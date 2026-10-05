Parede de garrafas de água pode aquecer casas em regiões frias sem gastar energia

Garrafas plásticas recicladas, cheias de água e encaixadas em uma estrutura simples, podem aquecer uma casa sem eletricidade. Durante o dia, a água absorve a energia do sol e, à noite, libera essa reserva aos poucos, aquecendo o ambiente.
O método foi testado em um estudo publicado no International Journal of Architecture and Urban Studies, que avaliou seu uso como sistema de aquecimento solar passivo.
O princípio da massa térmica
A técnica se apoia no fenômeno físico da massa térmica: certos materiais acumulam energia quando a temperatura sobe e devolvem esse calor lentamente à medida que o entorno esfria. A água é adequada para isso porque retém grandes quantidades de calor por mais tempo que boa parte dos materiais usados na construção.
Por isso, a água pode ser combinada com outros elementos em projetos de aquecimento solar passivo, sem necessidade de fonte elétrica. A parede se comporta quase como uma bateria: armazena energia enquanto o sol bate forte e a devolve quando a temperatura cai.
Como os pesquisadores testaram a ideia
No experimento, os pesquisadores encaixaram garrafas plásticas reutilizadas e preenchidas com água em estruturas metálicas montadas sobre superfícies diferentes. Nos horários de maior incidência solar, a temperatura da água subiu gradualmente e acumulou energia ao longo do dia.
Quando o sol se põe e o ar esfria, esse calor armazenado passa para o interior da construção. A equipe comparou ambientes distintos ao longo de 24 horas e confirmou que o efeito das garrafas se mantém mesmo em épocas mais frias do ano.
Vale ressaltar que o método não substitui um sistema de aquecimento convencional, mas comprova que um material reaproveitado e de baixo custo pode captar energia solar sem depender da rede elétrica. A alternativa é especialmente interessante para regiões frias com boa exposição ao sol durante o dia.