aplicativo da Netflix pelo menu do aparelho.

Por isso, a restrição atinge sistemas desatualizados, que não suportam as medidas de proteção implementadas nos últimos anos.

Como identificar se sua TV será afetada

Três sinais indicam que o aparelho foi afetado pela restrição: o ícone da Netflix desaparece da tela inicial. A loja de aplicativos rejeita qualquer tentativa de baixar ou atualizar o app e surge uma mensagem de erro ao abrir o serviço.

Antes de substituir o aparelho, consulte o manual ou acesse o menu de configuração para confirmar o modelo exato e a versão do software instalada.

Também é possível verificar a compatibilidade diretamente na loja de aplicativos do televisor ou nos portais oficiais do fabricante e da Netflix, e a checagem leva minutos e evita decisões precipitadas.

Televisores Samsung, LG, Sony e Panasonic na lista

Na Samsung, Smart TVs anteriores a 2016 que usam o sistema Orsay OS ficam sem acesso. Na LG, telas antigas sem versões recentes de webOS são atingidas, sobretudo as séries Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, lançadas antes da consolidação do sistema operacional atual da marca.

Os televisores Sony Bravia das séries KDL, XBR e W95 também perdem compatibilidade porque usam software Linux proprietário. Os Panasonic VIERA de gerações anteriores, como as famílias VT50, AX900 e TC-P50VT25, entram na restrição. Os aparelhos Apple TV de primeira, segunda e terceira geração também ficam de fora do serviço.

Soluções práticas para continuar assistindo

Um televisor segue funcionando normalmente mesmo após perder Netflix — a limitação afeta apenas o app nativo. Um Chromecast, Fire TV ou Roku restaura o acesso à plataforma: basta conectar o dispositivo a uma porta HDMI, vinculá-lo à rede WiFi e selecionar essa entrada no controle remoto.

Para manter a compatibilidade, o televisor precisa de um sistema operacional que ainda receba atualizações de software e segurança. Modelos com versões recentes de webOS, Android TV ou outros sistemas ativos garantem suporte contínuo para o aplicativo da Netflix.

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