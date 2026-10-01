Leonardo DiCaprio comprou uma ilha por R$ 9,2 milhões, mas seu plano enfrenta um grande obstáculo

Em 2005, Leonardo DiCaprio desembolsou cerca de 1,75 milhão de dólares para adquirir Blackadore Caye, um pedaço de terra de 42 hectares situado no litoral de Belize. Diferentemente de outras celebridades que costumam converter esse tipo de propriedade em esconderijos luxuosos para uso pessoal, DiCaprio optou por recuperar uma área castigada por décadas de exploração.

A trajetória de DiCaprio no topo de Hollywood começou com o estrondoso êxito de Titanic, lançado há quase três décadas, e não parou de crescer desde então. O ator levou a estatueta de Melhor Ator no Oscar por sua atuação em O Regresso, firmou-se como parceiro recorrente de Martin Scorsese e já esteve sob o comando de nomes como Steven Spielberg, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson.

Além da carreira como ator, o californiano usa sua projeção em causas ambientais. Em seu discurso no Oscar de 2016, chamou a atenção de milhões para a crise climática. Sua fundação já arrecadou mais de 100 milhões de dólares para proteger espécies ameaçadas e preservar ecossistemas em todo o mundo.

Um conceito novo em turismo ambiental

Na época da compra, a ilha enfrentava danos severos causados por sobrepesca, remoção extensa de manguezais e erosão costeira acelerada.

Com a ajuda de biólogos e engenheiros ambientais contratados para o projeto, DiCaprio desenhou uma proposta que ultrapassa os limites do ecoturismo convencional, dando a Blackadore Caye o status de pioneira entre os resorts restaurativos. A ideia central é fazer da própria ocupação humana uma ferramenta de regeneração do ecossistema, não apenas uma forma de reduzir danos.

O projeto previa o reflorestamento de mangues nativos para estabilizar o solo, a construção de recifes artificiais para abrigar corais e peixes ameaçados, energia 100% solar e captação de água pluvial. Cerca de 60% da área permaneceria como reserva natural intocada, permitindo que a biodiversidade original retornasse sem interferência constante.

Resistências que travaram o projeto

Apesar do objetivo de conservação, o empreendimento encontrou resistência. Pescadores locais receavam perder áreas tradicionais de pesca, enquanto alguns conservacionistas questionavam se qualquer resort — mesmo sustentável — perturbaria excessivamente um habitat selvagem. DiCaprio adaptou os projetos várias vezes para priorizar a proteção dos peixes-bois nativos e resguardar os interesses da comunidade local.

Atualmente, Blackadore Caye continua inacabada, e o cronograma inicial, previsto para o fim dos anos 2010, foi adiado várias vezes, e os avanços que podem ser vistos publicamente na ilha continuam escassos. Não há previsão de quando Blackadore Caye será inaugurada.

Embora renderizações e conceitos continuem circulando, o desafio de DiCaprio expõe a complexidade de conciliar preservação ambiental, viabilidade econômica e aceitação comunitária, mesmo com recursos financeiros e determinação pessoal.