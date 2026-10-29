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Oportunidade italiana

Itália oferece casas por 1 euro em pequena vila cercada por montanhas

Iniciativa busca atrair novos moradores e até movimentar economia local

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 07h46
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Farini, município da região italiana de Emilia-Romanha com 1.044 habitantes, oferece casas por 1 euro a quem se comprometer a restaurá-las. A iniciativa busca atrair novos moradores, reativar a economia local e evitar a deterioração de edifícios abandonados.

Uma das propriedades disponíveis fica em Blucchi, localidade de Cogno San Bassano, na província de Piacenza, a 880 metros de altitude, nos Apeninos. As construções de pedra precisam de obras de recuperação antes de serem utilizadas. O preço simbólico reduz a barreira de entrada para quem pretende investir na região.

Como funciona o programa

Os imóveis pertencem a proprietários particulares, e a prefeitura intermedeia a relação entre donos e compradores. O programa busca reocupar as construções e fortalecer atividades residenciais, turísticas e comerciais na região. Ao comprar o imóvel por 1 euro, o comprador assume o compromisso de restaurá-lo e mantê-lo em condições apropriadas.

As propriedades podem ser usadas para diferentes fins: habitação, seja como residência principal ou segunda casa; hospedagem turística; atividades comerciais e artesanais; ou projetos de organizações comunitárias sem fins lucrativos, desde que respeitem as normas locais.

Quem pode participar e quais são os requisitos

O programa não se restringe aos moradores de Farini, e cidadãos italianos, europeus e de países fora da União Europeia podem apresentar propostas. Também podem participar empresas, cooperativas, empreendimentos comerciais e artesanais e organizações que atendam aos critérios municipais.

Comprar uma casa por 1 euro exige compromissos concretos e prazos rigorosos. O comprador precisa formalizar a compraventa em até três meses após aprovação da adjudicação. Dentro de seis meses da assinatura do contrato, deve apresentar um projeto detalhado de renovação.

Os trabalhos devem começar em até três meses após a emissão da licença de construção, e a restauração completa deve terminar em dois anos. Ambos os prazos podem ser prorrogados mediante justificativa.

A prefeitura exige também uma garantia econômica de no mínimo 5.000 euros, válida por três anos inicialmente, para assegurar que o comprador cumpra todos os compromissos assumidos.

O que significa na prática receber um imóvel com "obras de recuperação necessárias"

Isso significa que o comprador não recebe uma casa pronta para morar. O edifício pode ter telhado danificado, paredes comprometidas, instalações antigas ou até problemas estruturais. Antes de qualquer uso — seja para moradia, turismo ou comércio — é necessário fazer reformas significativas.

O preço de 1 euro não inclui essas obras: o comprador paga pelo terreno e pela construção como ela está e assume toda a responsabilidade de recuperá-la dentro do prazo de dois anos.

Passo a passo para comprar uma casa a 1 euro em Farini

  • Apresente sua proposta à prefeitura descrevendo o que pretende fazer com o imóvel (moradia, turismo, comércio ou atividade comunitária)
  • Aguarde a aprovação da adjudicação pelo município
  • Assine o contrato de compravenda em até três meses após aprovação
  • Apresente o projeto detalhado de restauração em até seis meses após assinar
  • Obtenha a licença de construção junto ao município
  • Comece as obras em até três meses depois de receber a autorização
  • Conclua toda a restauração em dois anos (com possibilidade de prorrogação se justificada)
  • Mantenha o imóvel em condições apropriadas conforme contratado

Se a casa custa 1 euro, por que é preciso desembolsar 5 mil euros de garantia?

A garantia de 5 mil euros não é uma taxa de compra nem um depósito do comprador. É uma garantia apresentada ao programa para demonstrar a capacidade financeira de cumprir a restauração. Ela fica bloqueada por três anos enquanto o comprador trabalha no imóvel. Se o comprador cumprir tudo conforme combinado, a garantia é liberada.

Se não cumprir os prazos ou as condições, o município pode usar o dinheiro para cobrir prejuízos ou completar as obras. É uma proteção para o município, não um custo adicional da compra.

Citação histórica

Primeiro não europeu a vencer o Nobel: "Chorar pelo sol impede você de ver as estrelas"

Ele recebeu o prêmio em 1913.

28/10/2026 18h00

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Quando Rabindranath Tagore recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1913, tornou-se o primeiro escritor não europeu a conquistar essa honraria. O poeta bengali chegava ao reconhecimento internacional com uma obra que combinava filosofia, lirismo e sabedoria acessível, marcada por imagens poéticas que atravessaram gerações.

Uma de suas frases mais memoráveis resume a profundidade de seu pensamento: quem se entrega ao choro pela perda do sol não consegue enxergar as estrelas que permanecem no céu. A metáfora, publicada em 1916 na coletânea Stray Birds , não oferece consolo fácil — ela descreve como o luto intenso nos bloqueia para enxergar possibilidades que ainda existem.

O que a metáfora revela sobre o luto

Na poesia de Tagore, o sol representa aquilo que desapareceu e ocupava o centro da vida: uma relação importante, uma oportunidade perdida, um período que parecia eterno. Perder algo assim deixa cicatrizes reais, e as lágrimas que derramamos são válidas e necessárias.

O problema surge quando a dor monopoliza nossa atenção completamente. As estrelas — símbolos de outras conexões, aprendizados e momentos ainda possíveis — continuam brilhando, mas quem chora olhando para baixo não as vê. A imagem não culpa quem sofre; reconhece apenas como o sofrimento extremo redimensiona nossa capacidade de perceber o que continua ao redor.

Construção poética de uma verdade universal

Stray Birds reúne centenas de pensamentos breves, muitos deles construídos com elementos da natureza: pássaros, folhas, rios, flores, céu, noite e luz. Tagore escolhia o cotidiano para aproximar sentimentos abstratos de imagens que qualquer pessoa consegue visualizar.

Essa economia de linguagem explica por que sua frase sobre o sol permanece reconhecível após mais de um século. Outros aforismos da coletânea usam estratégia semelhante: colocam ideias filosóficas dentro de relações simples entre elementos naturais.

Os contrastes entre claro e escuro, as mudanças representadas pelas estações, as imagens pequenas falando de emoções humanas e as frases curtas que deixam parte da interpretação para o leitor — tudo trabalha junto para criar verdades que o leitor sente como suas.

Um poeta que foi além da Literatura

Tagore não se limitou a escrever poesia. Compôs canções, escreveu romances e contos, desenvolveu projetos educacionais que influenciaram o pensamento sobre ensino e criou uma obra musical praticamente única em sua amplitude.

Compôs Jana Gana Mana , que se tornou o hino nacional da Índia em 1950, enquanto Amar Sonar Bangla foi adotado por Bangladesh em 1971. Essa versatilidade — a capacidade de transformar observações pequenas em reflexões que tocam a condição humana — faz com que o legado de Tagore ultrapasse fronteiras de idioma e tempo.

Quando alguém enfrenta uma perda, a metáfora de Tagore oferece uma sabedoria que permanece viva desde que Stray Birds foi publicada pela Macmillan em Nova York em 1916: chorar pelo sol impede de ver as estrelas.

Reflexão

"Só um tolo acredita que isso é felicidade": a reflexão de Bertrand Russell

Filósofo defendeu a liberdade de pensamento.

28/10/2026 17h26

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Foto: Reprodução

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Bertrand Russell, matemático e filósofo britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, dedicou boa parte de sua obra a refletir sobre o que realmente nos torna felizes. A felicidade dos outros pode se tornar uma referência incômoda quando a comparamos com nossa própria vida.

Russell defendeu a liberdade de pensamento e o valor de questionar certezas, mesmo quando elas nos trazem conforto.

Um ano depois de receber o prêmio, em 16 de dezembro de 1951, Russell publicou um artigo na The New York Times Magazine que terminava com dez princípios que ficaram conhecidos como seu Decálogo Liberal — propostas para pensar e conviver: examinar as provas, argumentar diante do desacordo e resistir a impor opiniões mediante autoridade.

A advertência sobre a felicidade ilusória

O último dos dez princípios tratava da inveja de uma felicidade que Russell considerava enganosa. Ele alertava contra a inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso de tolos, pois só um tolo acredita que isso é felicidade. A frase foi incorporada posteriormente ao terceiro volume de sua autobiografia e permanece como uma de suas ideias mais provocadoras.

A expressão em inglês "a fool's paradise" alude a uma satisfação sustentada em ilusões ou numa compreensão equivocada das circunstâncias. Lida junto aos outros nove princípios, a advertência funciona como um convite a não idealizar o bem-estar de quem evita qualquer dúvida.

No início do texto, Russell recomendava desconfiar da segurança absoluta e, mais adiante, defendia a honestidade mesmo quando reconhecer a verdade fosse incômodo.

A ilusão da tranquilidade observada

A frase se relaciona a uma experiência cotidiana: ver alguém aparentemente despreocupado e pensar que sua vida é melhor. A tranquilidade que observamos, contudo, não revela tudo o que essa pessoa conhece, ignora ou decide enfrentar.

A defesa da liberdade de pensamento também foi destacada pela Academia Sueca, que ressaltou seus escritos em defesa dos ideais humanitários ao lhe conceder o prêmio.

A obra de Russell reuniu investigações sobre lógica e matemática e ensaios dirigidos a leitores interessados em questões morais e sociais. Nesse percurso, a busca de uma vida satisfatória conviveu com uma exigência: manter a capacidade de questionar, discordar e revisar aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso não é confortável.

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