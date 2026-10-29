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Meta cumprida?

O mundo pode estar mais perto do que imaginávamos de cumprir sua meta de conservação

Pesquisa indica que o planeta pode conservar ainda mais do que os registros indicam

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 07h02
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O planeta pode conservar muito mais terra do que indicam os registros oficiais, embora ainda existam lacunas importantes na proteção da biodiversidade, segundo uma pesquisa coordenada por Helen O'Neill, da Zoological Society of London, e Bob Smith, do Durrell Institute of Conservation and Ecology, da University of Kent.

Quase todos os países se comprometeram a preservar 30% das terras e oceanos do mundo até 2030, mas os dados governamentais apontam apenas 18,5% — uma diferença que parecia intransponível. Quando pesquisadores incluem parques, reservas e terras comunitárias registradas apenas em arquivos nacionais, o cenário muda: cerca de 27% da terra do planeta já está conservada de alguma forma.

A pesquisa analisou uma amostra que cobre um décimo das terras globais, e os resultados sugerem que a proporção real é provavelmente ainda maior.

Onde está a terra não contabilizada

O banco de dados oficial sobre a proteção global é mantido pelo UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre e publicado na plataforma Protected Planet. A maioria dos registros inclui apenas parques e reservas administrados pelo Estado, porque muitos países só começaram a informar outras categorias recentemente.

A pesquisa identificou três tipos de áreas conservadas, e o primeiro inclui terras já no banco de dados global: em 2022, essas áreas protegidas cobriam 15,79% da terra do planeta. O segundo tipo atende à definição de área protegida mas nunca foi reportado, frequentemente porque é propriedade privada — isso adicionou cerca de 3,6%.

O terceiro tipo vai além: são terras com fronteiras definidas e um grupo responsável pela gestão de longo prazo que conserva a natureza, mesmo que esse não seja o objetivo inicial. É o caso de territórios indígenas, terras comunitárias e propriedades privadas.

Essas últimas recebem o nome oficial de "medidas de conservação baseadas em áreas de fato efetivas", ou OECMs. Quando os pesquisadores contabilizaram sítios que poderiam se qualificar, acrescentaram outros 7,4%. Juntos, os três tipos somam uma estimativa de 26,81% — cerca de 3 pontos percentuais abaixo da meta, e não 11,5 como sugerem os números oficiais.

Como a pesquisa foi feita

Mapear cada área de conservação da Terra levaria anos, e por isso, a equipe trabalhou com uma amostra definida em um estudo anterior para representar o planeta inteiro. A amostra cobre, total ou parcialmente, 25 países e territórios, representa cerca de um décimo das terras mundiais e foi selecionada para refletir 89 características ambientais e geográficas distintas.

Os pesquisadores reuniram 65 conjuntos de dados nacionais e regionais daqueles países, mais dois globais. A maioria veio de especialistas locais, e pesquisadores em cada país verificaram como cada sítio havia sido classificado. A equipe então calculou cobertura em 1 mil conjuntos de quadrados, cada um de 100 quilômetros de lado.

O método produziu uma margem de erro de 16,15% para as áreas protegidas oficiais, próxima do índice global de 15,79%, o que validou a abordagem.

Os desafios que permanecem

Apesar de o mundo estar mais perto da meta de 2030 do que o imaginado. Contar mais terra não resolve o problema central: a maior parte dessa área não contabilizada está nos mesmos tipos de lugares que já têm proteção. As terras adicionais cobrem as mesmas regiões e pouco fazem para corrigir as lacunas na proteção de habitats.

A distribuição desigual de conservação permanece como o principal desafio para garantir que a biodiversidade global seja verdadeiramente protegida.

Por que os pesquisadores não contabilizaram terras indígenas e comunitárias como áreas protegidas oficiais logo de início?

Essas áreas recebem a classificação especial OECMs (outras medidas de conservação baseadas em áreas de fato efetivas) porque sua função principal nem sempre é proteger a natureza. Podem ser territórios habitados há séculos ou terras de uso comunitário tradicional.

Estudos mostram, porém, que elas mantêm ecossistemas tão intactos quanto os parques formais e conservam a natureza de maneira efetiva, mesmo sem esse ser o objetivo inicial. A pesquisa as contabilizou porque demonstram funcionar como proteção real e contribuir com cerca de 7,4% da cobertura global de conservação.

Citação histórica

Primeiro não europeu a vencer o Nobel: "Chorar pelo sol impede você de ver as estrelas"

Ele recebeu o prêmio em 1913.

28/10/2026 18h00

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Quando Rabindranath Tagore recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1913, tornou-se o primeiro escritor não europeu a conquistar essa honraria. O poeta bengali chegava ao reconhecimento internacional com uma obra que combinava filosofia, lirismo e sabedoria acessível, marcada por imagens poéticas que atravessaram gerações.

Uma de suas frases mais memoráveis resume a profundidade de seu pensamento: quem se entrega ao choro pela perda do sol não consegue enxergar as estrelas que permanecem no céu. A metáfora, publicada em 1916 na coletânea Stray Birds , não oferece consolo fácil — ela descreve como o luto intenso nos bloqueia para enxergar possibilidades que ainda existem.

O que a metáfora revela sobre o luto

Na poesia de Tagore, o sol representa aquilo que desapareceu e ocupava o centro da vida: uma relação importante, uma oportunidade perdida, um período que parecia eterno. Perder algo assim deixa cicatrizes reais, e as lágrimas que derramamos são válidas e necessárias.

O problema surge quando a dor monopoliza nossa atenção completamente. As estrelas — símbolos de outras conexões, aprendizados e momentos ainda possíveis — continuam brilhando, mas quem chora olhando para baixo não as vê. A imagem não culpa quem sofre; reconhece apenas como o sofrimento extremo redimensiona nossa capacidade de perceber o que continua ao redor.

Construção poética de uma verdade universal

Stray Birds reúne centenas de pensamentos breves, muitos deles construídos com elementos da natureza: pássaros, folhas, rios, flores, céu, noite e luz. Tagore escolhia o cotidiano para aproximar sentimentos abstratos de imagens que qualquer pessoa consegue visualizar.

Essa economia de linguagem explica por que sua frase sobre o sol permanece reconhecível após mais de um século. Outros aforismos da coletânea usam estratégia semelhante: colocam ideias filosóficas dentro de relações simples entre elementos naturais.

Os contrastes entre claro e escuro, as mudanças representadas pelas estações, as imagens pequenas falando de emoções humanas e as frases curtas que deixam parte da interpretação para o leitor — tudo trabalha junto para criar verdades que o leitor sente como suas.

Um poeta que foi além da Literatura

Tagore não se limitou a escrever poesia. Compôs canções, escreveu romances e contos, desenvolveu projetos educacionais que influenciaram o pensamento sobre ensino e criou uma obra musical praticamente única em sua amplitude.

Compôs Jana Gana Mana , que se tornou o hino nacional da Índia em 1950, enquanto Amar Sonar Bangla foi adotado por Bangladesh em 1971. Essa versatilidade — a capacidade de transformar observações pequenas em reflexões que tocam a condição humana — faz com que o legado de Tagore ultrapasse fronteiras de idioma e tempo.

Quando alguém enfrenta uma perda, a metáfora de Tagore oferece uma sabedoria que permanece viva desde que Stray Birds foi publicada pela Macmillan em Nova York em 1916: chorar pelo sol impede de ver as estrelas.

Reflexão

"Só um tolo acredita que isso é felicidade": a reflexão de Bertrand Russell

Filósofo defendeu a liberdade de pensamento.

28/10/2026 17h26

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Foto: Reprodução

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Bertrand Russell, matemático e filósofo britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, dedicou boa parte de sua obra a refletir sobre o que realmente nos torna felizes. A felicidade dos outros pode se tornar uma referência incômoda quando a comparamos com nossa própria vida.

Russell defendeu a liberdade de pensamento e o valor de questionar certezas, mesmo quando elas nos trazem conforto.

Um ano depois de receber o prêmio, em 16 de dezembro de 1951, Russell publicou um artigo na The New York Times Magazine que terminava com dez princípios que ficaram conhecidos como seu Decálogo Liberal — propostas para pensar e conviver: examinar as provas, argumentar diante do desacordo e resistir a impor opiniões mediante autoridade.

A advertência sobre a felicidade ilusória

O último dos dez princípios tratava da inveja de uma felicidade que Russell considerava enganosa. Ele alertava contra a inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso de tolos, pois só um tolo acredita que isso é felicidade. A frase foi incorporada posteriormente ao terceiro volume de sua autobiografia e permanece como uma de suas ideias mais provocadoras.

A expressão em inglês "a fool's paradise" alude a uma satisfação sustentada em ilusões ou numa compreensão equivocada das circunstâncias. Lida junto aos outros nove princípios, a advertência funciona como um convite a não idealizar o bem-estar de quem evita qualquer dúvida.

No início do texto, Russell recomendava desconfiar da segurança absoluta e, mais adiante, defendia a honestidade mesmo quando reconhecer a verdade fosse incômodo.

A ilusão da tranquilidade observada

A frase se relaciona a uma experiência cotidiana: ver alguém aparentemente despreocupado e pensar que sua vida é melhor. A tranquilidade que observamos, contudo, não revela tudo o que essa pessoa conhece, ignora ou decide enfrentar.

A defesa da liberdade de pensamento também foi destacada pela Academia Sueca, que ressaltou seus escritos em defesa dos ideais humanitários ao lhe conceder o prêmio.

A obra de Russell reuniu investigações sobre lógica e matemática e ensaios dirigidos a leitores interessados em questões morais e sociais. Nesse percurso, a busca de uma vida satisfatória conviveu com uma exigência: manter a capacidade de questionar, discordar e revisar aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso não é confortável.

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