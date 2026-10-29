Miguel Delibes, escritor espanhol: "Uma boa vida se sustenta em quatro pilares básicos"

A felicidade não depende apenas de dinheiro, sucesso profissional ou realizações pessoais. Ela está ligada aos vínculos que construímos ao longo da vida — convicção que marcou toda a obra de Miguel Delibes, escritor espanhol do século XX, cuja reflexão sobre a convivência humana continua relevante.

O escritor vallisoletano identificava quatro pilares fundamentais para uma vida plena: solidariedade, ternura, respeito mútuo e amor. Em um discurso pronunciado em Valladolid em setembro de 1986, Delibes sintetizou esse pensamento ao mencionar como essenciais para entender as relações humanas os sentimentos que acompanhavam seus personagens: amor, ternura, solidariedade, respeito mútuo e compaixão.

Os pilares da convivência segundo Delibes

A solidariedade, para o autor, significava estar atento às dificuldades alheias. Essa preocupação aparece em suas obras, nas quais personagens enfrentam pobreza, isolamento e injustiça. Em romances como Os santos inocentes, Delibes retratou desigualdades sociais e a fragilidade humana, mostrando como a dignidade e o trato com o próximo se tornam questões fundamentais.

A ternura e o respeito complementavam essa visão da convivência. Por meio de seus personagens, Delibes defendia o reconhecimento das necessidades e dos sentimentos alheios. Em suas narrativas, pequenos gestos cotidianos, como ouvir, acompanhar e demonstrar compreensão, ganham peso. Em relações duradouras, não basta compartilhar experiências. É preciso respeitar as diferenças e cultivar os laços pessoais.

O sentido de acompanhar o outro

O amor completava a reflexão de Delibes sobre os relacionamentos. Em seu discurso de 1986, o escritor expressou uma ideia central: todo ser veio a este mundo para aliviar a solidão de outro ser. Essa reflexão resume uma de suas contribuições mais conhecidas: a importância de estar presente na vida dos demais e encontrar propósito por meio das conexões pessoais.

Para Delibes, a solidão e a necessidade de afeto faziam parte da experiência humana e não deveriam ser ignoradas. Acompanhar o outro, portanto, não era um favor, mas responsabilidade de cada pessoa em relação aos demais.

Um legado que perdura

Delibes faleceu em 2010, deixando uma obra marcada pela sensibilidade humana e pela defesa da dignidade. Suas reflexões permanecem atuais em uma sociedade onde obrigações diárias dificultam o cuidado dos vínculos. Solidariedade, ternura, respeito mútuo e amor continuam sendo valores essenciais para construir relacionamentos mais profundos e encontrar bem-estar na convivência com os outros.

O que significa cuidar dos vínculos em um dia comum

Delibes enfatizava que construir relações duradouras não exige grandes gestos. Significa avaliar diariamente pequenas ações: ouvir de verdade quando alguém fala, acompanhar quem está sozinho e demonstrar compreensão nos momentos difíceis. Na prática, isso pode significar estar presente quando um amigo está triste, lembrar-se de perguntar como alguém está ou reconhecer que as diferenças entre as pessoas não precisam afastá-las.

Nessa visão, a felicidade não é um prêmio que se alcança sozinho. Ela surge quando os relacionamentos recebem a mesma dedicação que o trabalho e o sucesso. Quem prioriza o avanço profissional e deixa amizades e família em segundo plano ignora um dos pilares que sustentam uma vida plena.