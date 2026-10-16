Astrônomos detectam um sinal misterioso vindo do espaço e ainda não sabem explicar sua origem - Foto: Lucas Pezeta/Pexels

Dois sinais sem explicação foram captados por astrônomos durante a observação de um pequeno trecho do céu na constelação austral de Fornax. A descoberta usou dados do Campo Ultraprofundo (HUDF), um dos registros mais ricos em detalhes já produzidos do Universo em luz visível. Os especialistas ainda não determinaram a natureza dos sinais, que desafiam as explicações convencionais e levantam novas questões sobre fenômenos extremos no Universo.

A pesquisa teve à frente Mason Huberty, cientista vinculado à Universidade de Minnesota, e veio a público no periódico The Astrophysical Journal na segunda quinzena de setembro. A intenção da equipe era rastrear corpos celestes distantes e de brilho fraco, recorrendo à análise de linhas de emissão como ferramenta de busca. Esse método permite reconhecer, pela luz emitida por um corpo celeste, informações como sua composição química, temperatura e demais características físicas.

O achado que desafia explicações

Os cientistas encontraram seis galáxias distantes como esperado, mas um sétimo objeto se comportou de maneira inesperada. Ele brilhava intensamente no infravermelho próximo, mas não apresentava nenhuma outra linha de emissão que servisse como impressão digital química para identificá-lo.

A equipe fez duas observações, separadas por 88 dias, e registrou o mesmo sinal anômalo nas duas. A repetição descartou a possibilidade de erro instrumental ou de um artefato tecnológico passageiro e mostrou que os instrumentos captavam algo genuinamente incomum.

Hipóteses em debate entre os astrônomos

Os pesquisadores consideram duas explicações principais: o objeto poderia ser uma supernova ou um buraco negro no processo de desintegrar uma estrela. Nenhuma das duas teorias, porém, explica completamente as características observadas, e por isso, os dados continuam ambíguos.

Para avançar na investigação, os astrônomos afirmam que ainda é preciso confirmar o desvio para o vermelho do objeto e descobrir o que realmente provoca a emissão detectada. Segundo eles, um exame espectroscópico mais sensível e aprofundado teria condições de captar outras linhas de emissão até agora não detectadas, o que ajudaria a esclarecer tanto o desvio para o vermelho quanto a verdadeira natureza do objeto.

Por que linhas de emissão funcionam como "impressão digital" dos objetos celestes

Ao buscar linhas de emissão, os astrônomos procuram padrões específicos da luz emitida pelos objetos no espaço. Cada elemento químico, quando aquecido ou energizado, emite luz em comprimentos de onda precisos e únicos. É como se cada substância tivesse sua própria assinatura luminosa.

Ao capturar essa luz com instrumentos sensíveis, os cientistas conseguem identificar os elementos presentes e determinar a temperatura, a composição química e outras propriedades físicas do objeto.

No caso do sétimo objeto, o problema é justamente o oposto: ele brilha intensamente em infravermelho próximo, mas não emite as linhas de emissão esperadas que permitiriam identificá-lo. É como encontrar algo que brilha sem a assinatura química que deveria acompanhá-lo, e a ausência contraria o que os astrônomos esperavam.

Quando a repetição de um sinal não garante que sabemos o que é

A descoberta também mostra que repetir um sinal não basta para identificá-lo. Embora os astrônomos tenham registrado o mesmo sinal anômalo em duas observações separadas por 88 dias, isso descarta apenas a possibilidade de erro técnico ou falha passageira dos instrumentos.

A repetição confirma que algo real está sendo captado, mas não explica o que os cientistas estão vendo nem esclarece a natureza física do objeto. Ele pode continuar sendo um mistério mesmo que seja autêntico e verificável.

Por que os astrônomos não conseguem simplesmente identificar o objeto com as observações que já têm?

Porque o sétimo objeto não se comporta como esperado. Ele brilha em infravermelho próximo, o que indica emissão de luz, mas não é acompanhado pelas linhas de emissão características que permitiriam aos cientistas determinar sua composição química e outras propriedades.

As duas hipóteses principais — uma supernova ou um buraco negro despedaçando uma estrela — não explicam completamente as características observadas com os dados disponíveis. Para avançar, os pesquisadores precisam de observações ainda mais profundas e sensíveis, capazes de captar linhas de emissão adicionais e confirmar o desvio para o vermelho do objeto.

Essas informações são essenciais para determinar o que ele é.