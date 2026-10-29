Há 100 anos, centenas de navios foram abandonados em rio e hoje formam ilhas - Foto: Critical Smith/Pexels

Mais de 100 embarcações apodrecem nas águas rasas do rio Potomac, nos Estados Unidos, há cerca de um século, quando uma empresa de desmonte naval as deixou ali. Conhecida como Mallows Bay, a área se transformou em pequenas ilhas cobertas de vegetação e habitadas por aves, castores e peixes.

Entre 1917 e 1919, os Estados Unidos fabricaram aproximadamente 300 navios de vapor de madeira para transportar suprimentos durante a Primeira Guerra Mundial. O conflito terminou antes que a maior parte dessas embarcações entrasse em operação, e elas se tornaram obsoletas quase assim que saíram dos estaleiros.

De sucata naval a acidente de negócio

A Western Marine and Salvage Corporation comprou parte da frota com a intenção de extrair metais e peças que pudessem ser revendidos. A empresa levou 169 dessas embarcações até Mallows Bay em 1929 para iniciar o processo de desmonte, incendiando muitas delas até a linha d'água para facilitar a retirada de material.

O plano de recuperação de sucata perdeu força rapidamente e a empresa faliu durante a Grande Depressão. Os cascos ficaram abandonados no leito do rio e começaram a ser conhecidos como a "Frota Fantasma".

Como a natureza tomou conta dos destroços

Com o passar das décadas, os cascos de madeira começaram a reter sedimentos e sementes carregados pela correnteza. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, esse acúmulo deu origem a arbustos e árvores que cresceram diretamente sobre as estruturas submersas, como cedros vermelhos e caquis silvestres.

Peixes e castores encontraram abrigo entre as madeiras carcomidas, enquanto águias-de-cabeça-branca, garças azuis e águias-pescadoras passaram a usar os destroços para pousar, descansar e construir ninhos. O ecossistema formado no local tem valor ambiental e histórico, por reunir vida selvagem e os restos de navios de guerra nunca usados.

Em 2019, as autoridades reconheceram a relevância do local e o transformaram no Santuário Marinho Nacional Mallows Bay-Potomac River. Quase um século depois de serem descartados, os cascos que um dia foram pensados para a guerra sustentam hoje um refúgio de vida selvagem às margens do Potomac.

Como posso visitar a Frota Fantasma?

O principal acesso aos navios é pelo Mallows Bay Park, operado pelo condado de Charles. O parque fica no endereço 1440 Wilson Landing Road, em Nanjemoy, Maryland. Um trilho de 0,8 quilômetro contorna o parque e a bacia de salvamento. Em 2010, construíram uma rampa e um cais para barcos para permitir o acesso ao rio Potomac.

É comum fazer canoagem ou andar de caiaque entre as ruínas dos navios, que formam um recife natural.