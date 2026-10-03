"Seremos como cães para os robôs": a previsão de Claude Shannon sobre o futuro da humanidade - Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Claude Shannon, o matemático e cientista da computação americano, imaginou décadas atrás um futuro radicalmente diferente do nosso: um mundo em que a inteligência das máquinas superaria amplamente a dos seres humanos. A visão que ele apresentou em entrevista à revista Omni não descrevia uma catástrofe, mas uma inversão profunda na hierarquia intelectual da espécie.

Shannon resumiu sua previsão ao El Confidencial com uma frase que ecoa até hoje: disse que visualiza um mundo em que os humanos seriam para os robôs o que os cães são para os humanos. E afirmou estar do lado das máquinas, e a comparação não evocava rebelião ou confronto, como em tantos cenários da ficção científica.

Ao contrário, sugeria uma convivência baseada em companhia, afeto, respeito e lealdade. A humanidade deixaria de ocupar a posição dominante do ponto de vista intelectual, mas permaneceria integrada a esse novo cenário tecnológico.

Uma inteligência além dos humanos

Shannon fez essas declarações ao discutir os limites dos computadores digitais e das redes neurais artificiais, tecnologias que mais tarde contribuiriam para o desenvolvimento de numerosos sistemas de inteligência artificial. Na época, o setor enfrentava restrições de capacidade computacional, e a redução dos investimentos enfraquecia o interesse pela área.

Mesmo diante desses obstáculos, Shannon considerava possível que as máquinas alcançassem um nível de inteligência diante do qual as capacidades coletivas da humanidade seriam claramente inferiores. Sua visão se aproxima do conceito de inteligência artificial geral, ou AGI: um sistema hipotético capaz de desempenhar um amplo espectro de tarefas cognitivas no mesmo nível dos humanos.

A tecnologia ainda não existe, e não está estabelecido que as arquiteturas atuais consigam chegar até lá.

A singularidade e o desconhecido

Outro conceito ligado a esse debate é a chamada singularidade tecnológica. Ela descreve um cenário hipotético em que o avanço da inteligência artificial desencadearia uma sequência de sistemas cada vez mais capazes. Segundo essa hipótese, a progressão poderia resultar em uma inteligência artificial superior à AGI e muito acima das capacidades cognitivas humanas.

As consequências desse processo continuam incertas. A previsão de Shannon permanece no campo da especulação porque não existe tecnologia que permita comprovar como seria a relação entre pessoas e máquinas nesse cenário. A questão é se essa coexistência pacífica corresponderá à realidade quando — e se — a inteligência artificial geral se tornar realidade.