Homem paga R$ 13 por documento em brechó e descobre que peça de 1823 valia mais de R$ 2,5 milhões

Biologia

Espécie é encontrada em florestas que vão do México à Colômbia.

A borboleta Greta oto, conhecida popularmente como borboleta de vidro, tem nas asas um recurso raro entre insetos: janelas que deixam o fundo da floresta aparecer através do próprio corpo do animal. O efeito resulta da combinação de escamas reduzidas e relevos microscópicos espalhados pela superfície das asas.

Encontrada em florestas tropicais e subtropicais que vão do México à Colômbia, entre 500 e 1.600 metros de altitude, a espécie também faz deslocamentos migratórios que podem levá-la até a Flórida, nos Estados Unidos. Esses deslocamentos expõem o inseto a ambientes luminosos diferentes, o que torna o controle do reflexo nas asas relevante para sua sobrevivência.

Onde nasce o efeito vidro

Na base, toda asa de borboleta é uma membrana fina sustentada por nervuras e coberta por escamas que costumam formar cores e desenhos. Nas regiões transparentes da Greta oto, porém, as escamas são menos numerosas, mais espaçadas e têm formato diferente das encontradas nas áreas pigmentadas.

Com menos cobertura sobre a membrana, boa parte da luz consegue passar direto, revelando o que está atrás do inseto quando ele pousa. Ainda assim, a estrutura de sustentação não some: nervuras e bordas escuras continuam visíveis, desenhando um contorno que pode chamar atenção dependendo do fundo e do ângulo de observação.

O truque que evita o brilho

Se a superfície transparente fosse lisa como vidro de janela, o reflexo da luz entregaria a posição do animal a qualquer predador atento. É aí que entram as nanoestruturas descritas em estudo publicado na Nature Communications: pequenas projeções distribuídas de forma irregular pela membrana, que espalham a luz em vez de devolvê-la direto para quem observa.

Esse relevo em escala microscópica funciona como um filtro antirreflexo natural. Em vez de um brilho uniforme e evidente, a região clara da asa transmite luz de maneira difusa, ficando menos parecida com um espelho e mais com o ambiente ao redor.

Como a ciência enxergou algo tão pequeno

Para captar detalhes invisíveis a olho nu, a análise combinou microscopia eletrônica com medições ópticas, comparando ponto a ponto as áreas transparentes e as áreas opacas da mesma asa. Esse cruzamento de técnicas revelou projeções com alturas e espaçamentos que variam de um trecho para outro da superfície.

Essa variação explica por que o efeito funciona em diversos ângulos de luz, não apenas em uma posição ideal. Pesquisadores do Marine Biological Laboratory também investigaram como as escamas se formam ao longo do desenvolvimento do inseto, mapeando a anatomia por trás dessa camada de proteção óptica.

Uma defesa discreta, não uma capa invisível

Essas nanoestruturas ajudam a reduzir a reflexão da luz em diversos ângulos, o que pode dificultar a detecção do inseto pela visão de predadores. Nenhum registro isolado comprova que um exemplar escapou de um ataque específico graças a esse mecanismo, mas a anatomia documentada sustenta essa função como explicação biológica coerente.

A transparência da Greta oto convive com sombras, nervuras e manchas de cor que seguem visíveis mesmo nas áreas mais claras da asa. É essa combinação entre luz que atravessa e estrutura que permanece firme que torna o inseto um dos exemplos mais estudados de camuflagem óptica no mundo das borboletas.