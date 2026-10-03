Logo após Elon Musk lançar a Starship, NASA prepara viagem que pode bater recorde - Foto: T Leish/Pexels

<p>A SpaceX alcançou um marco histórico nesta segunda-feira com o primeiro voo orbital da Starship, apesar de um motor ter sido desligado inesperadamente durante a ascensão. Enquanto a empresa SpaceX consolida esse avanço histórico com a Starship, a NASA prepara sua própria missão para a Estação Espacial Internacional.</p>

<p>A NASA se prepara para sua própria missão: levar a tripulação da Crew-13 até a Estação Espacial Internacional saindo de Cabo Cañaveral no dia 1º de outubro às 11h10 (horário do leste).</p>

<p>Após superar desafios em voo, a espaçonave conseguiu atingir a órbita com sucesso. A espaçonave atingiu a órbita e lançou satélites Starlink, consolidando a viabilidade operacional do veículo que Elon Musk planeja usar rotineiramente este ano.</p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt" data-dnt="true"><p>Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → <a href="https://t.co/LwJ4g6dNZ3" rel="noopener">https://t.co/LwJ4g6dNZ3</a> <a href="https://t.co/pnd3k8x6E0" rel="noopener">pic.twitter.com/pnd3k8x6E0</a></p>— SpaceX (@SpaceX) <a href="https://x.com/SpaceX/status/2104653511883628569?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="noopener">28 de setembro de 2026</a></blockquote><p>

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<h2>Sucesso com ressalvas na missão da Starship</h2>

<p>A missão estava programada para durar 10 horas completas, mas foi reduzida para três horas após um de seus três motores principais desligar prematuramente.</p>

<p>Quando o porta-voz Dan Huot comunicou na transmissão ao vivo que a espaçonave não conseguiria atingir a órbita. A equipe reconsiderou a decisão minutos depois, após confirmação dos engenheiros indicando que um motor poderia ser reignicionado com sucesso.</p>

<p>Este foi o 14º voo do foguete desde 2023. O propulsor Super Heavy retornou com sucesso para pouso controlado no Golfo do México, apesar de alguns motores terem falhado durante a descida.</p>

<p>A Starship realizou uma manobra de propulsores que inverteu a nave verticalmente antes de atingir o oceano Pacífico com a proa para cima, consumindo-se em fogo ao tocar a superfície.</p>

<h2>NASA agenda lançamento recorde para 1º de outubro</h2>

<p>Enquanto a SpaceX consolida seus ganhos, a NASA e a empresa privada se unem novamente em outra missão ambiciosa. O lançamento da Crew-13 está marcado para 1º de outubro, às 11h10 (horário do leste), saindo do Complejo de Lanzamiento Espacial 40 em Cabo Cañaveral, Flórida.</p>

<p>Se o cronograma transcorrer conforme planejado, a cápsula alcançará a Estação Espacial Internacional em tempo muito reduzido. A cápsula Dragon — acoplada ao foguete Falcon 9 — completará a viagem até a Estação Espacial Internacional em tempo recorde, alcançando o acoplamento às 20h00 no porto frontal do módulo Harmony.</p>

<p>A tripulação da Crew-13 é composta por quatro astronautas experientes: Jessica Watkins como comandante, Luke Delaney como piloto, Joshua Kutryk da agência espacial canadiense e o cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, ambos atuando como especialistas de missão.</p>

<p>Uma vez na Estação, integrarão a Expedição 75 para executar investigações científicas e tarefas de manutenção do laboratório orbital.</p>

<h2>Preparativos finais e segurança pré-voo</h2>

<p>Os membros da tripulação estão atualmente em quarentena no Centro Espacial Johnson, em Houston, uma medida preventiva padrão para minimizar riscos de doenças antes do lançamento. No dia 26 de setembro, devem se deslocar para as instalações de Kennedy para ultimar os detalhes finais previstos antes do voo.</p>

<p>O sucesso da Starship consolida o desenvolvimento de uma espaçonave que representa o futuro das operações espaciais da SpaceX e da presença humana na órbita terrestre.</p>

<p>A Starship, espaçonave totalmente reutilizável escolhida pela NASA para pousar na Lua, enfrentou atrasos significativos, tornando o voo orbital desta segunda-feira crucial para o programa.</p>