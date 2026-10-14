Guimarães Rosa deixou uma lição sobre a vida: "A colheita é comum, mas o capinar é sozinho"

Desde 1956, quando Guimarães Rosa publicou Grande Sertão: Veredas, uma sentença permanece pouco citada entre os brasileiros — apesar de traduzir com exatidão a experiência de quem trabalha nos bastidores, invisível. A frase, dita pelo ex-jagunço Riobaldo, captura algo que passa despercebido nas vidas de milhões: o esforço que precede qualquer reconhecimento.
A sentença "A colheita é comum, mas o capinar é sozinho" descansa entre centenas de reflexões no fluxo de consciência do personagem. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou a obra como uma das que mais incorporam aforismos à literatura em língua portuguesa.
Todavia, essa frase específica nunca ganhou o mesmo destaque de "viver é muito perigoso" — talvez justamente porque retrata aquilo que ninguém vê.
O que Rosa quis expressar
Riobaldo fala de um lugar de vivência: cruzou o sertão baiano a cavalo, enfrentou emboscadas, carregou culpas que não podia compartilhar. Quando menciona o capinar solitário, transcende a imagem da lavoura. Refere-se àquele esforço prévio que só quem o realiza conhece bem — o trabalho que brota de dentro, sem testemunha.
O romancista de Cordisburgo construiu sua narrativa sobre essa tensão permanente: Riobaldo combate em grupo, mas padece sozinho. Ama em silêncio, e questiona calado, e a colheita, fruto coletivo, leva nome de todos, e o suor de cada um, porém, jamais se divide.
Rosa inventava palavras porque as existentes não comportavam a profundidade que tinha a dizer — desse modo, suas frases funcionam como princípios universais, independentes de época, região ou classe.
A travessia contemporânea
Pense no entregador que pedala dez horas para o jantar chegar quente na mesa alheia. Observe a educadora que redige planos de aula madrugada adentro, para que trinta crianças entendam frações no dia seguinte. Veja o operário que constrói cada parede com seus próprios braços, possibilitando teto para outra família — enquanto seu nome fica fora das escrituras.
O capinar segue sendo tarefa de uma pessoa só, e a colheita, porém, vem no contrato de outro.
Rosa não descrevia o trabalhador urbano moderno — escrevia sobre jagunços e vaqueiros do São Francisco. Contudo, a força contida nessas sete palavras ultrapassa o sertão original. Sua liberdade com a linguagem permitiu que cada reflexão funcionasse como um provérbio: válida hoje, válida em qualquer contexto, válida para quem quer que a leia.
O infinito dentro do relato
A última palavra do romance é "travessia", com um ponto final que precede um símbolo de infinito. Riobaldo termina sua narrativa sem encerramento — pois sua vida não se conclui naquele capítulo. A travessia designa o estado contínuo de estar vivo: seguir em frente, tropeçar, reparar o erro, prosseguir novamente.
Fora das páginas, o termo expandiu-se em canções, títulos de obras, conversas cotidianas — ganhou peso de palavra que nomeia a condição de quem respira e tenta. Sete palavras do século passado ainda espelham quem madruga no Brasil inteiro, invisível, plantando o que outros colherão como seu.