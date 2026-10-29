Itália oferece casas por 1 euro em pequena vila cercada por montanhas

Farini, município da região italiana de Emilia-Romanha com 1.044 habitantes, oferece casas por 1 euro a quem se comprometer a restaurá-las. A iniciativa busca atrair novos moradores, reativar a economia local e evitar a deterioração de edifícios abandonados.

Uma das propriedades disponíveis fica em Blucchi, localidade de Cogno San Bassano, na província de Piacenza, a 880 metros de altitude, nos Apeninos. As construções de pedra precisam de obras de recuperação antes de serem utilizadas. O preço simbólico reduz a barreira de entrada para quem pretende investir na região.

Como funciona o programa

Os imóveis pertencem a proprietários particulares, e a prefeitura intermedeia a relação entre donos e compradores. O programa busca reocupar as construções e fortalecer atividades residenciais, turísticas e comerciais na região. Ao comprar o imóvel por 1 euro, o comprador assume o compromisso de restaurá-lo e mantê-lo em condições apropriadas.

As propriedades podem ser usadas para diferentes fins: habitação, seja como residência principal ou segunda casa; hospedagem turística; atividades comerciais e artesanais; ou projetos de organizações comunitárias sem fins lucrativos, desde que respeitem as normas locais.

Quem pode participar e quais são os requisitos

O programa não se restringe aos moradores de Farini, e cidadãos italianos, europeus e de países fora da União Europeia podem apresentar propostas. Também podem participar empresas, cooperativas, empreendimentos comerciais e artesanais e organizações que atendam aos critérios municipais.

Comprar uma casa por 1 euro exige compromissos concretos e prazos rigorosos. O comprador precisa formalizar a compraventa em até três meses após aprovação da adjudicação. Dentro de seis meses da assinatura do contrato, deve apresentar um projeto detalhado de renovação.

Os trabalhos devem começar em até três meses após a emissão da licença de construção, e a restauração completa deve terminar em dois anos. Ambos os prazos podem ser prorrogados mediante justificativa.

A prefeitura exige também uma garantia econômica de no mínimo 5.000 euros, válida por três anos inicialmente, para assegurar que o comprador cumpra todos os compromissos assumidos.

O que significa na prática receber um imóvel com "obras de recuperação necessárias"

Isso significa que o comprador não recebe uma casa pronta para morar. O edifício pode ter telhado danificado, paredes comprometidas, instalações antigas ou até problemas estruturais. Antes de qualquer uso — seja para moradia, turismo ou comércio — é necessário fazer reformas significativas.

O preço de 1 euro não inclui essas obras: o comprador paga pelo terreno e pela construção como ela está e assume toda a responsabilidade de recuperá-la dentro do prazo de dois anos.

Passo a passo para comprar uma casa a 1 euro em Farini

Apresente sua proposta à prefeitura descrevendo o que pretende fazer com o imóvel (moradia, turismo, comércio ou atividade comunitária)

Aguarde a aprovação da adjudicação pelo município

Assine o contrato de compravenda em até três meses após aprovação

Apresente o projeto detalhado de restauração em até seis meses após assinar

Obtenha a licença de construção junto ao município

Comece as obras em até três meses depois de receber a autorização

Conclua toda a restauração em dois anos (com possibilidade de prorrogação se justificada)

Mantenha o imóvel em condições apropriadas conforme contratado

Se a casa custa 1 euro, por que é preciso desembolsar 5 mil euros de garantia?

A garantia de 5 mil euros não é uma taxa de compra nem um depósito do comprador. É uma garantia apresentada ao programa para demonstrar a capacidade financeira de cumprir a restauração. Ela fica bloqueada por três anos enquanto o comprador trabalha no imóvel. Se o comprador cumprir tudo conforme combinado, a garantia é liberada.

Se não cumprir os prazos ou as condições, o município pode usar o dinheiro para cobrir prejuízos ou completar as obras. É uma proteção para o município, não um custo adicional da compra.