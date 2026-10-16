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Astronomia

Astrônomos detectam um sinal misterioso vindo do espaço e ainda não sabem explicar sua origem

Os especialistas ainda não determinaram a natureza dos sinais.

João V. Valença

16/10/2026 - 17h49
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Dois sinais sem explicação foram captados por astrônomos durante a observação de um pequeno trecho do céu na constelação austral de Fornax. A descoberta usou dados do Campo Ultraprofundo (HUDF), um dos registros mais ricos em detalhes já produzidos do Universo em luz visível. Os especialistas ainda não determinaram a natureza dos sinais, que desafiam as explicações convencionais e levantam novas questões sobre fenômenos extremos no Universo.

A pesquisa teve à frente Mason Huberty, cientista vinculado à Universidade de Minnesota, e veio a público no periódico The Astrophysical Journal na segunda quinzena de setembro. A intenção da equipe era rastrear corpos celestes distantes e de brilho fraco, recorrendo à análise de linhas de emissão como ferramenta de busca. Esse método permite reconhecer, pela luz emitida por um corpo celeste, informações como sua composição química, temperatura e demais características físicas.

O achado que desafia explicações

Os cientistas encontraram seis galáxias distantes como esperado, mas um sétimo objeto se comportou de maneira inesperada. Ele brilhava intensamente no infravermelho próximo, mas não apresentava nenhuma outra linha de emissão que servisse como impressão digital química para identificá-lo.

A equipe fez duas observações, separadas por 88 dias, e registrou o mesmo sinal anômalo nas duas. A repetição descartou a possibilidade de erro instrumental ou de um artefato tecnológico passageiro e mostrou que os instrumentos captavam algo genuinamente incomum.

Hipóteses em debate entre os astrônomos

Os pesquisadores consideram duas explicações principais: o objeto poderia ser uma supernova ou um buraco negro no processo de desintegrar uma estrela. Nenhuma das duas teorias, porém, explica completamente as características observadas, e por isso, os dados continuam ambíguos.

Para avançar na investigação, os astrônomos afirmam que ainda é preciso confirmar o desvio para o vermelho do objeto e descobrir o que realmente provoca a emissão detectada. Segundo eles, um exame espectroscópico mais sensível e aprofundado teria condições de captar outras linhas de emissão até agora não detectadas, o que ajudaria a esclarecer tanto o desvio para o vermelho quanto a verdadeira natureza do objeto.

Por que linhas de emissão funcionam como "impressão digital" dos objetos celestes

Ao buscar linhas de emissão, os astrônomos procuram padrões específicos da luz emitida pelos objetos no espaço. Cada elemento químico, quando aquecido ou energizado, emite luz em comprimentos de onda precisos e únicos. É como se cada substância tivesse sua própria assinatura luminosa.

Ao capturar essa luz com instrumentos sensíveis, os cientistas conseguem identificar os elementos presentes e determinar a temperatura, a composição química e outras propriedades físicas do objeto.

No caso do sétimo objeto, o problema é justamente o oposto: ele brilha intensamente em infravermelho próximo, mas não emite as linhas de emissão esperadas que permitiriam identificá-lo. É como encontrar algo que brilha sem a assinatura química que deveria acompanhá-lo, e a ausência contraria o que os astrônomos esperavam.

Quando a repetição de um sinal não garante que sabemos o que é

A descoberta também mostra que repetir um sinal não basta para identificá-lo. Embora os astrônomos tenham registrado o mesmo sinal anômalo em duas observações separadas por 88 dias, isso descarta apenas a possibilidade de erro técnico ou falha passageira dos instrumentos.

A repetição confirma que algo real está sendo captado, mas não explica o que os cientistas estão vendo nem esclarece a natureza física do objeto. Ele pode continuar sendo um mistério mesmo que seja autêntico e verificável.

Por que os astrônomos não conseguem simplesmente identificar o objeto com as observações que já têm?

Porque o sétimo objeto não se comporta como esperado. Ele brilha em infravermelho próximo, o que indica emissão de luz, mas não é acompanhado pelas linhas de emissão características que permitiriam aos cientistas determinar sua composição química e outras propriedades.

As duas hipóteses principais — uma supernova ou um buraco negro despedaçando uma estrela — não explicam completamente as características observadas com os dados disponíveis. Para avançar, os pesquisadores precisam de observações ainda mais profundas e sensíveis, capazes de captar linhas de emissão adicionais e confirmar o desvio para o vermelho do objeto.

Essas informações são essenciais para determinar o que ele é.

Reflexão

Kafka deixou uma reflexão sobre a rotina: "Quem vê beleza no cotidiano não deixa a alma envelhecer"

A ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

16/10/2026 17h00

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Uma frase atribuída a Franz Kafka associa a atenção às pequenas coisas do dia a dia a uma forma de resistir ao envelhecimento por dentro. O registro não vem de um livro publicado pelo autor, mas das memórias de Gustav Janouch, reunidas na obra "Conversações com Kafka".

A origem da frase define seu peso: trata-se de uma lembrança registrada por outra pessoa, não de um trecho que Kafka escreveu e assinou. Ainda assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

Nascido em Praga em 1883, Kafka construiu uma obra marcada por burocracia, culpa e estranhamento diante do mundo. Filho de uma família judaica, viveu dividido entre expectativas domésticas, uma rotina profissional cansativa e a escrita que fazia nas horas vagas.

O olhar que escapa da pressa diária

Uma avenida que se percorre todos os dias pode parecer repetida até que um detalhe de luz ou um gesto inesperado muda sua aparência. Kafka retratou universos sufocantes, movidos por culpa e obrigação, mas sua escrita guarda um cuidado incomum com detalhes mínimos.

Esse cuidado aparece em gestos quase invisíveis e em fissuras que a rotina costuma esconder. Perceber luzes, gestos e silêncios preserva a curiosidade quando a vida se reduz a pressa e obrigação. É essa reflexão que a frase registrada nas memórias de Janouch coloca no centro.

Envelhecer sem perder o encanto

O sentido da frase conversa com boa parte da obra de Kafka, mesmo sem aparecer em nenhum de seus textos originais. Envelhecer, nessa leitura, não é apenas somar anos de vida, e sim perder aos poucos a capacidade de se surpreender com o que está à vista.

A rotina transforma tudo em hábito, obrigação ou simples cálculo, e a pessoa segue ativa por fora enquanto acumula um cansaço mais antigo por dentro. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é, segundo essa reflexão, um modo de manter viva a curiosidade diante do mundo.

A obra de Kafka segue influenciando leituras sobre a vida contemporânea quase um século e meio depois de seu nascimento. Em Praga, o Franz Kafka Museum mantém viva a memória do escritor na mesma cidade onde ele caminhava e observava o que a multidão deixava de ver.

Como a atenção aos detalhes funciona como antídoto contra o envelhecimento interior

Quando alguém percebe um detalhe — uma mudança de luz, um gesto que passa despercebido, um silêncio inesperado — o cérebro sai do automatismo. A rotina transforma tudo em hábito: seguir o mesmo caminho, ver as mesmas pessoas e fazer as mesmas coisas sem realmente "ver". Quando algo captura a atenção, a pessoa volta a estar presente.

Kafka explorou essa diferença em sua escrita. Seus personagens vivem presos em mundos opressivos, mas sua prosa preserva uma atenção rara aos detalhes mínimos e às fissuras que revelam brechas no sistema. Notar o que a multidão deixa de lado mantém viva a curiosidade.

Sem essa capacidade, a pessoa continua funcionando por fora enquanto acumula por dentro uma espécie de cansaço antigo, como se envelhecesse sem somar anos de vida.

O que significa viver com essa atenção na prática

Se envelhecer não é apenas somar anos, mas perder a capacidade de se admirar, preservar a juventude exige mudar o modo de observar o que já se conhece. Uma avenida percorrida todos os dias pode parecer repetida até que seja observada de fato e um detalhe de luz mude sua aparência. Esse olhar transforma a experiência comum em algo vivo.

Na prática, significa resistir à pressão de reduzir tudo a pressa e obrigação. Quando tudo vira cálculo ou hábito, mesmo quem está ativo por fora pode sentir por dentro um cansaço que envelhece. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é um modo concreto de manter a curiosidade diante do mundo — não como fuga da rotina.

Mas como uma forma de estar realmente presente nela.

A frase atribuída a Kafka realmente é dele?

Não. A reflexão sobre atenção às pequenas coisas aparece em "Conversações com Kafka", um livro de Gustav Janouch que registra encontros e lembranças associadas ao escritor. Isso significa que é uma frase atribuída em contexto memorialístico, não um trecho que Kafka escreveu e publicou.

Mesmo assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o próprio Kafka explorou ao longo de sua obra literária — a burocracia sufocante. A culpa e o estranhamento diante do mundo guardam sempre uma atenção cuidadosa aos detalhes mínimos e às fissuras invisíveis da vida comum.

Tecnologia

Parece Transformers, mas é real: robô gigante chinês de 4 metros promete esmagar mais de 500 kg

O robô foi apresentado durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026.

16/10/2026 16h28

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Foto: Reprodução

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A China apresentou o Neo1, um robô humanoide gigante com quase quatro metros de altura, capaz de manipular cargas superiores a 500 quilos. Desenvolvido pela NeodraDynamics Robotics, o equipamento combina tecnologia hidráulica e motores elétricos para realizar trabalhos industriais que exigem muita força.

O robô foi apresentado ao lado da JD Industrial durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026. O Neo1 se destaca pelos 41 graus de liberdade, que permitem executar movimentos complexos. Dessas articulações, 39 funcionam por meio de pequenos atuadores hidráulicos digitais, enquanto as outras duas utilizam sistemas elétricos localizados nos antebraços.

Força e precisão em um mesmo equipamento

Cada atuador pesa aproximadamente um quilo e consegue gerar uma força contínua de várias toneladas, segundo a NeodraDynamics. Juntos, os dois braços suportam até 500 quilogramas para executar tarefas industriais pesadas além da capacidade de um operário humano.

Além da força, o Neo1 repete posições com precisão de aproximadamente 0,005 milímetros. Esse nível de precisão é voltado a tarefas de montagem industrial em que erros milimétricos não são aceitáveis.

A estrutura híbrida combina a potência dos sistemas hidráulicos com o controle preciso dos motores elétricos. A solução permite trabalhar com componentes pesados sem abrir mão de movimentos exatos.

Aplicações que vão da mineração aos desastres

Entre as possíveis aplicações do robô estão a mineração, o transporte de mercadorias em portos, a manutenção submarina e o trabalho em instalações nucleares. O Neo1 também poderia atuar em zonas de desastre para remover escombros ou realizar operações perigosas nas quais a exposição humana representa risco inaceitável.

A NeodraDynamics ainda precisa demonstrar o rendimento da máquina em condições reais e durante períodos prolongados de operação. Por enquanto, o Neo1 representa uma aposta em uma nova geração de robôs humanoides industriais capazes de assumir tarefas exigentes ou arriscadas demais para seres humanos.

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