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Fórmula para a felicidade

Gabriel García Márquez: "Fazer sempre o que se ama, e somente isso, é a fórmula para uma vida feliz"

Escritor colombiano defendeu que fazer sempre o que se gosta seria a fórmula para uma vida feliz

Henrique Cesaretti

05/10/2026 - 10h21
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Em Um manual para ser niño, publicado em 1995, o escritor colombiano Gabriel García Márquez defendeu que fazer sempre o que se gosta, e apenas isso, seria a fórmula para uma vida longa e feliz. No livro, o autor abordou a importância de dedicar tempo àquilo que realmente desperta interesse e paixão.

Para García Márquez, uma das chaves para viver de forma plena é identificar e seguir as próprias inclinações. Ele argumentava que muitas pessoas nascem com aptidões naturais que podem guiá-las para uma atividade, embora nem sempre percebam isso desde o início.

A vocação como caminho para a felicidade

No manual, o escritor colombiano afirmou que fazer sempre o que a pessoa gosta, e somente isso, é a fórmula para uma vida longa e feliz. García Márquez não restringiu essa reflexão às profissões ligadas à arte, como escritores, pintores, músicos, bailarinos, atores, jornalistas e cineastas.

Essa ideia se estendia a qualquer atividade capaz de despertar interesse genuíno. Para ele, o problema estava nos talentos que nunca encontravam espaço para se manifestar. Sem condições adequadas, essas capacidades passavam despercebidas ao longo da vida.

Uma trajetória marcada pela vocação pessoal

García Márquez vinculava essa teoria à própria história. Ele contou que aprendeu o ofício de escritor em circunstâncias difíceis, apoiado em dois pilares: uma aptidão bem definida e uma vocação arrasadora.

Por isso insistia que o papel de quem educa não é impor um destino, mas ajudar cada pessoa — especialmente crianças — a enxergar e desenvolver aquilo que realmente as entusiasma. Essa perspectiva reforçava que dar liberdade à criança para descobrir sua motivação vale mais que impor caminhos.

 

Um pensamento que ultrapassa a educação

Embora tenha nascido de uma reflexão sobre educação e vocações, a ideia do escritor se estende ao trabalho, aos estudos e até aos hobbies do dia a dia. Qualquer atividade capaz de gerar satisfação real entra nessa lógica, conforme García Márquez defendia.

A mensagem continua circulando décadas depois como um convite direto: prestar atenção ao que desperta entusiasmo genuíno e não abandonar as próprias inclinações por pressão externa. Para García Márquez, a autenticidade e a paixão pelo que se faz eram as verdadeiras fontes da felicidade duradoura.

Tecnologia e segurança

Policiais robôs já são realidade em Singapura; veja o que eles são capazes de fazer

Foi inaugurado um centro para treinar robôs humanoides com inteligência artificial para trabalhar ao lado de policiais

05/10/2026 11h36

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Foto: Rui Dias/Pexels

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Singapura inaugurou um centro para treinar robôs humanoides com inteligência artificial para trabalhar ao lado de policiais, agentes penitenciários e equipes de emergência. Os robôs serão preparados para revistar celas em busca de contrabando, entrar em zonas afetadas por explosões, manipular substâncias perigosas e reabastecer suprimentos médicos em ambulâncias.

O Home Team Humanoid Robotics Centre (H2RC) é uma instalação criada pela HTX, agência de ciência e tecnologia do Ministério do Interior de Singapura. O objetivo é preparar os humanoides para trabalhar ao lado de integrantes dos serviços de segurança e emergência em um ambiente real de operação até 2028.

Por enquanto, os robôs não patrulham as ruas de forma autônoma. A agência os utiliza para desenvolver capacidades específicas para situações em que a intervenção pode ser perigosa, fisicamente exigente ou repetitiva para os agentes humanos.

Aplicações na segurança e emergências

A polícia de Singapura treina os humanoides para entrar em cenários pós-explosão, deslocar-se entre escombros e coletar evidências relevantes para investigações. Durante o treinamento, os robôs transitam por superfícies irregulares, desviam de obstáculos e passam por restos espalhados pelo solo.

Assim, a polícia pode avaliar se as máquinas conseguem se deslocar e manipular objetos em ambientes com condições diferentes das de um laboratório convencional.

O Serviço Penitenciário de Singapura também participa do projeto, treinando os robôs para inspecionar celas e revistar pertences em busca de contrabando. A tarefa exige precisão nos movimentos das mãos e dos dedos, além de sensores capazes de detectar e manipular objetos pequenos.

O objetivo é que as máquinas possam examinar diferentes elementos dentro de uma cela e auxiliar nos controles penitenciários.

 

Outras missões de risco e rotina

Os serviços de Defesa Civil de Singapura exploram uma aplicação complementar: usar humanoides para trabalhar com materiais perigosos e coletar amostras de substâncias potencialmente tóxicas. Esse tipo de operação poderia reduzir a exposição de bombeiros e especialistas a químicos ou agentes desconhecidos nas primeiras etapas de uma emergência.

O quarto caso tem caráter diferente: os robôs poderiam reabastecer medicamentos, equipamentos e outros insumos nas ambulâncias. A tarefa exige identificar os objetos, transportá-los e colocá-los nos lugares determinados.

Por que escolher robôs humanoides

A escolha de humanoides considera as características dos locais onde os robôs deverão trabalhar. Boa parte da infraestrutura utilizada por policiais, bombeiros e pessoal penitenciário foi projetada para o corpo humano. Portas, escadas, válvulas, estantes, ferramentas e controles exigem movimentos que um robô com rodas pode ter dificuldade para realizar.

Um humanoide que precise coletar uma amostra perigosa, por exemplo, pode ter de abrir uma porta, atravessar uma sala, agachar-se, segurar uma ferramenta e depositar o material em um recipiente. Cada movimento pode ser relativamente simples por si só, e o desafio surge quando o sistema precisa combiná-los e adaptá-los a um ambiente que muda.

Uma porta pode ter mecanismo diferente do usado durante o treinamento. Os degraus podem variar em altura e profundidade, e um objeto pode aparecer em outra posição ou estar parcialmente oculto.

Por esse motivo, o H2RC não busca apenas ensinar movimentos predefinidos. O projeto pretende que os robôs interpretem o ambiente e adaptem as ações necessárias para completar uma tarefa.

Sobrevivência

Família chegou a uma ilha sem estradas em 1951; décadas depois, o local se tornou uma área protegida

Ilha não tinha ruas, cais, e nem eletricidade

05/10/2026 11h13

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Imagem: Divulgação/Three Hummock Island

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John Alliston, comandante condecorado da Marinha Real britânica, desembarcou em Three Hummock Island em 1951 com a esposa, Eleanor, e três filhos, em busca de uma vida autossuficiente. A ilha de 7.400 hectares no estreito de Bass, na Austrália, não tinha ruas, cais, e nem mesmo eletricidade — apenas construções precárias deixadas por ocupantes anteriores.

Pouco depois, nasceu a quarta filha, Ingrid, e a família enfrentou desafios que moldaram sua vida naquele território isolado. Para sobreviver, precisou construir abrigos, recolher água da chuva, cortar lenha para se aquecer e usar lampiões a querosene à noite.

Rotina moldada pelo isolamento

O dia a dia girava em torno da criação de ovelhas e gado. As marés e o calado dos barcos vindos da Tasmânia determinavam quando os suprimentos chegavam e quando a lã produzida saía da ilha. Em emergências, a família precisava contornar esses desafios logísticos sozinha.

John Alliston abriu uma faixa de terreno e construiu uma pista rudimentar para receber pequenos aviões. Os quatro filhos estudaram em casa por quase dez anos, por meio de programas por correspondência e com materiais enviados por navio. Depois, foram internados na Tasmânia para completar o ensino médio.

Eleanor documentou essa vida em dois livros: Escape to an Island (1966) e An Island Affair. As obras registraram o cotidiano rural, o trabalho com animais e as dificuldades de viver tão isolado.

 

Da pecuária à proteção ambiental

A criação de gado dos Alliston alterou a paisagem local. Um estudo publicado na Royal Society of Tasmania identificou 289 espécies de plantas vasculares na ilha, das quais 60 eram introduzidas, além de seis espécies nativas raras ou vulneráveis.

A partir da década de 1970, as políticas de proteção ambiental ganharam força na região, levando o governo australiano a declarar a área reserva natural em 1978.

O gado foi retirado gradualmente para proteger colônias de aves e a vegetação nativa. Em 2001, o território recebeu a designação de Reserva Estadual. Eleanor faleceu em 2003, e John, um ano depois.

Os descendentes mantiveram a propriedade até 2006, quando terminou o contrato de arrendamento com o Estado de Tasmânia, após 55 anos de permanência da família. A ilha passou à gestão do serviço de parques nacionais, e a maior parte do território ficou sob proteção integral.

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