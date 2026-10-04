Homem paga R$ 13 por documento em brechó e descobre que peça de 1823 valia mais de R$ 2,5 milhões

Michael Sparks pagou R$ 13 por um papel amarelado e enrolado numa prateleira da Music City Thrift Shop, em Nashville, sem imaginar que carregava um pedaço raro da história americana. O item era uma cópia oficial da Declaração de Independência, produzida em 1823, e foi leiloado por R$ 2,5 milhões depois de ser autenticado por especialistas.
O colecionador percebeu que o papel tinha traços que destoavam das reproduções comuns vendidas como lembrança turística e, por isso, investigou o achado antes de se desfazer dele.
A origem da cópia de 1.823
A cópia foi produzida depois que o secretário de Estado John Quincy Adams notou a deterioração acelerada do pergaminho original de 1.776. Por ordem do Congresso, Adams contratou o gravador William J. Stone para reproduzir o texto com máxima fidelidade, usando uma matriz metálica feita sob encomenda.
O trabalho levou três anos e resultou em duzentas cópias oficiais, impressas em pergaminho de origem animal. As peças foram entregues a figuras políticas, veteranos da luta pela independência e instituições públicas escolhidas para guardar a memória do país.
Como a autenticidade foi confirmada
Sparks passou meses consultando especialistas em documentos antigos até confirmar a autenticidade da peça. O exame identificou-a como a trigésima sexta cópia conhecida da tiragem assinada por William Stone, um número que impressionou pesquisadores do setor.
A peça chegou às mãos de Sparks com traços de tinta ainda nítidos e fibras em bom estado de conservação. Um trabalho técnico ajudou a estabilizar o material antes de ele seguir para o mercado de colecionadores.
O leilão que mudou tudo
A escassez de exemplares originais da tiragem de 1.823 ajuda a explicar por que documentos assim alcançam valores tão altos entre colecionadores. Três fatores contribuíram para o valor dessa impressão:
- Tiragem oficial de duzentas unidades, autorizada pelo Congresso em 1823
- Estado de conservação excepcional e fidelidade ao texto original de 1776
- Validação técnica que atestou a legitimidade da impressão histórica
O leilão da Raynors Historical Collectible Auctions superou as expectativas iniciais e terminou em US$ 477.650. O episódio virou um dos casos mais lembrados de achados valiosos encontrados em lojas de segunda mão.