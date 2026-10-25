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Revelação

Foto no Instagram revelou planta gigante visível do espaço que já está ameaçada de extinção

Estima-se que apenas 30 a 50 plantas dessa espécie permaneçam na natureza

Henrique Cesaretti

25/10/2026 - 14h13
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Uma foto compartilhada no Instagram levou cientistas a descobrir uma espécie de planta aquática gigante em lagos remotos da Colômbia, já criticamente ameaçada. Estima-se que apenas 30 a 50 plantas dessa espécie permaneçam na natureza.

Há cerca de cinco anos, Carlos Magdalena, especialista em nenúfares no Royal Botanic Gardens, Kew, notou algo incomum em imagens compartilhadas por Jeremiah Harris, administrador de um viveiro de plantas nos Estados Unidos.

Harris acreditava tratar-se da Victoria amazonica, uma espécie mais comum de nenúfar gigante, mas Magdalena desconfiou porque as fotos vinham do rio Inírida, na Colômbia, fora da área de distribuição natural conhecida desse grupo.

A confirmação por satélite e a expedição

Para verificar, Magdalena analisou imagens de satélite do rio e lagos próximos, identificando vários espécimes grandes que pareciam pertencer a uma única planta Victoria. Análises posteriores revelaram um terceiro lago com a mesma planta, o que motivou o planejamento de uma expedição de campo.

A expedição levou quase dois anos para ser organizada. A equipe passou cinco dias na região de Guainía, na bacia do rio Orinoco, viajando de barco por uma floresta alagada até os lagos. Os botânicos precisavam encontrar flores para diferenciar as espécies de Victoria, mas as primeiras plantas localizadas não estavam em floração.

A descoberta noturna e o papel dos povos indígenas

Na noite final, a equipe saiu de barco à 1 da manhã. Depois de navegar a noite inteira, encontrou uma planta em flor, e antes de partir, documentou sete plantas em dois lagos.

A expedição dependeu do conhecimento de pessoas que conheciam a região. Nilo Rodríguez, Jaime Hernández e Gustavo Melo, membros das reservas indígenas Atabapo, Caranacoa-Yurí-Laguna Morocoto e Puinave-Piapoco el Paujil, foram fundamentais na busca.

Rodríguez lembrava de ter visto os nenúfares quando criança, e melo, guia de rio da comunidade Tucano, sabia onde procurar outras plantas depois que a primeira busca não encontrou flores. Em relato ao Earth, Magdalena descreveu a descoberta como uma daquelas histórias extraordinárias que combinaram conhecimento indígena e horticultural.

Uma espécie rara em um gênero restrito

O trabalho completo foi publicado no periódico Phytotaxa, e em relato ao Earth, Magdalena disse que o conhecimento sobre a existência do nenúfar traz a responsabilidade de compreendê-lo melhor e protegê-lo. Segundo ele, não se pode mais esperar para agir diante da ameaça a tantas plantas selvagens.

A nova espécie, Victoria colombiana, integra um gênero raramente documentado. Com a descoberta, o gênero Victoria passou a ter quatro espécies conhecidas, todas caracterizadas por folhas flutuantes que podem atingir cerca de 2 metros de diâmetro. Antes dela, a espécie mais recentemente descrita era a Victoria boliviana, identificada em 2022 como o primeiro nenúfar gigante novo em 177 anos.

Especialistas consideram rara a descoberta de plantas dessa magnitude, e o novo nenúfar gigante pode ser visto do espaço. Os espécimes foram depositados no herbário do Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, que integrou a expedição.

Por que as flores são tão cruciais para identificar espécies de Victoria

Os botânicos precisam examinar as flores para diferenciar as espécies do gênero Victoria entre si. As folhas flutuantes, embora espetaculares, não fornecem características distintivas suficientes — plantas diferentes podem ter folhas com tamanhos e formatos muito semelhantes.

Por isso, mesmo após localizar os nenúfares gigantes pelo satélite e chegar aos lagos, a equipe precisava encontrá-los em floração para confirmar se se tratava realmente de uma espécie desconhecida.

Se a planta já estava lá há séculos, por que ninguém a havia descrito antes?

A Victoria colombiana cresce em lagos remotos dentro de florestas alagadas na bacia do Orinoco, em uma região de difícil acesso na Colômbia. As comunidades indígenas locais conheciam os nenúfares há gerações, e nilo Rodríguez, um dos guias, lembrava de tê-los visto quando criança. Esse conhecimento tradicional, porém, não havia sido documentado na literatura científica internacional.

A planta só se tornou conhecida no mundo acadêmico quando fotos compartilhadas no Instagram chamaram a atenção de um especialista em Kew, que relacionou as imagens à sua experiência e usou ferramentas de satélite.

O gênero Victoria é raro na ciência moderna

Encontrar uma nova espécie de nenúfar gigante é raro na botânica contemporânea. A Victoria colombiana é apenas a quarta espécie conhecida do gênero Victoria, e sua descoberta ocorre 177 anos após a última nova espécie desse grupo, a Victoria boliviana, identificada em 2022.

Por isso, podem passar mais de cem anos sem que uma nova Victoria seja formalmente descrita pela ciência. Todas as espécies do gênero têm folhas flutuantes gigantes, que podem atingir cerca de 2 metros de diâmetro e são visíveis até do espaço. Essa característica confere importância botânica, ecológica e estética às plantas.

Reflexão e Filosofia

Rousseau: "O homem nasce livre e, por toda parte, encontra-se acorrentado"

plicada à vida comum, a indagação serve para carreira, rotina e relacionamento

25/10/2026 15h44

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Foto: Reprodução

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Em 1762, o filósofo suíço Rousseau publicou "Do contrato social", obra em que questionou por que indivíduos sem direito natural de mandar uns nos outros acabam submetidos a regras e autoridades.

A frase escrita há séculos ainda funciona como régua para medir o espaço entre o que escolhemos e o que nos impõem, e nela, essa pergunta política ganhou forma madura.

Aplicada à vida comum, a indagação de Rousseau serve para carreira, rotina e relacionamento. Vale perguntar quanto de cada decisão cotidiana nasce de vontade própria e quanto é herança de uma regra nunca questionada.

O que as correntes representam

Ao tratar de pessoas nascidas livres, mas submetidas ao domínio alheio, Rousseau buscava responder ao desafio de legitimar a autoridade. Nenhuma norma se sustenta apenas por existir, e é preciso saber de onde ela vem e a quem serve.

Nessa leitura, a submissão não é natural, e investigar os interesses escondidos atrás de uma regra social importa mais do que aceitar sua existência como fato consumado.

Música, teatro e vaidade social

Rousseau não se limitou à teoria política: também foi compositor e dedicou parte importante de sua produção intelectual à música. Escreveu sobre teoria musical e criou obras para o palco, unindo filosofia, literatura e criação artística numa só trajetória.

Essa busca por conexão direta também aparece em outro aspecto de seu pensamento: o indivíduo se tornava escravo não só de leis externas, mas da própria vaidade e do desejo de reconhecimento alheio. Muitas vezes, a prisão está dentro de quem a sofre.

Pressões que imitam escolhas

Quando Rousseau escreveu que o homem nasce livre e se encontra acorrentado, o alvo não eram apenas leis e autoridades formais. No dia a dia, a imagem das correntes também se aplica a imposições que não vêm de uma lei explícita.

O que pesa, muitas vezes, é a expectativa de aprovação da família, dos colegas ou de um círculo social inteiro. Escolher uma profissão pelo prestígio, casar ou ter filhos por pressão da idade, ajustar o consumo ao padrão alheio, calar uma opinião por medo de rejeição e tratar uma tradição familiar como caminho sem volta são exemplos desse mecanismo silencioso.

Liberdade não é ausência de regra

Rousseau nunca propôs eliminar a vida em comunidade, e ele defendia a participação dos cidadãos na construção das próprias leis, guiadas pelo interesse comum e não pela vontade de poucos. Daí nasce uma distinção que também vale para a vida pessoal: nem todo limite é uma corrente injusta.

Normas que sustentam um convívio saudável cumprem papel bem diferente de uma cobrança familiar que fecha a porta ao diálogo. Antes de rejeitar uma obrigação, entender sua finalidade real evita confundir desconforto passageiro com injustiça.

Se nascemos livres, por que temos de obedecer a leis?

Rousseau não respondeu a essa pergunta eliminando as leis, e para ele, uma lei é legítima quando nasce de um acordo genuíno entre as pessoas que precisam cumpri-la: o contrato social. A diferença está em quem faz a lei, e se ela vem de fora, imposta por alguém com mais poder, é uma corrente.

Se emerge da vontade coletiva, incluindo a sua própria, deixa de ser puramente uma prisão.

Na vida cotidiana, uma regra ganha legitimidade quando quem a segue participa de sua criação ou ao menos consegue entendê-la e negociá-la. Uma lei de trânsito que você ajudou a pensar (ou que protege sua vida) é diferente de uma imposição sem explicação. O nascimento em liberdade não nega a necessidade de ordem comum.

Apenas exige que essa ordem tenha uma justificativa clara para quem vive sob ela.

Medindo o espaço da escolha

Enxergar com clareza as alternativas disponíveis é o primeiro passo para entender quanto de uma decisão é realmente autônoma. Condições materiais, tempo disponível e acesso à educação moldam o que parece possível em cada momento da vida.

Algumas perguntas ajudam nesse exame: quais opções estão de fato ao alcance? Que parte da escolha reflete um desejo reconhecido como próprio? Onde termina a regra formal e começa apenas a expectativa alheia? Vale ainda considerar quem sofre o impacto da decisão, se existe espaço para negociar e o que precisaria mudar para abrir mais caminhos.

A frase de Rousseau segue incômoda justamente porque não resolve o dilema. Ela apenas obriga quem a lê a se perguntar quanto da própria rotina nasceu de uma escolha e quanto veio de uma corrente nunca examinada.

Erros

Tolstói: "O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda"

Obras de Tolstói atravessam séculos com reflexões agudas

25/10/2026 15h16

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Imagem: Wikimedia Commons

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Liev Tolstói foi um dos grandes pensadores da literatura ocidental. Suas obras atravessam séculos com reflexões agudas sobre moral, sociedade e conflito humano.

Guerra e paz, Anna Karênina e A morte de Ivan Ilitch estão entre os clássicos mundiais, mas a influência de Tolstói vai além da literatura. Em Uma Confissão, a ideia de que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda sintetiza uma convicção que permeia toda sua obra.

Essa reflexão sobre integridade moral resume o pensamento tolstoiano: a responsabilidade individual não se negocia pela aprovação coletiva. Seus romances retratam a sociedade russa do século XIX e expõem a estrutura política e ideológica da época, além dos dilemas internos de personagens que ousam questionar normas estabelecidas.

Infância e formação

Nascido em 28 de agosto de 1828 em Iásnaia Poliana, na província de Tula, Tolstói enfrentou cedo a perda dos pais. Seu pai faleceu em 1837, deixando-o aos cuidados de uma tia que exerceria forte influência em sua trajetória.

Uma tia, de temperamento rígido, decidiu encaminhá-lo para a carreira militar, opção típica da aristocracia russa da época. Aos 16 anos, em 1844, iniciou estudos em Línguas Orientais na Universidade de Kazan, mas seu desempenho insatisfatório o levou a transferir-se para Direito. Reprovado nos primeiros exames, o fracasso acadêmico marcou profundamente o jovem Tolstói.

Insatisfeito com Kazan, mudou-se para Moscou em 1847 e, aos 21 anos, foi para São Petersburgo. Ali, retomou os estudos de Direito de forma intermitente, com uma postura que seus contemporâneos caracterizavam como boêmia.

 

Vida militar e descoberta da escrita

Os relatos de combate que seu irmão Nicolau trazia do Cáucaso despertaram em Tolstói o desejo de participar da luta armada. Em 1851, alistou-se e um ano depois, em 1852, passou oficialmente no exame de ingresso ao exército russo. Durante o período militar, começou a publicar na revista O Contemporâneo e ganhou atenção com um relato autobiográfico sobre sua infância.

Quando a Guerra da Criméia eclodiu em 1854, Tolstói foi designado para Sebastópol, onde escreveu contos que impressionaram a rainha Maria Alexándrovna.

Seu retorno a São Petersburgo como herói, em 1857, marcou uma virada. Depois, viajou pela Europa — Alemanha, França e Itália — e voltou convencido de que deveria contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, especialmente no combate ao analfabetismo.

Dedicação à literatura e legado

Em 1859, aos 31 anos, fundou em sua propriedade uma escola para crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu o cargo de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sófia Andriêievna, união que marcaria profundamente sua produção literária. Pressionado por dificuldades financeiras, Tolstói se dedicou mais intensamente à escrita.

Em 1865 nasceu sua obra-prima: Guerra e paz, romance monumental que foi publicado em capítulos na revista Mensageiro Russo. Após o sucesso dessa obra, publicou entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karênina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A morte de Ivan Ilitch.

Os personagens enfrentam a tensão entre moral individual e exigências sociais, refletindo as convicções do autor sobre responsabilidade pessoal e integridade.

Inquieto com questões espirituais, Tolstói buscou paz na religião ortodoxa e conviveu com monges. Em 1899, aos 71 anos, publicou o romance Ressurreição, e a Igreja Ortodoxa, chocada com o enredo e percebendo a influência de suas inquietações espirituais, decidiu excomungá-lo em 1901.

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