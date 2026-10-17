Homem buscava minério de ferro no Google Earth e encontrou algo nunca visto pela ciência - Foto: -fabio- (CC BY 2.0)

Em julho de 2007, o geólogo Arthur Hickman vasculhava imagens de satélite da Western Australia no Google Earth em busca de depósitos de minério de ferro. Entre as colinas ásperas de Pilbara, um círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela.

A forma era, na verdade, uma cratera de impacto causada por um meteorito, com 850 pés (260 metros) de largura. Décadas de atividade mineradora nas proximidades não haviam revelado aquela formação geológica.

A estrutura ganhou o nome de cratera Hickman, em homenagem a quem a avistou primeiro. Comprovar que um meteorito de ferro havia escavado aquele terreno exigiu anos de trabalho de campo, perfurações e análises em laboratório.

Um círculo que ninguém tinha notado

Hickman trabalhava na Geological Survey of Western Australia (GSWA) e, na época, rastreava imagens em busca de depósitos de ferro formados em antigos leitos de rio. De uma altitude de 20.000 pés, ele avistou uma formação parecida com uma bolha, como um defeito na imagem, conforme relatou à Australian Geographic.

O círculo está localizado na Ophthalmia Range, a cerca de 22 milhas (36 quilômetros) a noroeste da cidade mineradora de Newman. A exploração de minério de ferro na vizinha Hamersley Range é intensa, e a própria GSWA havia mapeado a área aproximadamente duas décadas antes da descoberta, mas não havia notado a cratera.

A confirmação pelos colegas da ANU

Hickman enviou capturas de tela e coordenadas a colegas da Australian National University (ANU). O pesquisador Andrew Glikson batizou a cratera em homenagem a ele, reconhecendo tanto a descoberta quanto os 35 anos de dedicação de Hickman ao estudo da geologia de Pilbara.

A borda da cratera, parcialmente desgastada pelo tempo, se eleva até 98 pés (30 metros) acima de um fundo circular e plano. Esse formato se repete em outras crateras de impacto de pequeno porte.

Em 2008, Glikson, Hickman e um colega descreveram o local em detalhe e encontraram rochas fraturadas na borda, cortadas por veios do mineral goethita, presentes apenas dentro da área da cratera.

Um objeto de 10 metros de largura

A equipe calculou que a cratera original tinha cerca de 260 pés (80 metros) de profundidade, escavada por um objeto de aproximadamente 33 pés (10 metros) de diâmetro. O impacto teria lançado destroços a até 980 pés (300 metros) ao norte da borda.

Pela aparência, a cratera parecia relativamente recente, provavelmente datada do Pleistoceno Tardio, entre 10.000 e 100.000 anos atrás. Faltava, porém, uma prova decisiva: amostras coletadas na superfície não mostravam nenhum traço químico de material meteorítico. E a hipótese de impacto ainda dependia principalmente do formato da cratera e das rochas fraturadas.

A perfuração que trouxe a resposta

No fim de 2012, a GSWA se uniu à mineradora Atlas Iron para perfurar um poço vertical no centro do fundo da cratera. O núcleo de rocha extraído chegou a 212 pés (64,7 metros) de profundidade.

Segundo o geólogo da GSWA Peter Haines, tratou-se da primeira perfuração científica de uma cratera de impacto simples desse tamanho já realizada na Austrália, conforme apresentado em um seminário da Curtin University. A broca atravessou quase 165 pés (50 metros) de sedimento acumulado dentro da cratera ao longo do tempo.

Abaixo dessa camada havia cerca de 20 pés (6 metros) de brecha de impacto — uma mistura de rocha esmagada e parcialmente derretida — antes de a broca alcançar a rocha original. Foi exatamente ali que surgiu a evidência que faltava havia anos.

O rastro químico do meteorito

A camada de brecha revelou níveis de níquel de até 2.381 partes por milhão, muito acima das menos de 3 partes por milhão encontradas na rocha ao redor. A mesma camada também apresentava concentração elevada de irídio, elemento raro na crosta terrestre e comum em meteoritos de ferro.

Em 2018, o primeiro meteorito metálico fresco associado à cratera foi identificado. Classificado como meteorito de ferro do grupo IAB, recebeu o nome Hickman em homenagem ao seu descobridor.

Pesquisadores da Curtin University e da GSWA apresentaram novos resultados em janeiro de 2025 na reunião anual da Meteoritical Society. Estudaram vidro formado pelo impacto, extremamente poroso e similar a pedra-pomes, contendo pequenas esferas de ferro-níquel e níveis elevados de ferro, níquel, cobalto e elementos do grupo da platina.

Uma esfera com apenas 20 micrômetros de diâmetro continha 33% de níquel. Os pesquisadores concluíram que esse material, junto aos resultados anteriores de perfuração, fornece evidência diagnóstica inequívoca da origem de impacto meteorítico para a cratera Hickman.

A combinação química confirmou a origem meteorítica da cratera Hickman. Hickman a descobriu ao notar uma forma estranha na tela de um computador. A pesquisa original foi publicada no Australian Journal of Earth Sciences. A busca por minério de ferro acabou revelando um capítulo até então desconhecido da história geológica de Pilbara.