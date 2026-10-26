Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Viver a vida

Marco Aurélio refletiu sobre o privilégio de estar vivo: "Respirar, pensar, desfrutar, amar"

Reflexão ainda toca milhares de pessoas em busca de estabilidade interior

Henrique Cesaretti

26/10/2026 - 11h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Ao despertar, Marco Aurélio convidava à reflexão sobre um privilégio fundamental: estar vivo. Essa reflexão resume uma filosofia que ainda toca milhares de pessoas em busca de estabilidade interior em um mundo marcado pela velocidade constante e por notificações sem fim.

Os diários pessoais do imperador, compilados posteriormente em Meditações, registram essa visão, que nasceu durante as campanhas militares na fronteira do Império Romano.

Marco Aurélio não buscava escapar dos problemas, mas mudar a forma de observar a realidade cotidiana. Para a filosofia estoica, essa prática era uma ferramenta diária para enfrentar a existência com serenidade. Ele aconselhava aceitar serenamente tudo o que sucedia, reconhecendo que tudo estava tecido na trama do destino.

O amanhecer como momento de escolha

Cada amanhecer oferece uma pausa involuntária, um espaço em que a pressa ainda não venceu e a mente decide que atitude adotará ao longo do dia. O filósofo romano constatava que a perspectiva com que nos aproximamos do dia condiciona a experiência daquele dia.

Preparar a mente ao despertar — não para negar contratempos, mas para aceitá-los com serenidade — é o primeiro ato de fortaleza mental.

A gratidão matinal por atos elementares — respirar, raciocinar, sentir afeto — muda a forma como medimos o valor das coisas. Quando a fragilidade de nossa presença no mundo se torna evidente, respirar deixa de ser algo garantido e passa a ser motivo de apreciação.

O próprio filósofo aconselhava centrar a atenção no que realmente depende de cada um: a reação ante o inevitável.

 

Antídoto antigo para a inquietação moderna

Em tempos de obrigações que se acumulam, a busca por desacelerar encontra eco na filosofia da Antiguidade. Não é necessária uma grande mudança estrutural, apenas uma pequena pausa consciente antes de iniciar o dia. O desafio moderno de alcançar a paz mental não é novo; apenas o ritmo ao redor dele mudou de intensidade.

Integrar essa visão não altera as exigências do dia, mas fortalece a capacidade de escolher como responder a elas. Recordar cada manhã que estar vivo é um privilégio — não uma obrigação a cumprir — transforma a rotina em oportunidade contínua de aprendizado e em terreno fértil para a calma interior.

A filosofia estoica, pensada para ser vivida e não apenas estudada, prova que certos dilemas da condição humana resistem intactos ao passar dos séculos.

A intenção por trás dos escritos

Ao escrever Meditações, Marco Aurélio não tinha intenção de publicar seus pensamentos — a obra nasceu como exercício privado de autocontrole durante momentos de pausa nas campanhas, reforçando o caráter pessoal e reflexivo desses apontamentos. Essa autenticidade confere à obra uma qualidade que permanece inalterada: a de um diálogo genuíno consigo mesmo sobre como viver melhor.

Confiança é tudo

Manolo Escobar deixou uma reflexão sobre confiança: "Se você não enganar o público, ele não o trairá

Cantor refletiu sobre o papel da sinceridade nessa relação

26/10/2026 11h49

Compartilhar

Imagem: Transustancia / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

A música é uma das formas pelas quais as pessoas compartilham ideias e emoções. A relação entre artistas e espectadores, porém, depende também da maneira como essa conexão é construída. O cantor espanhol Manolo Escobar refletiu sobre o papel da sinceridade nessa relação e sobre a importância da confiança conquistada ao longo de uma carreira.

Em uma entrevista, o artista resumiu sua visão ao afirmar que o público não é necessariamente fácil ou difícil, mas que, quando não é enganado, também não trai o cantor. A declaração foi acompanhada de uma reflexão sobre sua própria experiência nos palcos e o reconhecimento que recebeu durante décadas.

A relação entre o artista e o público

Escobar contestou a ideia de que, na Espanha, as pessoas costumam criar ídolos apenas para depois derrubá-los. Para o cantor, essa interpretação não correspondia à sua experiência profissional, já que desfrutava do reconhecimento do público havia quase 40 anos.

Ao comentar sua trajetória, ele destacou que os espectadores continuavam comparecendo aos seus concertos. A permanência desse interesse foi mencionada pelo próprio artista como parte de sua reflexão sobre a relação entre quem se apresenta e quem acompanha seu trabalho.

A declaração também relacionava o reconhecimento dos admiradores aos anos de dedicação à música. Segundo a reportagem, Escobar tinha como objetivo satisfazer o público com sinceridade e ambição, características que acompanhavam sua trajetória musical.

 

A sinceridade como parte da carreira

A reflexão do cantor colocava a honestidade no centro da relação com os espectadores. Em vez de considerar o público simplesmente fácil ou difícil de agradar, Escobar destacava que não enganá-lo era fundamental para que essa relação não se transformasse em uma experiência de deslealdade.

Sua afirmação estava ligada à própria experiência diante da plateia, que continuava frequentando seus concertos mesmo depois de décadas de carreira. Ao abordar o assunto, o cantor usou sua trajetória como exemplo para contestar a ideia de que o público necessariamente abandona os artistas que transforma em ídolos.

Quando chega a hora de deixar os palcos

Escobar também reconhecia que poderia chegar o momento de encerrar sua carreira. Segundo a reportagem, ele admitia que se retiraria quando não conseguisse mais oferecer o espetáculo que seus admiradores mereciam.

Essa possibilidade fazia parte de sua reflexão sobre o compromisso com o público. O cantor considerava a hipótese de deixar os palcos caso não pudesse continuar oferecendo as apresentações esperadas por seus espectadores.

A declaração reúne, assim, dois aspectos de seu pensamento: a importância de preservar a sinceridade na relação com a plateia e a disposição de reconhecer o momento de se retirar. Sua fala sobre confiança estava ligada à experiência de quase quatro décadas de carreira e ao reconhecimento que continuava recebendo do público.

Reflexão sobre o trabalho

Adam Smith deixou uma reflexão sobre o trabalho: "É improdutivo e não gera nenhum bem permanente

Ele refletiu sobre o preço que a mente humana pagaria por essa eficiência

26/10/2026 10h44

Compartilhar

Imagem: Scottish National Gallery / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Adam Smith, pensador que moldou os alicerces da economia moderna, também refletiu sobre as consequências da especialização extrema. Sua preocupação não era a riqueza que a divisão do trabalho poderia gerar, mas o preço que a mente humana pagaria por essa eficiência.

Smith advertia que, quando as pessoas executam repetidamente as mesmas operações simples, podem deixar de desenvolver capacidades que as definem como seres humanos. Esse dilema entre ganho econômico e empobrecimento pessoal atravessa séculos e permanece no centro do debate sobre como organizamos a produção.

A vida e o pensamento de Adam Smith

Smith nasceu em 1723, em Kirkcaldy, na Escócia, e seguiu uma trajetória acadêmica que o colocaria entre os principais pensadores do Iluminismo. Aos 14 anos, ingressou na Universidade de Glasgow, onde estudou com Francis Hutcheson, figura central do pensamento ilustrado escocês, e as ideias de Hutcheson influenciariam sua filosofia.

Após a graduação, Smith recebeu uma bolsa para continuar os estudos em Oxford, onde se dedicou à leitura de autores clássicos e contemporâneos. Em 1746, voltou à Escócia antes de concluir formalmente os estudos.

Sua produção intelectual, iniciada com a publicação de A Teoria dos Sentimentos Morais , em 1759, o estabeleceu como um dos pensadores centrais das transformações intelectuais de seu tempo.

A divisão do trabalho e seus paradoxos

A obra que consolidou sua fama foi A Natureza e as Causas da Riqueza das Nações , publicada em 1776. O livro levou quase uma década para ser concluído. Smith começou a estudá-lo em 1764 e buscava explicar, por meio de uma análise econômica sem argumentos religiosos, por que algumas nações prosperam enquanto outras permanecem na pobreza.

Um conceito central de seu trabalho foi a divisão do trabalho. Smith observou que, quando as tarefas se fragmentam em operações específicas, os trabalhadores desenvolvem maior destreza e a produção cresce. Seu exemplo célebre da manufatura de alfinetes mostrava que vários trabalhadores concentrados em etapas distintas produziam mais do que um único indivíduo conseguiria produzir.

 

O custo oculto da produtividade

Smith também diferenciava os trabalhos pelo tipo de resultado que produziam. Em sua análise, algumas atividades geravam bens duradouros, enquanto outras tinham resultados consumidos durante a própria execução, sem deixar um objeto permanente. É nesse contexto que classificava determinados serviços, inclusive os prestados por serviçais, como trabalho improdutivo.

A distinção estava relacionada à permanência do resultado produzido. Ao abordar o tema, Smith destacava que o trabalho de alguns cargos respeitáveis da sociedade não se materializava em um bem permanente, embora fosse realizado durante o exercício da atividade.

Uma pergunta que ressoa até hoje

Smith formulou uma questão que atravessa os séculos com pertinência crescente: quanto estamos dispostos a sacrificar do desenvolvimento humano para alcançar maior produtividade? A especialização que enriquecia as nações podia empobrecer, ao mesmo tempo, a mente dos trabalhadores, criando um dilema que nenhuma sociedade resolveu.

Muito antes das linhas de montagem, da mecanização industrial e da obsessão contemporânea por produtividade, Smith já havia identificado o paradoxo fundamental: o sistema que nos torna mais eficientes pode nos tornar mais vazios. Essa tensão permanece como herança de seu pensamento econômico e continua a desafiar nossa maneira de imaginar o futuro do trabalho.

Como a repetição constante reduz a capacidade mental

Quando alguém executa a mesma operação simples todos os dias, seu cérebro deixa de exercitar funções essenciais. No Livro V de A Riqueza das Nações, Smith explica que o trabalhador perde a oportunidade de exercitar seu conhecimento e sua inventividade. A mente, como qualquer capacidade humana, atrofia quando não é desafiada — é como um músculo que enfraquece sem uso.

Este efeito não é apenas intelectual, e smith diferenciava entre trabalhos que deixam um bem duradouro e aqueles cujo resultado se consome no momento da realização, sem se materializar em nada permanente.

Essa distinção importava porque o trabalhador que vê seu trabalho resultar em algo concreto experimenta uma forma diferente de engajamento mental do que aquele cuja ação se esvai imediatamente.

Por que A Riqueza das Nações contém críticas ao próprio sistema que descreve

Smith concebeu a obra entre 1764 e 1776, período em que a Revolução Industrial começava a transformar a economia europeia. O livro oferecia um dos primeiros relatos articulados sobre como se constrói a riqueza das nações. Era uma investigação sistemática que se afastava de explicações religiosas e recorria à análise econômica.

Smith escrevia no momento em que os efeitos da divisão do trabalho começavam a se materializar nas sociedades e observava as consequências que descrevia teoricamente.

Por isso, o Livro V, dedicado às receitas públicas e às responsabilidades do Estado, não é uma adição desconectada. Smith incluiu ali suas advertências sobre a especialização porque considerava que o Estado tinha responsabilidades em relação ao bem-estar intelectual e moral dos trabalhadores.

Sua obra não defendia um capitalismo desregulado, mas refletia sobre como organizar a produção sem sacrificar completamente a humanidade de quem trabalha.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida
Astrologia Correio B+

/ 23 horas

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

3

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS
barbárie

/ 1 dia

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 2 dias

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

A reflexão de Schopenhauer: "Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta"
Filosofia

/ 2 dias

A reflexão de Schopenhauer: "Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano