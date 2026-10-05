Gabriel García Márquez: "Fazer sempre o que se ama, e somente isso, é a fórmula para uma vida feliz" - Imagem: Festival Internacional de Cine en Guadalajara/Wikimedia Commons

Em Um manual para ser niño, publicado em 1995, o escritor colombiano Gabriel García Márquez defendeu que fazer sempre o que se gosta, e apenas isso, seria a fórmula para uma vida longa e feliz. No livro, o autor abordou a importância de dedicar tempo àquilo que realmente desperta interesse e paixão.

Para García Márquez, uma das chaves para viver de forma plena é identificar e seguir as próprias inclinações. Ele argumentava que muitas pessoas nascem com aptidões naturais que podem guiá-las para uma atividade, embora nem sempre percebam isso desde o início.

A vocação como caminho para a felicidade

No manual, o escritor colombiano afirmou que fazer sempre o que a pessoa gosta, e somente isso, é a fórmula para uma vida longa e feliz. García Márquez não restringiu essa reflexão às profissões ligadas à arte, como escritores, pintores, músicos, bailarinos, atores, jornalistas e cineastas.

Essa ideia se estendia a qualquer atividade capaz de despertar interesse genuíno. Para ele, o problema estava nos talentos que nunca encontravam espaço para se manifestar. Sem condições adequadas, essas capacidades passavam despercebidas ao longo da vida.

Uma trajetória marcada pela vocação pessoal

García Márquez vinculava essa teoria à própria história. Ele contou que aprendeu o ofício de escritor em circunstâncias difíceis, apoiado em dois pilares: uma aptidão bem definida e uma vocação arrasadora.

Por isso insistia que o papel de quem educa não é impor um destino, mas ajudar cada pessoa — especialmente crianças — a enxergar e desenvolver aquilo que realmente as entusiasma. Essa perspectiva reforçava que dar liberdade à criança para descobrir sua motivação vale mais que impor caminhos.

Um pensamento que ultrapassa a educação

Embora tenha nascido de uma reflexão sobre educação e vocações, a ideia do escritor se estende ao trabalho, aos estudos e até aos hobbies do dia a dia. Qualquer atividade capaz de gerar satisfação real entra nessa lógica, conforme García Márquez defendia.

A mensagem continua circulando décadas depois como um convite direto: prestar atenção ao que desperta entusiasmo genuíno e não abandonar as próprias inclinações por pressão externa. Para García Márquez, a autenticidade e a paixão pelo que se faz eram as verdadeiras fontes da felicidade duradoura.