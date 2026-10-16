Parece Transformers, mas é real: robô gigante chinês de 4 metros promete esmagar mais de 500 kg

A China apresentou o Neo1, um robô humanoide gigante com quase quatro metros de altura, capaz de manipular cargas superiores a 500 quilos. Desenvolvido pela NeodraDynamics Robotics, o equipamento combina tecnologia hidráulica e motores elétricos para realizar trabalhos industriais que exigem muita força.
O robô foi apresentado ao lado da JD Industrial durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026. O Neo1 se destaca pelos 41 graus de liberdade, que permitem executar movimentos complexos. Dessas articulações, 39 funcionam por meio de pequenos atuadores hidráulicos digitais, enquanto as outras duas utilizam sistemas elétricos localizados nos antebraços.
Força e precisão em um mesmo equipamento
Cada atuador pesa aproximadamente um quilo e consegue gerar uma força contínua de várias toneladas, segundo a NeodraDynamics. Juntos, os dois braços suportam até 500 quilogramas para executar tarefas industriais pesadas além da capacidade de um operário humano.
Além da força, o Neo1 repete posições com precisão de aproximadamente 0,005 milímetros. Esse nível de precisão é voltado a tarefas de montagem industrial em que erros milimétricos não são aceitáveis.
A estrutura híbrida combina a potência dos sistemas hidráulicos com o controle preciso dos motores elétricos. A solução permite trabalhar com componentes pesados sem abrir mão de movimentos exatos.
Aplicações que vão da mineração aos desastres
Entre as possíveis aplicações do robô estão a mineração, o transporte de mercadorias em portos, a manutenção submarina e o trabalho em instalações nucleares. O Neo1 também poderia atuar em zonas de desastre para remover escombros ou realizar operações perigosas nas quais a exposição humana representa risco inaceitável.
A NeodraDynamics ainda precisa demonstrar o rendimento da máquina em condições reais e durante períodos prolongados de operação. Por enquanto, o Neo1 representa uma aposta em uma nova geração de robôs humanoides industriais capazes de assumir tarefas exigentes ou arriscadas demais para seres humanos.