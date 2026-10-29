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Ilhas formadas

Há 100 anos, centenas de navios foram abandonados em rio e hoje formam ilhas

Centenas de embarcações apodreceram e se tornaram em pequenas ilhas

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 07h23
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Mais de 100 embarcações apodrecem nas águas rasas do rio Potomac, nos Estados Unidos, há cerca de um século, quando uma empresa de desmonte naval as deixou ali. Conhecida como Mallows Bay, a área se transformou em pequenas ilhas cobertas de vegetação e habitadas por aves, castores e peixes.

Entre 1917 e 1919, os Estados Unidos fabricaram aproximadamente 300 navios de vapor de madeira para transportar suprimentos durante a Primeira Guerra Mundial. O conflito terminou antes que a maior parte dessas embarcações entrasse em operação, e elas se tornaram obsoletas quase assim que saíram dos estaleiros.

De sucata naval a acidente de negócio

A Western Marine and Salvage Corporation comprou parte da frota com a intenção de extrair metais e peças que pudessem ser revendidos. A empresa levou 169 dessas embarcações até Mallows Bay em 1929 para iniciar o processo de desmonte, incendiando muitas delas até a linha d'água para facilitar a retirada de material.

O plano de recuperação de sucata perdeu força rapidamente e a empresa faliu durante a Grande Depressão. Os cascos ficaram abandonados no leito do rio e começaram a ser conhecidos como a "Frota Fantasma".

Como a natureza tomou conta dos destroços

Com o passar das décadas, os cascos de madeira começaram a reter sedimentos e sementes carregados pela correnteza. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, esse acúmulo deu origem a arbustos e árvores que cresceram diretamente sobre as estruturas submersas, como cedros vermelhos e caquis silvestres.

Peixes e castores encontraram abrigo entre as madeiras carcomidas, enquanto águias-de-cabeça-branca, garças azuis e águias-pescadoras passaram a usar os destroços para pousar, descansar e construir ninhos. O ecossistema formado no local tem valor ambiental e histórico, por reunir vida selvagem e os restos de navios de guerra nunca usados.

Em 2019, as autoridades reconheceram a relevância do local e o transformaram no Santuário Marinho Nacional Mallows Bay-Potomac River. Quase um século depois de serem descartados, os cascos que um dia foram pensados para a guerra sustentam hoje um refúgio de vida selvagem às margens do Potomac.

Como posso visitar a Frota Fantasma?

O principal acesso aos navios é pelo Mallows Bay Park, operado pelo condado de Charles. O parque fica no endereço 1440 Wilson Landing Road, em Nanjemoy, Maryland. Um trilho de 0,8 quilômetro contorna o parque e a bacia de salvamento. Em 2010, construíram uma rampa e um cais para barcos para permitir o acesso ao rio Potomac.

É comum fazer canoagem ou andar de caiaque entre as ruínas dos navios, que formam um recife natural.

Citação histórica

Primeiro não europeu a vencer o Nobel: "Chorar pelo sol impede você de ver as estrelas"

Ele recebeu o prêmio em 1913.

28/10/2026 18h00

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Quando Rabindranath Tagore recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1913, tornou-se o primeiro escritor não europeu a conquistar essa honraria. O poeta bengali chegava ao reconhecimento internacional com uma obra que combinava filosofia, lirismo e sabedoria acessível, marcada por imagens poéticas que atravessaram gerações.

Uma de suas frases mais memoráveis resume a profundidade de seu pensamento: quem se entrega ao choro pela perda do sol não consegue enxergar as estrelas que permanecem no céu. A metáfora, publicada em 1916 na coletânea Stray Birds , não oferece consolo fácil — ela descreve como o luto intenso nos bloqueia para enxergar possibilidades que ainda existem.

O que a metáfora revela sobre o luto

Na poesia de Tagore, o sol representa aquilo que desapareceu e ocupava o centro da vida: uma relação importante, uma oportunidade perdida, um período que parecia eterno. Perder algo assim deixa cicatrizes reais, e as lágrimas que derramamos são válidas e necessárias.

O problema surge quando a dor monopoliza nossa atenção completamente. As estrelas — símbolos de outras conexões, aprendizados e momentos ainda possíveis — continuam brilhando, mas quem chora olhando para baixo não as vê. A imagem não culpa quem sofre; reconhece apenas como o sofrimento extremo redimensiona nossa capacidade de perceber o que continua ao redor.

Construção poética de uma verdade universal

Stray Birds reúne centenas de pensamentos breves, muitos deles construídos com elementos da natureza: pássaros, folhas, rios, flores, céu, noite e luz. Tagore escolhia o cotidiano para aproximar sentimentos abstratos de imagens que qualquer pessoa consegue visualizar.

Essa economia de linguagem explica por que sua frase sobre o sol permanece reconhecível após mais de um século. Outros aforismos da coletânea usam estratégia semelhante: colocam ideias filosóficas dentro de relações simples entre elementos naturais.

Os contrastes entre claro e escuro, as mudanças representadas pelas estações, as imagens pequenas falando de emoções humanas e as frases curtas que deixam parte da interpretação para o leitor — tudo trabalha junto para criar verdades que o leitor sente como suas.

Um poeta que foi além da Literatura

Tagore não se limitou a escrever poesia. Compôs canções, escreveu romances e contos, desenvolveu projetos educacionais que influenciaram o pensamento sobre ensino e criou uma obra musical praticamente única em sua amplitude.

Compôs Jana Gana Mana , que se tornou o hino nacional da Índia em 1950, enquanto Amar Sonar Bangla foi adotado por Bangladesh em 1971. Essa versatilidade — a capacidade de transformar observações pequenas em reflexões que tocam a condição humana — faz com que o legado de Tagore ultrapasse fronteiras de idioma e tempo.

Quando alguém enfrenta uma perda, a metáfora de Tagore oferece uma sabedoria que permanece viva desde que Stray Birds foi publicada pela Macmillan em Nova York em 1916: chorar pelo sol impede de ver as estrelas.

Reflexão

"Só um tolo acredita que isso é felicidade": a reflexão de Bertrand Russell

Filósofo defendeu a liberdade de pensamento.

28/10/2026 17h26

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Foto: Reprodução

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Bertrand Russell, matemático e filósofo britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, dedicou boa parte de sua obra a refletir sobre o que realmente nos torna felizes. A felicidade dos outros pode se tornar uma referência incômoda quando a comparamos com nossa própria vida.

Russell defendeu a liberdade de pensamento e o valor de questionar certezas, mesmo quando elas nos trazem conforto.

Um ano depois de receber o prêmio, em 16 de dezembro de 1951, Russell publicou um artigo na The New York Times Magazine que terminava com dez princípios que ficaram conhecidos como seu Decálogo Liberal — propostas para pensar e conviver: examinar as provas, argumentar diante do desacordo e resistir a impor opiniões mediante autoridade.

A advertência sobre a felicidade ilusória

O último dos dez princípios tratava da inveja de uma felicidade que Russell considerava enganosa. Ele alertava contra a inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso de tolos, pois só um tolo acredita que isso é felicidade. A frase foi incorporada posteriormente ao terceiro volume de sua autobiografia e permanece como uma de suas ideias mais provocadoras.

A expressão em inglês "a fool's paradise" alude a uma satisfação sustentada em ilusões ou numa compreensão equivocada das circunstâncias. Lida junto aos outros nove princípios, a advertência funciona como um convite a não idealizar o bem-estar de quem evita qualquer dúvida.

No início do texto, Russell recomendava desconfiar da segurança absoluta e, mais adiante, defendia a honestidade mesmo quando reconhecer a verdade fosse incômodo.

A ilusão da tranquilidade observada

A frase se relaciona a uma experiência cotidiana: ver alguém aparentemente despreocupado e pensar que sua vida é melhor. A tranquilidade que observamos, contudo, não revela tudo o que essa pessoa conhece, ignora ou decide enfrentar.

A defesa da liberdade de pensamento também foi destacada pela Academia Sueca, que ressaltou seus escritos em defesa dos ideais humanitários ao lhe conceder o prêmio.

A obra de Russell reuniu investigações sobre lógica e matemática e ensaios dirigidos a leitores interessados em questões morais e sociais. Nesse percurso, a busca de uma vida satisfatória conviveu com uma exigência: manter a capacidade de questionar, discordar e revisar aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso não é confortável.

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